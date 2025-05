El curioso motivo por el que Cuti Romero se quedó sin medalla tras las consagración del Tottenham en la Europa League

Tottenham se consagró campeón de la Europa League tras vencer 1-0 al Manchester United en el estadio San Mamés de Bilbao y tuvo como figura principal a Cristian Cuti Romero. El defensor argentino fue elegido como el jugador más valioso de la final, pero se quedó sin la medalla del primer puesto por un curioso motivo.

Luego de la ceremonia de premiación en el podio, donde se le entregó el trofeo al capitán del equipo, el coreano Son Heung-Min, Cuti Romero fue entrevistado en el campo de juego y el periodista advirtió que no tenía en su cuello la medalla del campeón.

“No sé qué pasó. Se quedaron sin medallas, no me la pudieron dar, pero lo más importante es que somos campeones de Europa y que mi nombre va a quedar grabado en la historia del club. Creo que eso es lo más importante”, dijo el defensor campeón del mundo con la selección argentina y respondió en tono de broma que aguarda que la UEFA se la envié a su casa.

Más allá del incidente con su premio, el Cuti tuvo el reconocimiento esperado por su desempeño en el partido, donde fue clave en la defensa junto a su compañero de zaga, el neerlandés Micky van de Ven, quien salvó milagrosamente el gol del empate del United.

Cristian Romero con la Europa League que consiguió con el Tottenham (REUTERS/Andrew Couldridge)

Además, a Romero se lo vio muy emocionado cuando el árbitro alemán Felix Zwayer pitó el final del partido, concretando el sueño del Tottenham, que venía de una sequía de 17 años sin títulos y 41 sin obtener uno internacional.

El cordobés de 27 años lanzó un grito contenido después de haber logrado un trofeo muy buscado desde su llegada a los Spurs en 2021 proveniente de Atalanta. Rápidamente, varios compañeros se acercaron a su posición para celebrar la victoria.

En medio de la algarabía por el triunfo, el Cuti tuvo un gesto muy elogiable, que terminó de manera inesperada en polémica. El ex hombre de Belgrano se acercó a saludar a cada uno de sus rivales, incluso al DT del United, Ruben Amorim, y a Alejandro Garnacho, con quien tuvo un gesto paternal. Pero, cuando llegó a Harry Maguire, intentó estrecharle la mano, el inglés se alejó y, cuando continuaba su recorrida, increpó al cordobés para recriminarle cuestiones del partido. Tuvieron que separarlos y regresó la calma a San Mamés.

*La emoción del Cuti Romero al término de la final de la Europa League

En charla con la transmisión oficial, Romero ponderó a sus compañeros y al entrenador, Ange Postecoglou: “Fue una temporada dura para nosotros. Nos merecíamos terminar así porque nadie sabe qué pasa puertas adentro, pero siempre damos la cara. Tuvimos demasiados lesionados y siempre se habló mal del equipo, del técnico; cerramos muchas bocas. Hicimos un buen partido, cerramos una gran temporada con un título internacional cuando parecía que estábamos mal. Estamos muy contentos, somos justos ganadores”.

“Las cosas que se dicen puertas afuera del club no las puedo frenar ni aclarar todo el tiempo. Siempre me entregué al 100 por esta camiseta y me demuestran en el club que me quieren mucho. Vine con la mentalidad de hacer historia y dejar mi nombre grabado en el club. Ahora, a disfrutar con mis compañeros y mi familia”, deslizó ante los rumores sobre distintos equipos que lo han llevado a tener en el radar, como Real Madrid, Manchester United y Paris Saint-Germain, según detalló TyC Sports, sumado a lo divulgado por el Daily Mail ante una presunta búsqueda del Atlético de Madrid. Nadie se acercó a los 120 millones de euros, la tasación del Tottenham para dejarlo ir.

*La palabra del Cuti Romero tras ganar la Europa League