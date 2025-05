La foto reveladora sobre el estado de salud del campeón del mundo con Brasil que sufrió quemaduras tras un accidente doméstico

El futbolista compartió la foto en sus redes

El mundo del fútbol se ha conmocionado con la noticia del ex futbolista brasileño Lúcio, quien se encuentra hospitalizado tras sufrir un accidente doméstico que le dejó quemaduras de segundo grado en el 18% de su cuerpo. A sus 47 años, el pentacampeón del mundo con la selección brasileña en 2002 enfrenta uno de los desafíos más duros fuera de las canchas: su recuperación tras el accidente con una chimenea ecológica.

Lúcio, cuyo nombre completo es Lucimar da Silva Ferreira, se accidentó el pasado viernes cuando una chimenea ecológica, que se alimenta con alcohol, explotó en su hogar. La lesión requirió su traslado inicial al Hospital de Brasilia, donde recibió atención inmediata. Según un comunicado oficial, fue posteriormente trasladado a la Santa Casa de Misericordia en Porto Alegre para facilitar su recuperación cerca de su familia.

Tras recibir cientos de mensajes de apoyo en sus redes sociales oficiales, ahora el ex defensor quiso utilizarlas como un escenario para mostrarse públicamente y llevar tranquilidad a sus más de 360 mil seguidores. En su cuenta de Instagram, el brasileño publicó una imagen que lo muestra con extensas vendas en la cabeza, brazos y piernas.

Pese a la gravedad del accidente, Lúcio eligió compartir un mensaje inspirador con sus seguidores, citando el Salmo 46: “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles”. La imagen, que también incluye a su esposa Marília Scarton Forgiarini, muestra a la pareja aferrada de las manos, simbolizando un refugio mutuo en esta dura etapa.

La evolución médica de Lúcio sigue un curso positivo. Según el comunicado de sus asesores, “la recuperación de Lúcio avanza bien” y hay optimismo en torno a su recuperación total. Los profesionales del Hospital de Brasilia recibieron un agradecimiento especial por parte de la familia de Lúcio por su dedicada atención antes de su traslado a Porto Alegre.

Comunicado oficial sobre el estado de Lúcio tras su accidente

“La familia de Lúcio, ex defensor de la selección brasileña de fútbol, informa que este miércoles (21) fue trasladado del Hospital Brasilia, de la Red Américas, a la Santa Casa de Misericórdia, en Porto Alegre, donde continuará su tratamiento.

La decisión del traslado se tomó para una mayor comodidad, permitiendo que Lúcio esté más cerca de su familia, lo que garantizará un mayor apoyo personal en este momento. El tratamiento, realizado hasta el momento de forma segura y eficaz por un equipo multidisciplinar especializado en quemados, continúa con buena evolución clínica.

Agradecemos la atención y dedicación de los profesionales del Hospital Brasilia y reiteramos nuestra confianza en la continua recuperación en la Santa Casa de Porto Alegre. Seguimos optimistas y unidos por la recuperación total de Lúcio. También agradecemos las muestras de cariño y apoyo".

A la espera de su completa recuperación, los mensajes de apoyo y cariño no han cesado. Amigos, ex compañeros y fanáticos alrededor del mundo se han volcado a las redes sociales para enviar sus mejores deseos. La comunidad futbolística, notablemente unida en circunstancias de adversidad, observa con expectativa cada paso en la evolución del ex jugador.

Los múltiples éxitos de Lúcio a lo largo de su carrera incluyen su destacada participación en equipos de renombre mundial como el Inter de Milán, el Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen. En Brasil, defendió los colores de equipos como el San Pablo, Palmeiras e Internacional. A su vez, tuvo una destacada carrera con la selección brasileña de fútbol, donde logró importantes títulos como el Mundial 2002. Lúcio se retiró del fútbol profesional en 2020, siendo su última experiencia en el Brasiliense.