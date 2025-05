La reacción de Kylian Mbappé tras la histórica consagración del PSG en la Champions League

Kylian Mbappé celebró en redes sociales la consagración del PSG en la Champions League (Matthieu Mirville / DPPI DEPORTES)

París Saint-Germain se consagró campeón de la UEFA Champions League por primera vez en su historia y además logró la hazaña con una goleada espectacular (5-0) ante el Inter de Italia en el Allianz Arena de Múnich. Bajo el mando de Luis Enrique, el PSG consiguió el título más buscado de su historia a pesar de no contar con una de sus máximas estrellas, Kylian Mbappé, quien se marchó al Real Madrid con el objetivo de poder levantar su primera Orejona.

El delantero francés de 26 años estuvo atento a lo realizado por sus ex compañeros del PSG y no se mostró indiferente ante la conquista de la Champions. Una vez concluido el partido, Kiki compartió una historia en su cuenta personal de Instagram en la que demostró su respeto hacia su ex club. “Por fin ha llegado el gran día. Victoria y con la actitud de todo un club. ¡Felicidades, PSG!“, escribió Mbappé junto a un video publicado por la institución parisina referido al reciente título.

El nacido en París y debutante en 2015 con la camiseta del AS Mónaco, se marchó del PSG en junio de 2024 luego de jugar durante siete temporadas en el equipo de la capital francesa. Allí, Donatello brilló con un registro de 308 partidos, 256 goles y 108 asistencias. Además, conquistó 16 títulos, pero ninguno internacional. Llegó a disputar la final de la Champions League en 2020, pero cayó 1-0 ante Bayern Múnich.

“Es un club al que guardaré en mi memoria durante toda la vida. Le diré a todos, mi vida entera, que tuve la chance de jugar acá y no seré más jugador, pero seguiré viendo los partidos por supuesto porque este es un club en el que siempre estaré interesado y del que siempre estaré cerca por las noticias. Fui yo, con mis virtudes y defectos, pero traté de dar la mejor versión de mí durante estos siete años. Pero de antemano quiero decirles gracias porque sin todos ustedes nunca hubiera experimentado la mitad de las emociones que sentí. Y es justamente por esto que estaré agradecido de por vida”, afirmó Mbappé mediante un comunicado el día que se confirmó que no continuaría en el PSG.

Tras su arribo al Real Madrid de Carlo Ancelotti, Mbappé disputó 56 encuentros oficiales, con 43 goles y 5 asistencias. Además, logró ganar la Supercopa de Europa (2-0 al Atalanta) y la Copa Intercontinental de la FIFA (3-0 al Pachuca), ambas disputadas en 2024. Sin embargo, en 2025 no pudo alzar ningún trofeo hasta el momento, ya que cayó en la Supercopa de España y la Copa del Rey ante el Barcelona, que además fue el campeón de La Liga 2024/25. Quedará el Mundial de Clubes en Estados Unidos como revancha.

Sin Mbappé en sus filas, el plantel de Luis Enrique acaba de ganar una final que será recordada en la historia como la máxima diferencia de goles en una definición de la Champions League. El conjunto francés dio una muestra de fútbol a millones de personas con un apabullante 5-0 contra el Inter de Lautaro Martínez, que venía de eliminar al Barcelona.

El vencedor, que se coronó por primera vez en la competición, ya ganaba 2-0 a los 19 minutos con los tantos de Achraf Hakimi y Désiré Doué. El juvenil de 19 años marcó su doblete en el complemento y fue elegida la figura en Múnich, Alemania. Khvicha Kvaratskhelia y Senny Mayulu le bajaron la persiana al marcador final.

Los conducidos por Simone Inzaghi nunca lograron plasmar su intención, les costó imponerse en el área ajena y buscaron reaccionar en el inicio de la segunda parte, pero el tercer gol del PSG sentenció el duelo. Ahora, los dos equipos se enfocarán en su participación en el Mundial de Clubes. El ganador de la Orejona comparte el Grupo B con Atlético de Madrid, Botafogo y Seattle Sounders, mientras que los italianos estarán en el Grupo E junto a River Plate, Monterrey y Urawa Reds.

