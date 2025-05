Faustino Oro quedó en la puerta de lograr la primera norma para ser gran maestro en el Masters de Sharjah: sus próximos compromisos

Faustino sigue aprendiendo ante los mejores rivales

El excepcional talento, las constantes muestras de progreso y su asombrosa capacidad en el dominio del juego no bastaron esta vez para que el niño argentino, Faustino Oro, de 11 años, pudiera aferrarse a uno de sus inmediatos sueños: la conquista del título de gran maestro. Aunque para ello es necesario alcanzar tres normas (performances) en diferentes competencias frente a rivales superiores, en el Masters de Sharjah -el fortísimo certamen que se llevó a cabo en Club de Ajedrez de esa ciudad en los Emiratos Árabes Unidos, con la participación de 82 ajedrecistas representantes de 31 naciones- el pequeño Fausti estuvo a un paso de lograr la primera norma, pero las derrotas en las dos últimas jornadas lo privaron de esa posibilidad. Le faltó un punto para conseguir la hazaña.

Ya se sabe que el ajedrez suele ser un juego cruel; que las horas de estudio, dedicación y planificación pueden desvanecerse sólo por un error de cálculo. En diálogo con Infobae, el gran maestro argentino Oscar Panno señaló: “El ajedrez es una construcción muy precisa que uno puede echar a perder en un momento con una sola jugada. El ajedrez es cruel. Pero al ser un desafío intelectual que está por encima de otras manifestaciones deportivas, entonces a uno lo entusiasma. Es una satisfacción interior tal vez sin comparación, y por eso el ajedrez llama más la atención”. Más adelante, el primer campeón mundial (Juvenil) que tuvo el Continente, y último “bronce” del ajedrez argentino, a los 90 años completó: “Por supuesto que es un juego bastante cruel. Por ejemplo, el tenis me gusta mucho más porque le da a uno muchas revanchas: se puede equivocar en una pelota y no pasa nada, tiene que seguir jugando. Pierde por dos pelotas el punto, por dos puntos el game, por dos games el set, y así. Entonces, el día que perdió, es porque el otro jugó mejor. En el ajedrez no sucede lo mismo”.

Tal vez así se pueda comprender mejor por qué Fausti -como lo llaman sus familiares y amigos- o Chessi -como lo bautizó la megaestrella de este deporte, el ruso Garry Kasparov- cumplió una excelente labor en la competencia que finalizó hoy en la ciudad capital cultural de esa nación situada a orillas del golfo Pérsico.

Llegó a Emiratos Árabes Unidos después de atravesar los cinco primeros meses del año a prueba de duros aprendizajes. Había participado en los torneos de Tata Steel (Países Bajos) Djerba (Túnez) y Magistral de Punta del Este (Uruguay), en los que finalizó antepenúltimo y último en dos ocasiones; con 20 derrotas en 32 partidas. Luego, como una muestra de su capacidad de resiliencia, consiguió destacadas actuaciones en el Open de San Vicente del Raspeig (Alicante) y el Abierto de Menorca. Disputó 18 partidas, con nueve triunfos, siete empates y sólo dos derrotas. En ambas competencias estuvo, también, a media unidad de lograr la 1ª norma de gran maestro. Tamaño esfuerzo fue recompensado con la suma de 25 puntos del ranking, que llegó a 2454 puntos de Elo.

En el Masters de Sharjah (invitado por la organización pese a que no cumplía con el requisito mínimo de tener 2500 puntos de Elo), el niño argentino fue preclasificado 81° entre los 82 participantes que tenía la competencia. Un dato más, 64 de sus rivales eran gran maestro (una especie de cinturón negro entre los judocas), una categoría superior a Faustino, que es maestro internacional. Un título que logró en 2024 con plusmarca (el más joven ajedrecista en alcanzarlo en el historial de este juego, a los 10 años y 8 meses), y que hace pocas horas fue superado por un nuevo prodigio ruso, Roman Shogdzhiev, rompiendo la marca con 5 meses de antelación.

Lo que podría haber sido una “masacre deportiva” al enfrentarse en nueve jornadas consecutivas frente a rivales que lo superaban en edad y fuerza de juego, Faustino lo convirtió en un paseo. En las siete primeras ruedas de la competencia se midió ante 7 grandes maestros con una labor notable: invicto, con una victoria y seis empates; le ganó al azerbaijano Mahammad Muradli y empató con V. Sanal (Turquía), A. Ahmadzada (Azerbaiyán), P. Iniyan (India), S. Azarov (Bielorrusia), S. Vetokhin (Rusia) y Nguyen (Vietnam). Para redondear el torneo “de su vida deportiva”, el niño debía completar un punto en las dos últimas ruedas, pero la crueldad del ajedrez le arrebató el sueño.

