El consejo que recibió Colapinto de su ex compañero Alex Albon por su regreso a la F1: “Lo manejará bien”

Alex Albon habló del regreso de Franco Colapinto (REUTERS/Jakub Porzycki)

Franco Colapinto regresa a la Fórmula 1 como piloto titular de Alpine, una noticia que ha sido bien recibida dentro del ámbito automovilístico, especialmente por Alex Albon, su ex compañero en Williams. En un reciente encuentro con los medios, el piloto tailandés compartió sus impresiones y ofreció consejos al argentino para afrontar este nuevo capítulo en su carrera.

El piloto albiceleste, de 21 años, fue confirmado como conductor titular de Alpine, ocupando el lugar de Jack Doohan. Esta oportunidad llega después de haber competido en nueve grandes premios la temporada pasada con Williams, donde sustituyó a Logan Sargeant. Durante su tiempo en Williams, forjó una buena relación con Albon, quien expresó su alegría por el regreso de Colapinto a la máxima categoría.

Albon no dudó en manifestar su entusiasmo por el retorno de Colapinto. “Conozco a Franco. Es genial que tenga una oportunidad, por supuesto”, aseguró. Desde su perspectiva, Colapinto tiene talento y aunque puede necesitar tiempo para volver a encontrar su ritmo, no le tomó mucho tiempo adaptarse previamente en Williams. Albon añadió: “Sí, creo que estará bien”.

La confianza en las habilidades de Colapinto no es infundada. Alpine ha estipulado un período de evaluación fijado en cinco carreras para su nuevo piloto, tras el cual se decidirá si continúa como compañero de Pierre Gasly por el resto de la temporada 2025. Al respecto, Albon ofreció un consejo crucial a su viejo compañero: “Creo que para él, se trata más de ignorar la cuota de cinco carreras, digamos. Sí, creo que es fácil empezar a cometer errores, a sobrepasar el límite y demás, y simplemente darse un tiempo para asentarse. Sí, obviamente es poco tiempo, pero creo que lo manejará bien”.

Albon habla desde la experiencia. Su paso por Red Bull estuvo plagado de presiones que conoce bien, especialmente el desafío de demostrar su valor en un ambiente tan competitivo. Recordó que la clave es no dejar que estos límites temporales influyan demasiado en su desempeño. Según él, la atención debe estar en realizar el mejor trabajo posible sin que la presión adicional conduzca a errores evitables.

Por su parte, Colapinto enfrenta no solo la presión de las cinco carreras, sino también las expectativas generadas por la salida de Jack Doohan, a quien Albon también defendió al mencionar que el australiano no tuvo suficiente tiempo para demostrar su potencial: “Sí, lo siento por él. No lo conozco muy bien. Obviamente no ha tenido mucho tiempo para demostrar su valía. Creo que se merecía un poco más de tiempo, sin duda. Es un tema delicado”.

La situación de Doohan es un reflejo de lo volátil que puede ser la Fórmula 1. Albon, sin embargo, tiene confianza en que tanto Doohan como Colapinto encontrarán su camino. Destacó la diligencia de Doohan, especialmente en el simulador, y subrayó la importancia de seguir mostrando compromiso con el equipo: “Sé que Jack es muy trabajador. He visto el trabajo que hizo el año pasado en el simulador y lo bien que está con el programa de pruebas. Es muy comprometido. No creo que necesite más motivación de la que ya tiene”.

Relegado a piloto de pruebas en Red Bull al final de 2020, Albon compartió cómo esa experiencia moldeó su enfoque hacia la presión y el aprendizaje continuo. A Doohan le aconsejó mostrar que puede seguir contribuyendo al equipo, incluso desde la barrera. “Sí, el trabajo en el simulador. Además, intentar comprender realmente en las carreras en las que competí, ¿dónde estuve débil y por qué? Pude reflexionar sobre mi primera etapa en Red Bull y pensar cuándo, si vuelvo, ¿qué voy a mejorar?”, reflexionó.

El trabajo en el simulador y una comprensión profunda de las carreras pasadas son elementos que Albon insta a aprovechar, no solo para Colapinto sino para cualquier piloto en una posición similar. Rescató lo duro que es mantenerse motivado y demostrar tu valía frente a la adversidad, algo que él mismo tuvo que enfrentar: “Sería muy fácil y obvio alejarse de un equipo en una posición como esa y sentir resentimiento, pero tienes que ser más grande y estar a la altura del desafío”.

La vuelta de Colapinto a Alpine es tanto una nueva oportunidad como una formidable prueba de carácter. Albon, habiendo pasado por sus propios altibajos en la Fórmula 1, comprende lo importante que es mantener la calma y centrarse en el rendimiento personal. “Creo que, naturalmente, tiene mucho talento, así que no me preocupa tanto su ritmo. Creo que el reto será simplemente la presión de cinco carreras y cómo lidiar con ella”, puntualizó.