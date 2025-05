Ancelotti fue presentado como DT de Brasil: la primera convocatoria y por qué dejó afuera a Neymar

En una multitudinaria conferencia de prensa en un hotel de Río de Janeiro, Carlo Ancelotti fue presentado de manera oficial como nuevo director técnico de la selección de Brasil. El reconocido entrenador italiano, de último paso por el Real Madrid, revolucionó al Scratch y reverdeció la ilusión de los hinchas del combinado nacional. Al mismo tiempo que dio sus primeras palabras como DT de la Canarinha, donde fue recibido por el histórico Luiz Felipe Scolari, ganador de la última Copa del Mundo en 2002, Carletto reveló la lista de convocados de cara a la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

“La primera impresión es muy bonita. Es un honor, un orgullo comandar a la mejor selección del mundo. Tengo mucha ilusión dea que Brasil vuelva a ser campeón. Tener el objetivo de ganar el Mundial no tiene que ser solamente de 23 jugadores o de un staff. Es la motivación de un país. Creo que Brasil tiene un amor incondicional con su selección. Esto es otro aspecto muy importante”, describió el estratega de 65 años.

Cabe destacar que Ancelotti tendrá su debut absoluto con la Scratch el próximo 5 de junio, cuando tenga que viajar a Guayaquil para medirse contra Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas. Cinco días después, se estrenará en condición de local en el Neo Química Arena, de São Paulo, cuando Brasil juegue contra Paraguay.

Una de las grandes novedades en la lista de convocados que presentó Ancelotti es la ausencia de Neymar Júnior. El astro del Santos, que todavía no resolvió su futuro, quedó desafecto por no estar en su plenitud física. “En el caso concreto de Neymar, contamos con él. Brasil cuenta con él. Regresó a Brasil para jugar, para prepararse bien para el Mundial. Hablé con él esta mañana temprano para explicarle esto. Él está totalmente de acuerdo. Así que continuamos”, explicó el ex entrenador de Chelsea y Milan.

Otros de los nombres destacados que aparecen son el de Casemiro, pieza clave en el Real Madrid de Carletto y que no era convocado desde hace dos años, y Antony, quien también estuvo ausente en las últimas citaciones. “Joelinton, Rodrygo, Éderson, Militão también están de baja por lesión”, confirmó el flamante entrenador.

A esto, agregó: “Este es el fútbol de hoy. No hay tiempo para la preparación. Creo que el equipo estará preparado para estos dos partidos. Son muy importantes para la clasificación. Intenté llamar a jugadores que estuvieran dispuestos a contribuir. Es una temporada exigente. Los jugadores estarán preparados para contribuir e intentar ganar”.

“Me siento muy orgulloso de estar aquí, porque la historia dice que Brasil es el mejor equipo del mundo. Brasil ganó cinco Mundiales y quiere ganar el sexto y me eligió a mí para ganar. Es una tremenda responsabilidad, pero la asumo con gusto”, comentó de forma tajante.

En relación con su conexión con Brasil, Ancelotti reflexionó de que a lo largo de su vida siempre estuvo ligado: “Mi conexión con Brasil empezó muy temprano, en los años 80, con Falcão, Cerezo; después entrené a 34 jugadores brasileños. Puedo mencionarlos a todos porque tengo buena memoria, pero me parece una falta de respeto si me olvido de alguien. Pero Ronaldinho, Ronaldo, Pato, Kaká, Douglas Costa, Emerson, Amoroso, Roque Junior, Dida, Marcelo, Douglas Costa, Cafú, Endrick, Rodrygo, Vini, Militao... fueron muchos. Por primera vez vengo a Río. Es raro porque he estado en todas las ciudades del mundo y faltaba Río. Quiero disfrutar y aprovechar esta ciudad”.

