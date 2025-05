El fuerte choque de frente de Oscar Piastri en la segunda práctica del viernes en Mónaco

Oscar Piastri (McLaren) protagonizó un fuerte choque de frente en la segunda práctica libre de este viernes en el circuito de Mónaco. Durante los preparativos para el Gran Premio que se correrá este domingo en Montecarlo, el australiano perdió el equilibrio con su auto y golpeó la trompa contra el guardrail. Por fortuna, no solamente salió ileso sino que su monoplaza quedó casi intacta.

Mientras la bandera roja flameaba una vez más, Piastri logró sacar su auto de la barandilla por sus propios medios y giró con la trompa machucada antes de entrar a boxes para que su equipo revise la suspensión. El líder del campeonato se pasó en la frenada y no llegó a tiempo para tomar la vía de escape. Lo positivo de su golpe de frente fue que de esa forma pudo haber salvado la suspensión. Una vez que atravesó la recta de largada, que en Mónaco tiene una curva, se estrelló luego de pasar la curva Sainte Devote. Sin tiempo para doblar a la izquierda para dirigirse a la calle de escape, optó por seguir derecho.

“Tendría que haber dado el volantazo hacia la izquierda, pero bloquea adelante, es algo típico. Enderezó la rueda, pero no largó nunca el pie del frente y así el auto no dobla. Era mejor largar el freno y agarrar la vía de escape”, analizaron desde la transmisión oficial. Además, remarcaron que es muy posible que Piastri haya pensado en no golpear su coche de costado contra las defensas porque esa zona lo daña mucho más.

El choque de Piastri no fue el único que generó la bandera roja en Mónaco, ya que anteriormente el francés Isack Hadjar también había golpeado su coche contra una pared y perdió su goma trasera izquierda. El golpe no tuvo grandes consecuencias, pero el roce contra los parantes lo llevó a perder una parte elemental de la monoplaza. El error de cálculo lo obligó a dirigirse a paso lento hacia los boxes. El piloto rookie tuvo complicaciones para concluir la segunda prueba en la jornada del viernes.

Charles Leclerc volvió a ser el claro dominador de la jornada y demostró que le sienta bien correr en su casa. El monegasco lideró la segunda práctica libre con un tiempo de 1:11.355. Por detrás quedaron Oscar Piastri (a 0.038) y su compañero de equipo Lewis Hamilton. El top 10 lo completaron Lando Norris, Liam Lawson, Isack Hadjar, Fernando Alonso, Alex Albon, Kimi Antonelli y Max Verstappen. Los Alpine, en cambio, estuvieron lejos de los puestos de vanguardia. Pierre Gasly culminó 17°, mientras que Franco Colapinto fue 20°, a 2.060 de la cima y a casi un segundo del anteúltimo, Esteban Ocon.

El cronograma de este fin de semana en Mónaco indica que la tercera práctica libre será este sábado a las 7:30 (hora argentina), mientras que la clasificación será a partir de las 11:00. El domingo, la carrera a 78 vueltas comenzará a las 10 (hora argentina).