El análisis del ex piloto argentino de F1 Norberto Fontana sobre Colapinto: “Maneja bien las presiones, tiene futuro en la categoría”

Norberto Fontana disputó cuatro Grandes Premios con Sauber en 1997 (archivo CORSA)

La vuelta de Franco Colapinto a la Fórmula 1 generó una gran expectativa en el público argentino y una voz autorizada sobre el asunto es Norberto Fontana, quien también corrió en la Máxima. El ex piloto analizó el debut del bonaerense en el equipo Alpine en el Gran Premio de la Emilia Romaña, en Imola, Italia, por la séptima fecha de la temporada.

“Lo vi muy bien. Lástima lo del choque de la clasificación, pero son cosas que pueden pasar. Creo que eso lo condicionó un poco para el domingo, pero lo pudo sacar adelante bien”, le dijo el Gigante de Arrecifes a Infobae.

El campeón de la Fórmula 3 Alemana en 1995 profundizó el incidente en la clasificación: “Arriesgó, pero puede pasar. Son milímetros, segundos y creo que entró muy rápido a la izquierda y cuando cambió de dirección venía saliendo bien y se corrió un cachito para afuera y se dio vuelta. Pero bueno, venía con una buena vuelta, buenos parciales y en la clasificación es donde hay que poner un poquito más. Lamentablemente, yo creo que eso lo condicionó un poco para el domingo, pero lo hizo bien porque no se metió ningún problema, llegó el auto entero que era lo que tenía que hacer”.

“Lástima que no enganchó bien el auto de seguridad, si no hubiese tenido un poquito más arriba, pero creo que hizo lo que tenía que hacer: llegar con el auto entero y agarrar confianza para lo que viene. De este lado le damos todo el apoyo para que pueda estar y seguir, porque es un orgullo que un argentino esté en Fórmula 1 nuevamente”, destacó el campeón de TC 2000 en 2002 y 2010 y de Turismo Carretera en 2006.

Colapinto en acción sobre el A525 de Alpine (AP)

Sobre lo que viene para pilarense, indicó que “lo veo bien, tranquilo. Es un chico que maneja bien las presiones. Por lo menos lo que se ve desde afuera. Veo que tiene futuro dentro de la F1. Va por el buen camino y le falta ahora un poquito de agarrar confianza. Ya con el hecho de haber corrido todo el Gran Premio, conocer un poquito más el auto y seguramente todo lo que venga, va a ser para mejor”.

Norberto corrió en Mónaco en la Fórmula 3000 y avisó con lo que se puede encontrar Franco este fin de semana. “En Mónaco se necesita mucho grip (adherencia). Buena trompa (N. de la R: que el auto no tenga subviraje en esa zona) y buena tracción, eso es fundamental. Lo que tienen estos autos es que son muy grandes y en Mónaco la clasificación es muy importante porque no hay espacio. Si no había espacio antes con autos más chicos, imagínate que estos autos son muy largos y muy anchos. Dependerá mucho de cómo la caiga al auto el circuito”.

En tanto que sobre las cinco carreras por las que fue anunciado Colapinto, sostuvo que “por lo que veo, me parece que Briatore lo quiere, lo banca y eso es bueno. Dijeron cinco, pero para mí da la sensación de que está cerrado para todo el año. Por lo pronto va por buen camino y creo que lo va a hacer bien”.

Franco Colapinto volvió a ser acompañado por miles de argentinos en la F1

Colapinto tuvo su bautismo como piloto titular en Alpine, donde se incorporó este año como reserva. Llegó luego de las negociaciones que hizo Flavio Briatore quien habría pagado 20 millones de dólares para lograr la cesión por cinco años de parte de Williams, el equipo que lo formó a Franco en su academia y con el que disputó nueve Grandes Premios en 2024.

Fontana, de 50 años, fue uno de los mejores representantes argentinos en el exterior. Al mencionado título de la F-3 Alemana, se suma el Máster de F-3 aquel año en Zandvoort, en Países Bajos, ante los mejores pilotos del mundo de la especialidad. Ese trofeo representó un cetro ecuménico. En 1993 había sido campeón en la Fórmula Ford Suiza. Al año siguiente ya fue ganador en la F-3 y Peter Sauber le dio una prueba sobre un F1 en el Circuito de Montmeló, España. Al poco tiempo fue contratado por el equipo suizo, con el que disputó cuatro Grandes Premios en 1997: Francia, Gran Bretaña, Alemania y Europa, llevado a cabo en Jerez de la Frontera, España. También corrió en la IndyCar en 2000. Hoy sigue en actividad y compite en el TC con un Chevrolet Camaro atendido por el equipo de los hermanos Álvarez.

El año pasado en Brasil, Norberto Fontana le anticipó a este medio que si Franco Colapinto pasaba a Red Bull, iba a estar en un equipo armado en torno a Max Verstappen. La pronta baja de Liam Lawson (más allá de sus malos resultados) le dio la razón al arrecifeño. Ahora vio bien la labor en Imola y tiene buenas perspectivas por lo que vendrá para el pilarense en la F1.