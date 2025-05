11 frases de Gallardo tras el triunfo de River: elogios a Enzo Pérez y Castaño, su “magia” en el equipo y una pregunta incómoda

Marcelo Gallardo habló tras la clasificación de River a los cuartos de final (FOTOBAIRES)

River Plate se hizo fuerte en el Estadio Monumental y goleó 3-0 a Barracas Central. De esta manera, selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Apertura, donde deberá enfrentarse a Platense en condición de local. El Millonario logró la victoria con goles de Paulo Díaz, Ignacio Fernández y Marcos Acuña. Una vez finalizado el enfrentamiento por los octavos, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa e hizo referencia al funcionamiento de sus dirigidos y la acumulación de partidos en el calendario.

“Sabíamos que iba a ser duro y ellos marcaron que se prepararon para este partido. Que iban a intentar jugar un partido largo. Lo bueno es que pudimos marcar un gol al comienzo del primer tiempo y otro al inicio del segundo. Pudimos manejar la pelota y logramos que el equipo fluya en su juego. No era fácil el partido de hoy, pero por suerte jugamos bien. El equipo les brindó una fiesta porque los representó como les gusta”, puntualizó sobre la victoria sobre el Guapo y la clasificación a los cuartos de final.

A su vez, se refirió a la ovación que recibió Enzo Pérez cuando fue sustituido: “Más allá de la edad que tiene sabe en qué equipo está y cuáles son las condiciones. Su calidad permite que el juego del equipo y cada individualidad que crece nos pone en una intención de mejora permanente”.

Sobre la rápida adaptación de Kevin Castaño quien provino del fútbol ruso, sostuvo que “habla de su jerarquía. No es fácil llegar a River, ponerte la camiseta y que juegue como lo hace él”.

“No merecía ser anulado porque no hay falta. Fue una de las tantas que hubo hoy. Justo eso llamaron para que la revise”, analizó sobre el arbitraje de Sebastián Zunino, quien anuló un gol vía VAR de Fabricio Bustos por un empujón previo del propio Castaño.

“Trato de armar el mejor equipo posible con los jugadores que me pueden dar esas herramientas. Lo importante es que no se resienta la idea. Tengo que gestionar jugadores que hoy puedan jugar o que el día de mañana juegue otro”, dijo al ser consultado sobre si ya había encontrado un once ideal, una consulta que no le generó agrado.

“Es algo que nos preocupa porque ha sufrido en los últimos tiempos y él es el que está más angustiado por estas lesiones. Jugó en Guayaquil bien sin ningún tipo de problemas, pero hoy volvió a resentirse. tendremos que hablar con los doctores para que no haya ningún contratiempo”, afirmó sobre la salida de Gonzalo Montiel, quien se retiró con una molestia en el posterior derecho y había vuelto de una lesión en el último partido contra Barcelona de Ecuador. “Lo de Paulo Díaz fue por precaución”, aclaró sobre reemplazo del chileno.

Además analizó por qué el equipo mejoró en los últimos partidos tanto en el funcionamiento como en los resultados que llegaron: “El mensaje es siempre el mismo: acompañar los momentos en que las cosas incluso cuando parece que no funciona, sin perder las convicciones y lo que queremos lograr. Yo no dramatizo, soy crítico y autocrítico. Observaba que iba viendo buenas cosas y sabía que el equipo se iba a soltar. En el fútbol argentino es muy difícil marcar una superioridad, se vio en los partidos de los octavos de final”.

Al ser consultado sobre cuál fue mensaje para convencer a los jugadores respondió con tono de broma: “Magia. Todo magia. Saqué una varita e hice magia", dijo y generó risas entre los periodistas presentes. “Para no entrar en desarrollo. Ya expliqué demasiado en todas las conferencias de prensa”. Además, esgrimió que nunca estuvo abatido: “La vida es más dura que un partido de fútbol o si la pelota pega en el palo y se va para afuera. Nunca estuve abatido e hice algún truco de magia”.

Por último, respecto al apretado calendario que tiene por delante River Plate, donde deberá enfrentarse a Independiente del Valle por Copa Libertadores el próximo jueves, comentó: “Mañana ya estamos pensando en ese partido y debemos lograr un buen funcionamiento que nos permita sacar el partido adelante”.

*El resumen de la victoria de River por 3-0 sobre Barracas

El Millonario se puso rápidamente en ventaja con el tanto de Paulo Díaz con una tijera desde el suelo. Desde entonces, monopolizó la posesión de la pelota ante un elenco de Ruben Darío Insua que se plantó en su propio campo y le costó generar peligro en el arco de Franco Armani. Nacho Fernández aumentó el marcador sobre el cierre de la primera etapa después de una gran jugada individual de Franco Mastantuono. Sobre el cierre del segundo tiempo, Marcos Acuña sacó un potente disparo de media distancia que pegó en el palo y entró para estampar el 3-0 final.

Tras el triunfo sobre Barracas Central, River Plate deberá recibir en el Estadio Monumental a Platense por los cuartos de final del Torneo Apertura. El Calamar viene de dar el batacazo en los octavos (único visitante que ganó en todas las llaves) y dejó en el camino a Racing en el Cilindro de Avellaneda con gol de Nicolás Orsini.