La dura autocrítica de Franco Armani tras su error en el empate de Universitario ante River por la Libertadores

*El testimonio de Armani

Franco Armani fue muy autocrítico cuando terminó el partido entre River Plate y Universitario de Perú por el Grupo B de la Copa Libertadores de América. El arquero cometió un error que le permitió el empate al equipo incaico en el Estadio Monumental.

El equipo local se había puesto en ventaja con el tanto de Facundo Colidio, pero antes de irse al descanso los conducidos por Jorge Fossati alcanzaron la igualdad. En el segundo minuto de tiempo adicionado Jairo Concha sacó un remate de derecha de media distancia, que complicó a Armani por el efecto que tomó la pelota y descoló al guardameta. Aunque el arquero alcanzó a manotear, no tuvo la reacción suficiente para evitar la caída de su valla.

En el complemento, River Plate buscó el segundo gol, pero no pudo con un elenco ordenado en el fondo. Con esta igualdad, los dirigidos por Marcelo Gallardo terminaron primeros en su zona, pero no pudieron cumplir el objetivo de ser uno de los mejores y ahora deberá esperar por otros resultados para ver cómo quedó de cara a futuras definiciones.

Finalizado el encuentro, Armani habló sobre el gol que le hicieron y fue muy autocrítico: “Nunca pongo excusas, la pelota en el transcurso que viene al arco se me mueve un poco, es la realidad. Ya está”, reconoció el arquero de 38 años en diálogo con ESPN.

Luego, el futbolista campeón mundial con la selección argentina manifestó su enojo e indicó: “Me voy con mucha bronca porque por ahí en momentos clave que el equipo me necesita como hoy, no estuve presente en esa jugada. Me voy con bronca, pero bueno, a trabajar, esto es día a día como dije antes y a prepararnos que vienen objetivos lindos”.

River Plate se quedó con la zona y sumó 12 puntos. En tanto que el punto le valió a Universitario la clasificación a los octavos de final. Si bien quedó con 8 unidades al igual que Independiente del Valle, culminó con mejor diferencia de gol que el elenco ecuatoriano (+0 / -3).

El conjunto de Núñez terminó en la primera fase del certamen arriba luego de tres partidos ganados y tres empates. Tuvo 13 goles a favor y 7 en contra. Si bien logró la clasificación, no consiguió terminar más arriba en la tabla entre los mejores de los equipos que jugarán los octavos de final.

El equipo millonario no pudo conseguir una victoria luego de la eliminación por penales ante Platense por los cuartos de final del Torneo Apertura, en un duelo que también se llevó a cabo en el Monumental.

Lo que viene para el elenco de Núñez será el Mundial de Clubes, donde comparte el Grupo E contra el Inter de Milán, el Monterrey de México y el Urawa Red Diamonds de Japón, rival al que enfrentará en el debut el 17 de junio en el Lumen Field, en Seattle. La nueva versión del certamen ecuménico se llevará a cabo del 15 de junio al 13 de julio en los Estados Unidos.

Para más adelante quedará el encuentro por los 16avos de final de la Copa Argentina ante San Martín de Tucumán, que aún no tiene fecha, sede ni horario confirmados. Además, el otro torneo de la Liga Profesional y la continuidad en la Copa Libertadores de América.