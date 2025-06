La tajante respuesta del presidente del Atlético de Madrid cuando le preguntaron por la chance de vender a Julián Álvarez

Enrique Cerezo se refirió al futuro de Julián Álvarez (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Julián Álvarez firmó una brillante temporada con la camiseta del Atlético Madrid. El delantero de la selección argentina se convirtió en un baluarte del elenco que dirige Diego Simeone, es por eso que grandes potencias del mundo del fútbol tienen sus ojos posados en él. Ante este panorama, Enrique Cerezo, presidente del Colchonero, dejó una concluyente respuesta al ser consultado por una posible venta de la Araña.

Según indicó el medio español, Marca, Cerezo se encontraba en la inauguración de un restaurante cuando le preguntaron por la posible transferencia del goleador. “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y será jugador del Atlético de Madrid”, fue la tajante frase que usó el dirigente para referirse al futuro del atacante surgido en River Plate.

En el mismo tono, habló sobre la renovación del vínculo contractual del francés Antoine Griezmann: “Estamos todos contentísimos, Griezmann es un jugador clave en el Atlético de Madrid, lo ha demostrado y lo va a seguir demostrando. Griezmann siempre tuvo la idea de continuar y nosotros tuvimos la idea de que continuase".

Julián tuvo una brillante temporada en el Atlético Madrid (REUTERS/Ana Beltran)

Por su parte, Julián recibió el premio “Jugador Cinco Estrellas” por su actuación destacada. El argentino tuvo un brillante desempeño desde que llegó a Madrid y facturó una cifra de goles que nunca había alcanzado en su carrera: 29 tantos en la temporada. “Más allá de eso, he aprendido y he crecido mucho aquí con toda la gente que conforma el club”, indicó en declaraciones difundidas por la cervecera Mahou.

“Muchas gracias, siempre es lindo recibir los reconocimientos como este. Quiero agradecerles a mis compañeros porque sin ellos no hubiese sido posible, igual que toda la gente que me vota y que me brinda su cariño día a día. Estoy muy agradecido y feliz”, subrayó.

El Atlético se prepara para jugar el Mundial de Clubes en Estados Unidos. El club español comparte el grupo con el Botafogo, Seattle Sounders y el campeón de la Champions League, París Saint Germain. Con la competencia en mente, el cordobés comentó: “El Mundial de Clubes es una competición que nos genera mucha ilusión, es un torneo muy lindo. Vamos a prepararnos de la mejor forma e intentar mejorar para hacer un gran torneo y dejar el escudo en lo más alto”.

A pesar del buen desempeño del delantero albiceleste, los dirigidos por el Cholo Simeone no lograron coronarse en ninguna de las competiciones que jugaron. “En lo colectivo, es verdad que estuvimos muy cerca de lograr el objetivo, pero faltó algo, nos faltó un poquito más. Tenemos que prepararnos para lo que viene lo mejor que se pueda”, sostuvo.

Vale recordar que los Colchoneros quedaron eliminados de la Champions a manos del Real Madrid, en una polémica definición por penales, de la que Álvarez fue el protagonista principal, y que sucumbieron en las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona.

Además, luego de un buen comienzo, no pudieron seguirle el ritmo al Merengue y al conjunto catalán en La Liga de España y finalizaron en el tercer puesto, a más de diez puntos del campeón, que fue el Blaugrana.