MÁS FRASES DE LA PRIMERA CONFERENCIA DE PRENSA DE ANCELOTTI:

El perfil del futbolista brasileño: “Si hablamos de la reacción personal, es un aspecto importante. No sólo los jugadores, sino todos los que trabajan, presto mucha atención a esto. Pienso que una relación personal puede aportar más que una relación puramente profesional. Me sentí bien con todos los jugadores. Por supuesto, cada uno tiene su propia personalidad. He formado a espectaculares profesionales brasileños. Puedo decir Cafú. Lo que diferencia a los jugadores brasileños es que pueden elegir cuándo es el momento de hacer las cosas en serio y cuándo podemos jugar y hacer las cosas de una forma más divertida. Lo hacen muy bien. Pero, como dije, tomo muy en serio esta relación en el lugar de trabajo”.

La forma de jugar que implementará en Brasil: “Después de 40 años, todavía no sé cuál es la estrategia, el sistema que nos permite ganar partidos. No lo sé todavía. Pero sé que el sistema tiene que depender de las características de los jugadores, tienes que hacer que el jugador, cuando esté en el campo, se sienta cómodo. Esa es la idea que quiero tener aquí también, aprovechar la enorme calidad que tiene este país con estos jugadores y trabajar para que toda esa calidad se una con un único objetivo que es ganar el Mundial”.

Italia y Brasil, cunas del fútbol mundial: “El fútbol tiene generaciones, épocas, y eso a veces puede afectar. Podría afectar el resultado final. Italia y Brasil volverán a ser competitivos el año que viene, como siempre lo han sido. Italia ha mejorado mucho. Brasil siempre ha estado en el más alto nivel. Brasil, cuando tenía un equipo más fuerte. Italia, cuando ganó. Brasil puede haber tenido un equipo más fuerte, pero no siempre fue capaz de conectar el talento con el sacrificio”.

Luiz Felipe Scolari le entregó el buzo de Brasil a Carlo Ancelotti (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Cómo va a ser el estilo de juego de Brasil: “¿Proactivo o reactivo? Es interesante. Creo que en el fútbol no se puede hacer una sola lectura. Tiene que ser un fútbol proactivo en algunos partidos y reactivo en otros. No me gustan los equipos que entreno y tienen una identidad, significa que solo eres capaz de hacer una cosa. Si quieres tener éxito, necesitas hacer muchas cosas bien. Proactivo, reactivo, emprendedor... Hay muchas cosas que intervienen en el éxito. Por eso cuando la gente me dice: tu equipo no tiene una identidad clara. No quiero identidad por supuesto”.

Los jugadores que van a ser convocados: “Para elegir, miro el pasaporte. Por ejemplo, Casemiro está aquí porque se merece estar aquí por sus cualidades. Entre las cualidades están la experiencia, el conocimiento, el liderazgo. No quiere decir que sea así porque sea joven. Estevão está aquí porque tiene calidad. Lógicamente, conectar con los jóvenes aporta entusiasmo, motivación y ganas. La experiencia aporta conocimiento, lectura de situaciones, liderazgo. En un equipo, todo esto tiene que converger. Estevão puede ayudar a Casemiro con su ilusión. Casemiro puede ayudar a Estevão con su actitud y compromiso. Siempre es una cuestión de conexión”

La urgencia de Brasil: “La estrategia ya la expliqué. Se trata de intentar poner toda la calidad que tenemos en un corto espacio de tiempo. Con actitud, compromiso, sacrificio de todos. De los jugadores y de todos nosotros. Esta es la única manera de intentar clasificarse. Primero tenemos que clasificarnos y luego prepararnos para el Mundial. Tenemos calidad. Tengo mucha confianza en que podemos hacerlo bien y construir un equipo que pueda competir contra cualquiera”.

LA PRIMERA LISTA DE CONVOCADOS DE CARLO ANCELOTTI EN BRASIL

Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians);

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro Ribeiro (Lille), Beraldo (PSG), Carlos Augusto (Inter de Milán), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Vanderson (Mónaco), Wesley (Flamengo);

Mediocampistas: Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Estrasburgo), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo);

Delanteros: Antony (Betis), Estevão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Vini Junior (Real Madrid).