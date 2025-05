Copa Sudamericana: Huracán buscará el primer puesto frente a Corinthians y Lanús cerrará la fase de grupos ante Puerto Cabello

Huracán y Lanús cierran la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Dos equipos argentinos cerrarán su actuación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Por un lado, Huracán está a un paso de quedar en el primer puesto de su zona y recibirá a Corinthians. En el caso de Lanús, ya primero, será local ante Puerto Cabello.

LANÚS-PUERTO CABELLO

Lanús enfrentará este martes a Puerto Cabello de Venezuela en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, en un partido correspondiente a la sexta y última fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro comenzará a las 19 horas y será dirigido por el árbitro boliviano Ivo Méndez, con el apoyo de su compatriota Jorge Justiniano en el VAR. Este duelo marcará el inicio de la jornada de cierre de la fase de grupos del torneo y será televisado por DSports.

El equipo argentino, dirigido por Mauricio Pellegrino, ya tiene asegurada su clasificación como líder del grupo, lo que les permite afrontar el partido sin presión. Sin embargo, el objetivo del Granate es claro: buscar una victoria que no solo mantenga la confianza acumulada en los encuentros previos, sino que también les permita llegar en óptimas condiciones a los octavos de final. Actualmente, Lanús se posiciona como el quinto mejor puntero del certamen, y un triunfo podría colocarlo como el mejor equipo de esta fase.

El buen momento del conjunto del sur de Buenos Aires se ve respaldado por su reciente victoria en la Copa Argentina, donde eliminó a Vélez con un marcador de 2-0. Este resultado llega tras su eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura frente a Boca Juniors en una definición por penales. Pellegrino contará con su equipo titular para este encuentro, ya que los jugadores han tenido tiempo de descanso y preparación, lo que asegura que el técnico podrá alinear a su once ideal.

Por otro lado, Puerto Cabello llega a este compromiso sin posibilidades de avanzar a la siguiente fase. Según lo consignado, cualquier resultado en el partido entre Melgar y Vasco da Gama deja al equipo venezolano sin opciones de alcanzar el segundo puesto del grupo. A pesar de ello, los dirigidos por Vicente Arruda buscarán cerrar su participación en el torneo con una actuación destacada en La Fortaleza, como se conoce al estadio de Lanús.

El equipo venezolano también tiene un incentivo económico en juego, ya que cada victoria en la Copa Sudamericana representa ingresos adicionales para el club. Tras este partido, Puerto Cabello se enfocará en el torneo local, donde ocupa el tercer lugar en el Grupo B luego de empatar 1-1 con Metropolitanos. Arruda planea presentar un equipo mixto, con algunas variantes respecto al once que utilizó en la penúltima fecha frente a Melgar.

Este enfrentamiento no solo cierra la participación de ambos equipos en la fase de grupos, sino que también ofrece a Lanús la oportunidad de consolidarse como uno de los mejores equipos del torneo, mientras que Puerto Cabello buscará despedirse con dignidad y un resultado positivo que refuerce su moral de cara a los desafíos en el ámbito local.

Probables formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, Ronaldo Dejesús, Carlos Izquierdoz, Armando Méndez; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Puerto Cabello: Eduardo Herrera; Oscar González, Momo Mbaye, Meireles Injai, Riki Mangana; Harrison Contreras, Junior Cedeño; Miguel Tavares, Jorge Echeverría, Dimas Meza; Junior Paredes. DT: Vicente Arruda.

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Ivo Méndez (Bolivia)

VAR: Jorge Justiniano (Bolivia)

Horario: 19.00

TV: DSports

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO G

HURACÁN-CORINTHIANS

Huracán chocará con Corinthians en Parque Patricios

Huracán y Corinthians se enfrentarán este martes en un duelo clave para cerrar la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025. El partido, programado para las 21:30 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, definirá el futuro de ambos equipos en el torneo. Mientras que el equipo argentino tiene prácticamente asegurado su pase a los octavos de final, el conjunto brasileño necesita una victoria para depender de sí mismo y avanzar en la competición. El encuentro por la Grupo C será arbitrado por Gery Vargas y televisado por ESPN.

El Globo llega a este encuentro en un momento inmejorable. El equipo de Parque Patricios no solo lidera su grupo en la Sudamericana, sino que también viene de clasificar a la final del Torneo Apertura tras vencer a Independiente en una emocionante definición por penales en Avellaneda. Con tres victorias y dos empates en la fase de grupos, el elenco de Parque Patricios permanece invicto y tiene una ventaja considerable: solo una derrota por siete goles o más lo dejaría fuera del primer lugar. Sin embargo, el equipo buscará una victoria para consolidarse como el mejor líder de toda la competencia, lo que podría otorgarle ventajas en las rondas eliminatorias.

Por su parte, el panorama es más complicado para Corinthians, que ocupa el segundo lugar del grupo con ocho puntos. Su clasificación aún no está asegurada, ya que América de Cali, con siete puntos, lo sigue de cerca. El equipo paulista necesita ganar para no depender del resultado del partido entre los colombianos y Racing de Montevideo. En caso de no conseguir los tres puntos, su única esperanza sería que América de Cali pierda o empate, ya que la diferencia de gol no favorece al Timão. Si los brasileños pierden y los colombianos empatan, estos últimos avanzarían a los playoffs de los octavos de final.

El encuentro también tendrá un contexto especial para Huracán, que disputará la final del Apertura contra Platense el próximo domingo 1 de junio en Santiago del Estero. Este partido contra Corinthians será una prueba importante para medir el nivel del equipo antes de ese decisivo compromiso.

Ambos equipos llegarán con objetivos claros y necesidades diferentes, lo que promete un partido intenso en el cierre de la fase de grupos. Mientras Huracán busca consolidar su dominio en el torneo, Corinthians luchará por mantenerse con vida en la competencia.

Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Hernán de la Fuente, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino, Leandro Lescano; Leonel Pérez, Emmanuel Ojeda; Rodrigo Cabral, Matko Miljevic, Gabriel Alanís; Leonardo Sequeira. DT: Frank Darío Kudelka.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá, Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo; Ángel Romero, José Martínez; Igor Coronado y Memphis Depay. DT: Dorival Junior

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

VAR: Wilfredo Campos (BOL)

Hora: 21.30

TV: ESPN

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO C