Se sortea el Mundial Sub 20: los posibles rivales de la selección argentina, formato, hora y TV

¿Quién se llevará el cetro vacante de Uruguay en el Mundial Sub 20?

Este jueves se sorteará el destino de 24 selecciones que disputarán el próximo Mundial Sub 20. La 24° edición de la competencia juvenil se llevará a cabo del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025 en cuatro sedes de Chile y la selección argentina es una de las clasificadas para defender el rótulo de ser la máxima ganadora del torneo, con seis conquistas. El vigente campeón es Uruguay, que no podrá defender el título de 2023 porque no logró su boleto. Se transmitirá desde las 19 (hora argentina) de manera gratuita a través de FIFA.com y FIFA+.

La Selección de Diego Placente integra el segundo de los cuatro bombos compuestos de seis equipos cada uno y ya sabe que no puede medirse con Chile, Brasil, Colombia y Paraguay porque el reglamento estipula que no pueden coincidir dos combinados nacionales de la misma confederación, en este caso, la Conmebol. Debido a ese criterio, solo hay tres rivales que le pueden tocar del bombo 1: Italia, Estados Unidos y Corea del Sur. La Azzurra fue la última subcampeona (perdió con Uruguay en La Plata) y los surcoreanos terminaron en la cuarta posición en la cita celebrada en la Argentina.

La Albiceleste avanzó a la cita por su buena producción en el Sudamericano de la categoría, jugado entre enero y febrero último en Venezuela. Tuvo una presentación muy auspiciosa con goleada 6-0 en el clásico a Brasil en la primera ronda, pero perdió el título frente al Scratch en el Hexagonal Final. Claudio Diablito Echeverri fue el goleador de ese equipo con seis tantos y el segundo a nivel general por detrás del colombiano Néiser Villarreal (8).

Será la quinta participación consecutiva de Argentina, luego de su última ausencia en Turquía 2013. Desde aquella consagración en Canadá 2007, no estuvo en dos ocasiones y no pudo cruzar la barrera de los cuartos de final, instancia que alcanzó una vez en Colombia 2011 y el equipo de Walter Perazzo fue eliminado por penales contra Portugal. En la edición de 2023, la localía no fue aprovechada por el plantel de Javier Mascherano, que cayó en octavos contra Nigeria en San Juan.

Echeverri fue la gran figura de Argentina en el último Sudamericano Sub 20 (EFE/José Jácome)

Los clasificados al Mundial Sub 20

Hay 5 selecciones de Sudamérica (Conmebol), 5 de Europa (UEFA), 4 de Asia (AFC), 4 de África (CAF), 4 de Centroamérica, Caribe y Norteamérica (Concacaf) y 2 de Oceanía (OFC). Chile ya está puesto automáticamente en el bombo 1 y estará en el Grupo A.

El formato

Habrá seis grupos de cuatro equipos, en los que se jugará un formato todos contra todos a una sola vuelta y avanzarán a la siguiente fase los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros. Los 16 clasificados jugarán partidos eliminatorios desde octavos de final en adelante para definir al campeón.

Las sedes

Estadio Nacional de Santiago

Estadio El Teniente de Rancagua

Estadio Elías Figueroa de Valparaíso

Estadio Fiscal de Talca

Todos los bombos del Mundial Sub 20

Bombo 1: Chile (anfitrión), Italia, Estados Unidos, República de Corea, Brasil, Colombia

Bombo 2: Nueva Zelanda, Francia, Ucrania, Argentina, Nigeria, México

Bombo 3: Japón, España, Sudáfrica, Australia, Panamá, Noruega

Bombo 4: Arabia Saudí, Paraguay, Egipto, Cuba, Marruecos, Nueva Caledonia

Todos los campeones

1977: Unión Soviética

1979: Argentina

1981: República Federal de Alemania

1983: Brasil

1985: Brasil

1987: Yugoslavia

1989: Portugal

1991: Portugal

1993: Brasil

1995: Argentina

1997: Argentina

1999: España

2001: Argentina

2003: Brasil

2005: Argentina

2007: Argentina

2009: Ghana

2011: Brasil

2013: Francia

2015: Serbia

2017: Inglaterra

2019: Ucrania

2023: Uruguay