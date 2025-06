El inesperado refuerzo que Pep Guardiola está cerca de sumar al Manchester City antes del Mundial de Clubes

Pepijn Lijnders, el apuntado por Pep Guardiola para potenciar su cuerpo técnico en el Mundial de Clubes (Reuters/David W Cerny/File Photo)

Manchester City se encamina a una reestructuración profunda, tanto en la cancha como en el banco de suplentes después de una temporada en la que solo ganó la Community Shield y ni siquiera peleó la Premier y la Champions League. La salida de Kevin De Bruyne marcará el final de un histórico referente del plantel, pero también el cuerpo técnico ha tenido tres bajas sensibles, entre ellas Juanma Lillo, la mano derecho de Pep Guardiola, y la dirigencia estaría a un paso de reemplazarlo con un colaborador que trabajó muy cerca de uno de los grandes rivales futbolísticos del entrenador fuera del terreno de juego.

El medio The Times brindó un panorama sobre esta situación después de que no le hayan renovado el contrato a Lillo, sumado a las salidas de Iñigo Domínguez y Carlos Vicens, quien siguió los pasos de Mikel Arteta y comenzó su carrera de director técnico en el SC Braga de Portugal. En medio de este escenario, Guardiola puso sus ojos en Pepijn Lijnders, asistente de Jürgen Klopp durante gran parte de su ciclo como DT del Liverpool.

El neerlandés de 42 años inició su camino en las Juveniles del PSV de los Países Bajos a mitad de 2003 y se mudó a Portugal desde 2008 para encarar funciones bajo el mismo rol en el Porto hasta agosto de 2014. Su siguiente destino fue Inglaterra, para comandar a las Inferiores de los Reds. Una temporada después, en 2015, fue ayudante en la última parte del ciclo de Brendan Rodgers y, tras su salida, permaneció dentro del cuerpo técnico de Klopp.

Fue campeón de la Premier League 2019/20 y la Champions League 2018/19 como parte del cuerpo técnico de Klopp, entre otros títulos (Reuters/Scott Heppell)

Su etapa en el conjunto de Anfield se prolongó hasta la salida de ambos en 2024. Tuvo una breve interrupción en los primeros seis meses de 2018, cuando intentó ser entrenador principal del Nijmegen de su país y regresó a las huestes del alemán tras 22 encuentros. Luego de su paso por Inglaterra, intentó tener revancha como conductor principal en el RB Salzburgo, pero este paso terminó al cabo de 28 compromisos. Registró duras derrotas contra Sparta Praga (0-3), Brest (0-4), Dinamo Zagreb (0-2), Bayer Leverkusen (0-5) y PSG (0-3) que desembocaron en la eliminación en la Fase Liga de la UEFA Champions League en la antepenúltima posición sobre 36 equipos.

“Será nombrado miembro del cuerpo técnico de Pep Guardiola en el Manchester City”, afirmaron en The Times sobre Lijnders, quien también estuvo en el radar del Norwich City para ser orientador del primer equipo en la Segunda División, hasta que contrataron a Liam Manning.

Su llegada implicaría traer bajo el ala de Pep a una persona que conoce muy de cerca otra manera de jugar a la del español, y que lo ha llegado a rivalizar con Klopp, siendo el entrenador a quien más enfrentó con un total de 30 juegos y a quien más sufrió porque perdió más de lo que ganó (12 a 11) además de registrar siete empates. Actualmente, Jürgen permanece fuera de las canchas porque es el Director Global de Deportes del RB Leipzig de Alemania, pero ya ha sonado para volver a los entrenamientos con la Roma de Italia.

Juanma Lillo es una de las máximas influencias que ha tenido Guardiola como entrenador (Reuters/Lee Smith)

Para fijar una comparación, Carlo Ancelotti es uno de los pocos que se acerca a los números del ex Dortmund (ganó 6, perdió 6 y empató 2). El otro gran contrincante en la carrera de Guardiola ha sido José Mourinho, pero The Special One lo ha cruzado más en conferencias de prensa que cuando la pelota echó a rodar: registró 7 victorias, 6 igualdades y 12 caídas contra los equipos del ex líder del Barcelona.

La fuente citada también informó que otro de los considerados para acompañarlo en el banco fue Kolo Touré, quien defendió los colores del Manchester City en su etapa como jugador, fue dirigido por Jürgen Klopp en el Liverpool y regresó a los Ciudadanos en 2024 para desempeñarse como DT de la Sub 18. Se espera que el cuerpo técnico esté listo para el Mundial de Clubes.

El City debutará el 18 de junio desde las 13 (hora argentina) contra Wydad de Marruecos en Filadelfia y seguirá su participación en el Grupo G contra Al Ain de Emiratos Árabes Unidos y Juventus de Italia.