Las confesiones de Briatore: por qué reemplazó a Doohan por Colapinto, qué piloto elegiría en Alpine y su recuerdo sobre Schumacher

Flavio Briatore habló del cambio en Alpine (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Flavio Briatore es un personaje excéntrico de la Fórmula 1. Cuando parecía que no se lo iba a ver más por el paddock de la Máxima, apareció de nuevo en la categoría como asesor de Alpine y ahora, tras la salida del jefe del equipo Oliver Oakes, quedó al frente en medio de una temporada complicada, que tiene a la escudería en el último lugar del Campeonato de Constructores con sólo 11 puntos, cinco detrás de Sauber.

En las últimas horas, el diario Corriente della Sera publicó una extensa entrevista con el empresario italiano en el que habló de su niñez, de sus razones para vivir fuera de Italia y también del presente del equipo y sus recientes cambios, como el trueque de pilotos entre Jack Doohan y Franco Colapinto.

Tras la consulta de la periodista a cargo de la nota sobre cuál fue el error del que se arrepiente, Briatore respondió: “Los errores son una constante: si haces, te equivocas. El secreto es corregir el rumbo inmediatamente cuando te das cuenta, sin insistir por orgullo”. Acto seguido, la pregunta estuvo orientada al ingreso del argentino a la segunda butaca en Alpine. ¿Qué dijo Flavio? “Es un ejemplo. También en el pasado tomé la decisión de poner en el coche a un jovencísimo Fernando Alonso, que en ese momento era piloto de pruebas, en lugar del experimentado Jenson Button, lo que desató la ira de la prensa inglesa contra mí. Pero al final tenía razón. Un mánager siempre está solo cuando toma decisiones importantes”, explicó.

En la continuidad de la charla con el reconocido periódico italiano, Briatore contestó quién es el mejor piloto de todos los tiempos. “De todos los tiempos, no lo sé, porque tuvimos a Schumacher, Senna, Alonso... Ahora mismo, el número 1 es, sin duda, Max Verstappen”, dijo, dejando en claro su postura y elección por el vigente campeón del mundo de la Máxima. Justamente, al ser consultado sobre a qué piloto elegiría para sumar a Alpine, Briatore fue en la misma línea. “A dos Verstappen, porque tengo dos autos”, respondió la principal cara que tiene el equipo francés.

Briatore junto a Colapinto. El italiano fue el principal motor para llevar al argentino a Alpine

En otro momento de la entrevista, Briatore se refirió a su historia con Michael Schumacher. Hay que recordar que el italiano fue clave para darle impulso al siete veces campeón de la F1, que tras su estreno en el equipo Jordan, fue a buscar al Kaiser y se lo llevó a Benetton. Es conocido que el ex piloto alemán sufrió un grave accidente hace más de una década, y su estado de salud es custodiado herméticamente por su entorno.

Durante la charla, a Flavio le preguntaron si había visitado a Schumi en todo este tiempo, y su respuesta fue contundente. “No. Si cierro los ojos, lo recuerdo sonriendo después de una victoria, y prefiero recordarlo así en lugar de acostado en una cama. Pero me comunico frecuentemente con Corinna”, dijo sobre el diálogo que mantiene con la esposa del múltiple campeón de la Fórmula 1.

Para cerrar el tópico sobre la máxima categoría del automovilismo, Briatore eligió cuál fue el campeonato de los siete que ganó que le dio mayor satisfacción. “El primero con Schumacher, en 1994. Teníamos a la Federación en contra. Ferrari y McLaren no estaban contentos de ser derrotados por un chico de 19 años y por un equipo cuya propiedad fabricaba camisetas. Ni hablar de mí: un tipo bronceado, con cabello largo, que no era ingeniero ni apasionado por el automovilismo. Había visto mi primer GP en Australia porque me llevó Benetton”, concluyó.

Briatore junto a Michael Schumacher (Action Images F1)

Más allá de esta charla, Briatore habló luego del GP de España y se refirió al resultado de Alpine en Barcelona. “Como aspecto positivo, nos llevamos algunos puntos de Barcelona después de un fin de semana difícil para el equipo. Sabemos que no estamos en el nivel en el que queremos estar con el auto, y eso quedó claro en estas tres carreras consecutivas”, comentó Briatore, haciendo alusión a los Grandes Premios de Imola, Mónaco y España. Precisamente, las primeras tres carreras en las que estuvo presente el argentino.

“Para Franco, sabíamos que sería una tarde complicada largando desde atrás y terminó siendo una carrera decepcionante, sin avanzar tanto como esperábamos”, detalló Briatore sobre el desempeño de Colapinto. Cabe resaltar que el argentino partió muy atrasado por una falla técnica (transmisión) de su auto en los minutos más importantes en la sesión de clasificación, donde no pudo realizar un último giro para mejorar su registro en la Q1, lo que le hubiera permitido adelantarse en la parrilla de salida.