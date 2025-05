Los dardos de un dirigente cercano a Riquelme al plantel de Boca: “Que los jugadores den la cara por Román”

Alejandro Veiga, prosecretario de Boca, fue duro con el plantel

A menos de un día de la eliminación de Boca Juniors frente a Independiente en los cuartos de final del Torneo Apertura, una voz oficial del club salió al cruce y criticó con dureza al plantel profesional. El prosecretario del club, Alejandro Veiga, expresó que los jugadores deben dar un paso al frente en respaldo de la figura del presidente Juan Román Riquelme, quien, según sus palabras, “siempre los defendió”.

“Es hora de que pongan la cara por el presidente. No con declaraciones o actitudes demagógicas, sino dentro de la cancha”, afirmó Veiga en diálogo con el programa Boca de Selección (Radio Del Plata). Señaló además que el equipo no representa a la dirigencia ni al hincha: “El socio está mal, angustiado porque el equipo no lo representa. Tiene toda la razón del mundo de estar disgustado”.

Las declaraciones llegan en medio de una crisis institucional expuesta por los cánticos de desaprobación que se escucharon en La Bombonera tras el partido con Independiente: “La Comisión se va a la p... que lo parió” y “que se vayan todos” fueron algunos de los gritos que se repitieron con fuerza.

Veiga también cuestionó que se responsabilice exclusivamente a Riquelme por la situación deportiva: “Boca juega mal y la culpa la tiene el presidente. Lo enfocan 10 minutos en la transmisión como si fuera el único responsable. Él es inteligente, toma nota de todo. Si tiene que cambiar, lo hará”.

Sobre el paso fugaz de Fernando Gago como DT, Veiga criticó el planteo en el Superclásico ante River: “Trajeron al entrenador que quería todo el mundo y en el último partido no nos representó. La gente pidió que se vaya, se fue, y después decían que debía quedarse”.

El dirigente cerró defendiendo la figura de Riquelme más allá de los resultados: “Román está 24 horas laburando por Boca. No es infalible, pero se hace cargo. No lo vas a ver en Miami o en un boliche de joda, lo vas a ver en el club”.

Estas declaraciones se dan en un contexto complejo, con el plantel en el centro de las críticas y el club aún sin confirmar un nuevo director técnico para lo que resta del año, con el Mundial de Clubes como objetivo inmediato en el horizonte.

La entrevista completa de Alejandro Veiga, protesorero de Boca

“El socio está mal, angustiado porque el equipo no lo representa; tiene toda la razón del mundo de estar disgustado. Todos tienen razón, y no les voy a decir cómo se deben comportar. Ahora, a mí me parece que nuestro presidente ha bancado a los jugadores del plantel cuando fueron criticados y observados. El presidente siempre dio la cara por los jugadores, por el plantel, y ya es hora de que ellos pongan la cara por el presidente. Boca es un club muy particular: juega mal y la culpa la tiene el presidente, a quien enfocan 10 minutos haciéndolo responsable de todo. Obvio que tiene responsabilidad, pero ya es hora de que el plantel dé la cara por el presidente por las veces que el presidente dio la cara por el plantel".

“A mí no me representa el equipo en la cancha. Comparto que los apellidos que tenemos son excelentes, buenos. Después trajeron a un DT que lo quería todo el mundo y no nos representó, porque el último partido en Núñez la gente estaba recaliente. Que se vaya, y lo sacas, y luego dicen que debía quedarse hasta el final del campeonato. No van por Gago o por mí, van por el presidente Riquelme".

“Los jugadores, desde su lugar, deben respaldar y sacar la cara por el presidente que los defendió un montón de veces: dicen que Fabra no puede jugar más y el presidente va y lo banca; dicen que Pol Fernández no puede jugar más y el presidente lo banca. Es hora de que los jugadores banquen al presidente y en la cancha, no con declaraciones y actitudes demagógicas, dentro de la cancha, cosa que no está pasando".

“Cavani es un crack, pero me gusta verlo entero, lo banco a muerte: un tipo humilde que disfruta donde está. Lo amo a Cavani, sí, me gustaría verlo que no esté lesionado y que rinda en la cancha, en los partidos importantes que esté, lo necesitamos".

