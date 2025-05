Recrudece la interna en la barra de Los Andes: 40 detenidos y armas incautadas en la previa del partido con All Boys

Durante el operativo hubo 40 detenidos

“Todos al piso, todos con la cabeza gacha”. Los gritos se escuchan perfectamente. Son de los policías bonaerenses que fueron designados al operativo de seguridad del partido entre Los Andes y All Boys por la Primera Nacional. Hay carros de asalto, guardia de Infantería, un escenario más propicio para una batalla que para un espectáculo futbolístico. Pero así se vive hoy por las calles de Lomas de Zamora. “Bajame la nuca, vos tirate ahí”, las armas largas apuntando al cuerpo. El sol se escondía en el Sur del Conurbano y la oscura trama de relaciones y violencia de la barra brava Milrayita volvía a aparecer. Al final, cuarenta detenidos, dos armas incautadas y el temor que no se va. Heridos, muertos, allanamientos y una saga que no parece tener final.

Esta vez el escenario del nuevo capítulo fue la esquina de Mariano Boedo y Gallardón, a tan solo tres cuadras del estadio. Allí se concentró la facción disidente con Matías Díaz, alias Gula, y José Anacleto Paz, el histórico jefe recién salido de prisión, como sus líderes. La idea era ganar la zona para ganar la barra antes de que llegue la oficial de los hermanos Coronel. Por eso fueron temprano, casi cuatro horas antes del comienzo del partido contra All Boys previsto para las 19,30. La Policía que todavía no había comenzado el operativo -faltaban unos 45 minutos- recibió el alerta de varios vecinos. Y entonces los carros de Infantería llegaron con una cantidad impresionante de efectivos. La requisa fue bastante violenta y efectiva: se encontraron dos armas de fuego y la mayoría no tenía carnet. Y como por la interna de la barra el Milrayitas está jugando solamente con socios, la posibilidad de que los barras se quedaran allí era nula. Hubo algún reproche, un amague de resistencia argumentando que estaban fuera del perímetro de seguridad, lo que le permitió a la Policía actuar con mayor efusividad y aplicarles atentado y resistencia a la autoridad a los 40 y también portación compartida de arma. Y llevárselos detenidos. Algunos ya tenían derecho de admisión, por lo que ahora les duplicarán la prohibición de tiempo para ingresar a la cancha. Otros, los que no tenían, ingresarán en esa lista. La idea es ir diezmándolos de a poco.

En la disidente dicen otra cosa. Que en realidad la Policía está jugando para la oficial igual que parte de la dirigencia, por lo que fueron a detenerlos no sólo para que no hubiera enfrentamiento sino también para limpiar el área y que después ingrese sin problemas la facción de los Coronel. El argumento puede ser creíble cuando uno ve que la Justicia había enviado el jueves pasado una orden de detención sobre Hernán Coronel por tentativa de homicidio sobre Gula Díaz y logró fugarse porque alguien le avisó que iban por él. Los únicos que sabían del procedimiento eran los policías que tenían que detenerlo, por lo que el jueves pasado la Unidad Fiscal de Instrucción 8 mandó a allanar la Departamental de Investigaciones de la Policía Bonaerense de Lomas de Zamora por presunta complicidad y un oficial de esa dependencia quedó muy comprometido. Al mismo tiempo se hizo un procedimiento sobre el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza donde está cumpliendo pena de prisión Walter Coronel, quien según la investigación sigue manejando la barra desde la cárcel.

Parte de lo secuestrado en un allanamiento realizado hace menos de una semana

Toda esta saga lleva ya demasiado tiempo y derramada demasiada sangre. Es el fiscal Jorge Grieco quien ahora está buscando darle un corte definitivo. De hecho la semana pasada mandó a detener a varios hombres de ambas facciones por enfrentamientos constantes, entre ellos a Diego Sotelo, señalado como el encargado de manejar el grupo oficial siguiendo las órdenes de los hermanos Coronel. También cayeron los hermanos Villanueva, Jorge Píccoli y Maximiliano Frener, todos vinculados en distintos momentos con el grupo Lomas de Zamora de la barra de Boca. En la lista de los que fueron arrestados en la semana también figura Hugo Díaz, familiar del Gula, que forma parte del grupo disidente.

En esos procedimientos, los investigadores encontraron un arsenal: dos escopetas tipo itaka, tres revólveres -dos calibre .32 y uno calibre .22-, una pistola Bersa Thunder calibre .40, tres cajas con 150 municiones, gorros pilusos, banderas de la barra y una gran cantidad de cocaína y marihuana. Pero parece que las armas no terminan nunca de ser incautadas: esta tarde portaban otras dos, listas para ser utilizadas.

Nadie sabe muy bien cómo va a terminar esta historia que recrudeció el 20 de abril, cuando Gula Díaz recibió dos disparos, uno de ellos en el tórax, en el predio deportivo que el club tiene en Villa Albertina. Increíblemente Díaz se recuperó en diez días, se alió a José Paz que tras liderar 15 años la barra de Los Andes había caído preso en 2013 por asesinato y volvió a las calles recientemente y se juraron recuperar la tribuna a cómo fuera. Después de eso los barrios donde se junta cada bando se transformó primero en un reguero de rumores de guerra y después, directamente, en enfrentamientos. Hubo allanamientos esta semana tratando de parar esta locura pero es tanto lo que está en juego que nadie decidió dar un paso atrás. Porque además del negocio vinculado al fútbol y al alquiler del predio de Villa Albertina para torneos pagos, la barra tiene ramificaciones en el narcomenudeo, desarmaderos de autos, cobro de seguridad en los puestos de La Salada y extorsiones a empresas de servicios públicos y contratistas de obra más los negocios vinculados a campañas políticas, como pintadas, seguridad y movilización de personas para actos.

Por todo esto es la pelea que esta tarde tuvo 40 detenidos más, aunque los de Los Andes son ejércitos que pierden soldados y se rearman rápido para seguir una guerra increíble que nadie puede parar.