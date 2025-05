El insólito ida y vuelta entre el jefe de Williams y el de Mercedes después del GP de Mónaco

El divertido intercambio entre el jefe de Williams y Mercedes

El histórico Gran Premio de Mónaco sigue siendo una de las carreras más esperadas en el calendario de la Fórmula 1, aunque nunca está exenta de polémica. Con el fin de brindar un mejor espectáculo y que haya más adelantamientos, la FIA tomó la decisión de que los pilotos tengan que entrar en boxes de forma obligatoria en dos oportunidades. Sin embargo, los propios corredores criticaron de forma rotunda la medida tomada y dejaron en claro su descontento. En medio de esta polémica se vivió una situación peculiar cuando Williams implementó una controvertida estrategia que generó tensiones en la pista y llevó a su jefe, James Vowles, a disculparse directamente con Toto Wolff, director de Mercedes, mientras la carrera aún se desarrollaba.

La táctica de la escudería británica consistió en ordenarles a sus pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon, que redujeran su ritmo en pista para crear un espacio que permitiera a su compañero realizar las paradas obligatorias sin perder posiciones. Este movimiento, diseñado para proteger los puntos del equipo, ya que iban noveno y décimo, provocó frustración entre los pilotos de otros equipos, al punto de que se formó un tren de ocho monoplazas hasta el final de la grilla.

Uno de los más perjudicados fue George Russell, de Mercedes, quien llegó a cortar una Chicana de Nouvelle para adelantar al tailandés, a pesar de saber que resultó penalizado por esta acción. Incluso, dijo que fue algo deliberado y que prefería recibir una sanción antes que seguir perdiendo tiempo. La dirección de carrera lo multó con un drive through, una de las medidas más severas que suelen emplearse.

En medio de la controversia, Vowles tomó la iniciativa de disculparse con Wolff mediante un mensaje que decía: “Lo siento. No teníamos otra opción dado lo que pasó más adelante”. Su par de Mercedes respondió con comprensión, afirmando: “Lo sabemos”. La referencia del jefe de Williams, quien fue el que le dio la oportunidad a Franco Colapinto en el team inglés, a “no tener otra opción” se relaciona con una táctica previa empleada por los Racing Bulls, quienes también utilizaron a sus pilotos para respaldar a los competidores y asegurar puntos valiosos para su equipo (Isack Hadjar terminó 6° y Liam Lawson 8°).

*La maniobra de Russell que terminó en sanción

Cabe recordar que Vowles y Wolff mantienen una buena relación desde hace varios años, ya que trabajaron juntos en la escudería Mercedes. “James es uno de mis chicos, y no quiero sonar condescendiente porque está haciendo una carrera como director de equipo, y lo está haciendo muy bien”, comentó Toto. A su vez, indicó: “Había equipos que estaban por encima de sus posibilidades, como los RB, y tenían que proteger su posición, así como los Williams, y probablemente fuimos una de las víctimas de eso. Pero lo fuimos, porque nuestro sábado no fue bien”.

Tras la carrera, tanto Sainz como Albon expresaron su remordimiento ante los aficionados, describiendo las tácticas como una forma de “manipulación” de la competencia. Por su parte, Vowles reconoció públicamente que, aunque estaba satisfecho con los puntos obtenidos, no estaba contento con la manera en que se lograron. En declaraciones difundidas a través de las redes sociales de Williams, afirmó: “No es así como queremos competir. Queremos darlo todo, de principio a fin”. Además, sugirió que la Máxima debería reconsiderar las reglas de dos paradas obligatorias para evitar situaciones similares en el futuro.

“El problema de Mónaco es que prácticamente no hay espacio para adelantar... Mónaco te permite manipular la carrera de la manera que quieras. Se demostró que las dos paradas no sirvieron de nada y la carrera sigue siendo superaburrida. La gente manipula la carrera como la manipulamos nosotros y los demás. No corrimos una carrera, sino que hicimos lo que quisimos”, argumentó Sainz en la rueda de prensa posterior a la competición.

*Lo mejor del GP de Mónaco

El debate sobre las tácticas de equipo y las reglas actuales también fue abordado por otros líderes del automovilismo. Wolff señaló que, aunque comprendía las decisiones de Williams, era necesario evaluar posibles ajustes a las normativas para evitar que las carreras se conviertan en una “burla”. Propuso, entre otras ideas, establecer límites mínimos de velocidad o modificar el trazado del circuito de Mónaco, aunque reconoció las dificultades logísticas de realizar cambios significativos en un entorno urbano tan limitado.

Por otro lado, el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, expresó escepticismo sobre la posibilidad de implementar reglas efectivas para controlar este tipo de tácticas. Según el francés, este tipo de estrategias no son nuevas en la Fórmula 1 y han sido empleadas por diversos equipos en el pasado, incluidos McLaren y la propia escudería italiana. “Controlarlo, sinceramente, es imposible porque no es la primera vez que ocurre”, afirmó. Además, cuestionó dónde se podría establecer un límite razonable para este tipo de maniobras, argumentando que ya existen suficientes regulaciones en el deporte.