“Los comportamientos personales no los conozco; yo los veo y saludo. Están en deuda con el socio e hincha de Boca, que los bancó. Ayer todos esperaban que puteaban, pero estuvo alentando. La gente está enojada, ¿quién soy yo para decirle cómo tiene que venir a la cancha y comportarse? Tengo 66 años, y hay otro tipo de hinchas que no entiendo mucho, pero la esencia es la misma: dejar la vida por Boca. Es una semana amarga, hay que bancar a la gente. El supremo acá es el pueblo de Boca, todos los demás somos secundarios".

“Herrón es un muchacho que es un orgullo para el club, un empleado. Si yo hubiera estado en los zapatos de Román, ¿a quién pones cuando se va Gago? No es fácil esto, hay que pensarlo varias veces. Herrón conoce a los chicos, estuvo en dos o tres interinatos. Siempre tuvo claro que vino a dar una mano, no se creyó otra cosa. Yo voy a respaldar a mi presidente, que es inteligente, y si tiene que cambiar algo, lo va a hacer. Toma nota de todo lo que pasa, está ahí en el palco para que todos lo vean y se hizo cargo de todos los reproches solo. En el palco, yo, como dirigente, lo respaldo porque no lo vas a ver en un shopping o en Miami, o de joda en los boliches. Román está 24 horas laburando por Boca, puede salir bien o mal, no es infalible, pero Román se hace cargo".

“Entonces, convido a mis compañeros de comisión directiva, que son mis hermanos, mis amigos, a que nos hagamos cargo de nuestra parte, que banquemos al presidente y demos la cara por él y al plantel también, que dé la cara por el presidente que siempre lo bancó. Es la manera de estar unidos. El presidente sabe qué decisiones tomar desde lo deportivo. No puedo darle sugerencias porque conozco poco de la intimidad”.

“Para sacar a Fernando, tuvimos que poner plata. No es fácil, es una decisión que, gracias a Dios, no tomé yo porque me costaría. Ahora, la gente que está más cerca del fútbol, como Román y los del Consejo, pueden tirar un nombre al boleo, pero no me gusta hacer giladas. Con 66 años de socio, conozco el club como mi propia entraña".

“La manera de respaldar al presidente es haciendo el trabajo cada uno lo mejor posible, primero para el socio de Boca y después para nuestro presidente".

“Román nunca me prohibió nada. ¿Qué le puedo decir yo de fútbol? Estoy confiado de que Román, si tiene que hacer cambios, lo va a hacer. La prioridad de Román es Boca. Si no fuera el presidente que es, no lo bancaría. Román está arriesgando su prestigio personal. Dijeron barbaridades, no solo de la parte deportiva, sino de la parte humana. Conozco a su familia: es muy respetuosa y humilde; te sientes parte".

“Román no está distraído o en un cumpleaños. Sabe lo que está pasando. Que den la cara por Román, que siempre dio la cara por el plantel. Es hora de que el plantel dé la cara por Román. Por Boca tenés que matar, pero si tenés un presidente que, en un primer momento, salió a bancar la mochila y se come todas las críticas, en la cancha lo tengo que bancar".

“Lo que se presenta en la cancha no representa. No, tienen que dar mucho más de lo que están dando, tienen que dar lo que su historia representa. Compramos jugadores de brillante trayectoria y nombre, eso tiene que estar reflejado en la cancha. Es bravo jugar en Boca. Se escondieron muchos ídolos del mundo, pero tienen que dar la talla. Tienen que enojarse de una vez, pero no con la gente. Está mal putear, pero el fútbol es así. Tenés que enojarte y ganar partidos con autoridad. ¡Enojate y ganá todos los partidos! Ahí decís: “¡Acá estamos!”.

“Esconder no sé, pero sabemos en el fútbol que algunos la largan rápido, sabemos que es pesado esto. Pero, hacete cargo, porque te compramos porque lo valés. Te bancamos. Hacete cargo de que podés jugar en Boca y demostranos a todos que podés jugar en Boca".