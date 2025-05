El increíble accidente del compañero de Colapinto con una liebre durante el GP de Imola en la Fórmula 1

El piloto de Alpine no pudo evitar esquivar una liebre en medio del circuito

Este viernes dio comienzo el séptimo Gran Premio de la temporada 2024 en la Fórmula 1. Imola se dio cita en el calendario con la irrupción de Franco Colapinto en su reestreno en la Máxima dentro de lo que fue un buen día para el argentino, como así también para su compañero en Alpine, Pierre Gasly, quien registró un hecho poco común en el transcurso del primer ensayo libre, que lo involucró en una indeseada situación con un animal, al cual impactó con su monoplaza.

En sus declaraciones, el piloto francés se refirió al momento acontecido en la última parte de la práctica libre 1, en la cual finalizó en el sexto lugar con un tiempo de 1:16.696, a 151 milésimas del líder Oscar Piastri (1:16.545), de McLaren. En un momento del ensayo, tuvo que bajar el pie del acelerador porque, cuando se disponía a encarar la variante alta (curvas 14 y 15), se le metió en el medio del camino una liebre y no pudo evitar el choque por la inmediatez de lo sucedido. “Dios mío, toqué un animal”, fue lo primero que se le escuchó decir en la radio del equipo y su ingeniero le pidió que se dirija sin demoras a los pits: “Ahora, por favor, box”.

Más adelante, Gasly dio más precisiones sobre esta situación: “Tuvimos un pequeño incidente al final de los Libres 1, que fue completamente inevitable. Una liebre saltó a la pista antes de la curva 14 y, por desgracia, golpeó mi alerón delantero. Fue una de esas cosas, nada que pudiera hacer, y tuvimos algunos daños en el coche como resultado del impacto”. Además, ponderó el trabajo de los mecánicos: “El equipo ha hecho un gran trabajo para reparar las cosas y minimizar cualquier interrupción antes de los Entrenamientos Libres 2”.

La increíble maniobra de Verstappen para evitar chocar contra un animal en Canadá

Puede parecer algo insólito, pero no es la primera vez que los animales han coincidido en una pista de la Fórmula 1 en el mismo momento que se corre un Gran Premio. En junio pasado, Max Verstappen tuvo que hacer una rápida maniobra en la vuelta 32 del GP de Canadá para evitar colisionar con una marmota que apareció por la pista. “Empecé a llegar a la última chicana y al principio pensé que eran escombros. Empecé a acercarme y luego pensé, oh Dios mío, es un animal. Así que sí, me desvié hacia la derecha en el último momento. No sé qué pasó después”, contó al final de la carrera.

Más cerca en el tiempo, en septiembre de 2024, apareció “la bandera roja más extraña de la historia” en la última práctica de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur, debido a la aparición de un pequeño lagarto en plena pista, que obligó a los comisarios a frenar la sesión por algunos minutos.

*La aparición de un reptil en Singapur

Por otro lado, Pierre Gasly se refirió al balance general de la jornada, luego de terminar en el 6° lugar de la FP1 y en la 3° colocación de la FP2: “Ha sido un buen viernes para nosotros desde el principio del día. Desde la primera vuelta me di cuenta de que el coche tenía buenas sensaciones y hemos respondido a algunos interrogantes de la última carrera, así que eso es positivo. El coche reacciona como yo quiero y ahora sólo estoy intentando encontrar los límites y pulir algunas cosas, pero el potencial está ahí“.

“En la pista, como siempre, estamos muy cerca. Sólo tenemos que mantener este impulso, tratar de encontrar más ritmo, y el objetivo de estar en la mezcla para el top 10 en la calificación. Estoy emocionado y preparado para el resto del fin de semana aquí en Imola”, concluyó con vistas a la actividad de este sábado, que se reanudará desde las 7:30 (hora argentina) con la Práctica 3, seguirá a las 11 con la Clasificación y la carrera será este domingo desde las 10.