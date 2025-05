El efusivo reclamo de Verstappen a Hamilton por obstruirlo en la clasificación de Mónaco: la sanción al piloto de Ferrari

En una apasionante clasificación en el Gran Premio de Mónaco, Lando Norris se quedó con la pole con su McLaren y le quitó el primer puesto de la grilla de salida al piloto local, Charles Leclerc. Más atrás se ubicaron Max Verstappen (4°) y Lewis Hamilton, quienes tuvieron un fuerte cruce sobre el final de la Q1 por un impedimento por parte del corredor de Ferrari al Red Bull. Por dicha maniobra el británico fue penalizado con tres posiciones en la parrilla, por lo que largará séptimo.

La maniobra sucedió en los últimos minutos de la primera tanda, en la cual ambos Alpine quedaron eliminados y el argentino Franco Colapinto consiguió el 18° lugar. Verstappen abrió vuelta rápida para mejorar sus registros y, después de sobrepasar a un Sauber, fue impedido por Hamilton en el ingreso de la curva de Massenet. El tetracampeón tuvo que abortar su giro y se quedó de forma efusiva por la maniobra del británico: “¡Whoa! Amigo, Lewis. Mierda. Fue un impedimento masivo”.

No obstante, este percance sucedió por una equivocación por parte del ingeniero de pista del corredor de Ferrari. “Verstappen empujando detrás 3 segundos. Lo siento, está frenando detrás. Mira tus espejos”, le dijo Riccardo Adami al inglés. Inmediatamente, el ex piloto de Mercedes y McLaren dejó en claro que le dieron una indicación errónea y arremetió contra su equipo por radio: “¡Dijiste que estaba yendo lento compañero! Mierda hombre”.

*El choque de Hamilton en la curva de Massenet

El incidente sucedió en el mismo lugar en el que Hamilton estampó su Ferrari contra los muros en el cierre de la última práctica libre. Allí, ocurrió una situación similar, ya que el piloto de 40 años perdió el volante después de que se cruzara con tráfico en la pista. Esto provocó que la dirección de carrera saque la bandera roja de manera inmediata, ya que el monoplaza sufrió serios daños en la parte derecha y rompió la suspensión del neumático delantero. Pese a esto, los mecánicos lograron reparar el auto para la siguiente sesión.

“Ves el coche bloqueándote y cuando vas a toda velocidad... no es agradable. Pero luego vi que el equipo le dijo que estaba conduciendo despacio, aunque claramente estaba conduciendo rápido. Así que no es culpa de Lewis”, comentó Verstappen en diálogo con Sky Sports. No obstante, más allá de que aseguró que fue algo “desafortunado”, dejó entrever que “en la clasificación suelen ser muy estrictos con este tipo de cosas”.

Por su parte, Hamilton también brindó su punto de vista en conferencia de prensa: “Creo que estaba haciendo un buen trabajo manteniéndome alejado de la mayoría, de todos. Pero entonces el equipo dijo que Max estaba en la vuelta rápida, así que yo estaba a la izquierda. Luego dijeron que no, que él no estaba en la vuelta rápida, así que estaba a punto de volver a acelerar. Creo que aceleré unos 10 metros o algo así. Estaba fuera de la trazada, pero seguro que lo distraje”.

La dirección de carrera optó por sancionar a Hamilton con tres puestos en la grilla de salida. “El coche 1 (Verstappen) tuvo que reaccionar ante la aparición del coche 44 (Hamilton) en la línea de carrera. Esto significó que el coche 1 tuvo que salirse de la línea de carrera habitual y el coche 1 tuvo que abortar la vuelta de empuje. Examinamos detenidamente la línea de carrera seguida por el coche 1 en vueltas anteriores en la misma zona y determinamos que el coche 44 había entrado en la línea de carrera que el coche 1 había utilizado en vueltas de empuje anteriores. Esto dejó fuera de toda duda que el coche 1 fue obstaculizado”, explicaron la FIA en el comunicado oficial.

A esto, agregaron: “Al igual que en incidentes anteriores de esta naturaleza en los que un conductor ha recibido información inexacta o incompleta que ha provocado que un coche obstaculizara a otro, el hecho de que el mensaje de radio fuera la causa de la obstaculización no constituye un factor atenuante. Por lo tanto, imponemos la penalización estándar de perder 3 posiciones en la parrilla”.

El piloto de Red Bull se ofuscó porque el argentino estaba metido en el tráfico y le echó a perder la vuelta que hacía el campeón

Una vez finalizada la clasificación, Hamilton se acercó a Verstappen para pedirle disculpas por lo ocurrido e hicieron las pases. Una imagen completamente opuesta a lo que se vivió en la temporada 2021, en la cual ambos tuvieron una encarnizada pelea por el título que se definió en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi, que finalizó con el primer campeonato conseguido por el neerlandés.

Más allá de que los problemas por tráfico es algo característico en las calles del Principado, los pilotos no pueden ocultar su enojo cuando son bloqueados en medio de la adrenalina. Y esto último es uno de los ítems principales de la personalidad de Verstappen, quien también ya había tenido un cruce con Franco Colapinto en los segundos entrenamientos del GP de Mónaco.

Cerca del final, Mad Max estaba realizando los últimos intentos con el compuesto más blando disponible. Una vez que llegó a la zona del Casino, el piloto de la escudería del energizante se topó con el Alpine del argentino, que estaba circulando muy lento en la cuarta curva. El Red Bull logró evadir al pilarense y evitó un accidente, aunque dejó en claro su disgusto una vez pasó por su lado: le levantó su pulgar y le dedicó una serie de aplausos, con tono irónico, en una muestra de su fastidio por no girar en el tiempo anhelado.

*El resumen de la clasificación del GP de Mónaco