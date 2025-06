Lágrimas, fuegos artificiales y una caravana: las perlitas de los festejos por el título de Platense en Saavedra

La caravana de los hinchas de Platense

Este lunes, el plantel de Platense que consiguió el primer título en Primera División para el equipo de Saavedra, llevó a cabo su merecido festejo con los hinchas en su barrio. Fue una celebración inolvidable para todo el pueblo Calamar. Sus jugadores, cuerpo técnico a cargo de Favio Orsi y Sergio Gómez, y los dirigentes de la entidad, recibieron el cariño de los fanáticos tras regresar de Santiago del Estero.

Tras una histórica victoria 1-0 ante Huracán de este domingo en el Estadio Madre de Ciudades, que desató intensos festejos, los flamantes campeones compartieron su alegría con los hinchas a través de una caravana en el barrio de Saavedra.

*La hija de Orsi celebró con los hinchas

Como adelantó el club, los jugadores no fueron recibidos en el Aeroparque debido a cuestiones logísticas y de seguridad. “Si hay gente en el aeropuerto no podremos aterrizar y seremos desviados”, advirtió la institución, que solicitó a los fanáticos que no fueran al aeropuerto metropolitano.

La convocatoria para los hinchas fue programada para las 19 horas, en la intersección de la Avenida General Paz y la Avenida Cabildo. El club destacó que esta decisión buscó garantizar un espacio amplio y seguro para que los seguidores pudieran celebrar junto a los jugadores.

*La llegada del micro y el recibimiento de la gente

El avión aterrizó a las 20 horas y el epicentro de los festejos no fue en el Estadio Ciudad de Vicente López, ya que el club decidió organizar una vuelta olímpica en el Parque Saavedra. Media hora más tarde el micro que llevó a los jugadores llegó a Puente Saavedra y se encontró con su gente, que celebró con bengalas.

El ómnibus con el primer piso descapotable tuvo a los campeones en la parte superior y con el trofeo en la parte delantera. El público de todas las edades, con familias que llevaron sus banderas marrones y blancas, coparon la zona para celebrar un momento único e irrepetible.

Los festejos de Platense campeón

A nadie le importó el frío ya que el calor popular acompañó la noche del lunes y al grito de “dale campeón” las calles de la zona noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se tiñeron con los colores del Calamar.

Los hinchas aprovecharon también para poder agradecerles a los jugadores el hito conseguido. Pero entre los más ovacionados estuvieron sus entrenadores y, entre la gente, estuvo la hija de Orsi quien lució una camiseta con los apellidos de la dupla técnica: ”Estoy muy orgullosa de vos. Te amamos y es más que merecido porque sabemos todo lo que trabajaste para esto”, le dijo Nina a su padre en el micrófono de ESPN. A propósito, otro de los hits fue “que de la mano de Orsi-Gómez, todos la vuelta vamos a dar”.

Las postales con tres generaciones de hinchas se repitieron a lo largo de la caravana de los campeones por las calles de Saavedra. El sueño del pueblo Calamar, que supo deambular en el Ascenso entre 1999 y 2021, tanto en la Primera Nacional como en la Primera B Metropolitana, se hizo realidad. Hace cuatro años retornó a la élite del fútbol argentino y, tras su segunda final, alzó el galardón.

Más tarde la caravana avanzó y la multitud siguió al micro, que fue a paso de hombre debido a los fanáticos que rodearon el vehículo. Fuegos artificiales, paraguas y los emblemáticos gorros pilusos le dieron el color a la celebración del Tense en la hora más gloriosa de sus 120 años.

*La palabra de Gómez

Una vez que el micro llegó al estadio Sergio Gómez habló y sostuvo que “esto era lo que esperábamos festejar en el barrio, donde tenía que ser. Es muy cálido, en casa y muy bien organizado”.

También habló su compañero, Favio Orsi, quien indicó que “logramos algo que necesita Platense y con Sergio soñábamos en lograr un título como entrenador en Primera. Coincidió que fue en Platense donde tuvimos nuestros inicios como jugadores”. Además, sobre la presencia de su hija en los festejos sostuvo que “es una locura, un regalo hermoso. Un pequeño momento que quedará”.