En la 8ª y penúltima rueda perdió ante un rival (el gran maestro ruso, Ivan Zemlyanskii, de 15 años) que lo superó en buena forma. Se sabe que Faustino es un jugador aguerrido, que no renuncia a los juegos de ataque y que a veces arriesga más de lo que dicta una posición de espera. Acaso, la disyuntiva entre conformarse con un empate que lo dejaba a media unidad de la hazaña de la primera norma, o buscar la victoria para no depender de la última partida, lo haya perturbado. Lo cierto es que no jugó bien y perdió. Así, entonces, todo debía definirse en la última partida. El azar del fixture lo emparejó para ser conductor de piezas negras ante el gran maestro indio Leon Luke Mendonca, de 19 años y N° 110 del mundo. Faustino se ubica en el puesto 984°.

Hasta la jugada 26 de su partida decisiva ante el indio Mendonca, el juego marcaba una igualdad, pero una imprecisión de Faustino señaló su suerte. Un error de cálculo, una ambición extrema o el cansancio de su cuerpo y mente de niño provocó la pérdida del rumbo de la partida. Se rindió tras 44 jugadas y dos horas y media de juego. De esta manera terminó su labor con 4 puntos, finalizó en el puesto 51° de la tabla general y ganó 10 puntos más para su ranking que ahora es de 2464 puntos de Elo.

El ganador de la competencia fue Anish Giri (Países Bajos), con 7 puntos, escoltado por el serbio Aleksandar Indjic y el uzbeco Nodirbek Abdusattorov, con 6,5. El azerbaijano Miradli que fue vencido por Faustino en la 2ª rueda compartió el tercer puesto con 6.

Tal vez, en lo inmediato, el pequeño Faustino Oro tenga algunos días o semanas de descanso. Si bien hace pocas horas en un reportaje en la TV española señaló que continúa con su entrenamiento de seis horas diarias dedicadas al ajedrez, también es cierto que tras la gran cantidad de partidas disputadas en la primera parte del año, quizás, encuentre un momento para el descanso y retomar los estudios.

Su próxima participación será el 1º de junio en un match de exhibición en el que se medirá con el ex campeón mundial, el indio Vishwanathan Anand. El duelo se disputará en la ciudad de Pietrasanta, una localidad costera de la Toscana (en Italia). Las partidas serán transmitidas por la plataforma chess.com (con más de 160 millones de usuarios), con comentarios en tres idiomas. Luego, el ganador del match será invitado por los organizadores (la plataforma Unichess, el gran maestro y entrenador Roberto Mogranzini y el tenor italiano y gran aficionado al ajedrez, Andrea Bocelli) a brindar una simultánea ante 20 invitados como paso previo a la inauguración de la exposición “Chess Roads”, que entre el 2 y 15 de junio se celebrará en el parque La Versiliana.

Algunas semanas después, entre el 4 y 6 de julio próximo, Faustino será uno de los invitados de la 38ª edición del tradicional certamen español, el Magistral de León. Junto al prodigio argentino estarán las figuras consagradas como el local Jaime Santos Latasa, el vietnamita Le Quang Liem y el multicampeón y mejor ajedrecista indio Vishy Anand. El ex campeón mundial, que ganó en 10 ocasiones esta competencia, cuando fue consultado por su enfrentamiento con el niño argentino dijo: “El gran maestro inglés, John Nunn siempre decía que hay que vencer a los jóvenes antes de que se fortalezcan. Yo en cambio puedo decir que le he dado un autógrafo antes de que se fortaleciera. También es un logro (risas)”.

En tanto, Faustino y su familia disfrutan del momento: al apoyo económico para la formación de su carrera profesional que recibe de parte de un grupo de inversores argentinos encabezado por Daniel Rabinovich, y de empresarios norteamericano del sitio ICC (Chess Club Internet), hace algunas semanas se sumó el neobanco MyInvestor (un banco 100% digital que ofrece servicios financieros online, sin sucursales físicas y que funcionan a través de aplicaciones móviles y plataformas web). “La colaboración con Faustino Oro forma parte del compromiso del neobanco con el impulso al talento y la educación financiera desde edades tempranas. Con esta iniciativa, MyInvestor respalda a un joven referente del deporte mental por excelencia y subraya la importancia de invertir a largo plazo”, aseguró la empresa en un comunicado.

“Estoy muy contento de que hayan confiado en mí; su apoyo me ayudará a seguir formándome y creciendo para competir en el máximo nivel internacional”, señaló el pequeño.

Sin dudas ya habrá tiempo para que el niño y su entorno revisen lo sucedido; el aprendizaje de su paso por Sharjah. Faustino Oro es muy joven, con edad y cuerpo de niño, aunque juega como un experto. Por eso cada vez está más cerca.