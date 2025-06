Furor por la venta de un histórico auto de Fórmula 1 que usó un piloto argentino: “La gente me vuelve loco para comprarlo”

El Sauber que corrió Norberto Fontana en la Fórmula 1 en 1997 está a la venta

Correr en Fórmula 1 es el sueño de todo piloto. Una vez cumplido, el auto con el que se tocó el cielo con las manos queda marcado para siempre en el corredor. Y eso pasó con el argentino Norberto Fontana, quien corrió cuatro Grandes Premios en 1997 con un Sauber C16 A que está a la venta.

El monoplaza del equipo suizo no tiene el motor Ferrari 046 V10 que por entonces se llamó Petronas SPE-01, por el sponsor más fuerte del equipo suizo con sede en Hinwil. Es el chasis 01 y es un monocasco original de Sauber. Además, lleva el número 17 que fue el que usaron Fontana y los dos pilotos titulares que los manejaron, los italianos Nicola Larini y Gianni Morbidelli.

Una vez que dejó de correr a fines de 1997, el coche fue comprado por un coleccionista escandinavo y se mudó hacia la zona del norte de Europa, donde perteneció a un concesionario Ferrari que lo diseñó con la imagen de un Ferrari de 1997.

El dueño luego lo guardó y más tarde fue comprado por un coleccionista neerlandés y está publicado en el sitio de subastas Race Cars Direct. El año pasado el monoplaza fue restaurado. Hoy luce como en 1997 y hasta tiene neumáticos Goodyear de la época. Figura el apellido Fontana en la butaca.

El Sauber lleva el número 17 usado por Fontana en 1997 (https://racecarsdirect.com/)

Su precio es de 135.000 euros (153.000 dólares) más impuestos. Infobae habló con Fontana, quien reveló: “Ahora bajó un poco su precio”. El coche fue puesto a la venta por primera vez en septiembre de 2021 y en ese momento costaba 155.000 euros (183.000 dólares).

El furor de los fanáticos fue tal que le propusieron al piloto arrecifeño hacer una colecta para poder comprarlo. “La gente me vuelve loco por las redes para que ponga un CBU, pero no me animo porque tengo miedo de quedar mal. Muchos amigos me dicen que me anime y que lo hagamos”. Aunque el actual competidor del TC no descarta esa posibilidad: “Vamos a ver si se puede organizar en algún momento”.

La alternativa es que lo pueda adquirir un coleccionista. “También que lo compre algún museo o algún particular”, cuenta Norberto. Cabe recordar que en la Argentina hay dos coches de F1 comprados por coleccionistas y que corrieron Carlos Alberto Reutemann y Esteban Tuero. En el caso del santafesino, se trata del Williams FW 07 B de 1980, que es propiedad de Jorge Ferioli. Mientras que el Minardi M198 del porteño fue adquirido por Marcelo Argüelles.

La butaca lleva el apellido de Fontana (https://racecarsdirect.com/)

En aquella temporada 1997, Fontana era el piloto de pruebas y de reserva de Sauber. Antes del Gran Premio de Francia, uno de los titulares, Gianni Morbidelli, sufrió una fractura de su antebrazo izquierdo luego de chocar con el monoplaza contra una barrera de contención durante una prueba en el autódromo francés de Magny Cours. Norberto reemplazó al italiano en tres eventos: Francia, Gran Bretaña y Alemania. Antes de la última fecha, Morbidelli tampoco pudo estar presente y otra vez el Gigante de Arrecifes tuvo su chance.

Fontana abandonó en la competencia gala, fue noveno en Silverstone y Hockenheim. Si bien integró el top diez, no pudo sumar puntos porque en esa época solo lo hacían los seis primeros. Luego resultó 14º en Jerez de la Frontera, sede del Gran Premio de Europa, que fue el cierre de la temporada. En esa carrera que definió entre Michael Schumacher (Ferrari) y Jacques Villeneuve (Williams), Norberto bloqueó al canadiense por orden de su equipo porque usaban los mencionados motores de Ferrari.

¿Podrá Fontana comprar su Sauber? Lo cierto es que la gente armó la movida en las redes sociales en su momento y ahora resurgió el tema para que pueda adquirirlo. No es para menos, se trata de un coche de F1 que corrió un piloto argentino.

