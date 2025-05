Los particulares festejos de Lamine Yamal y Raphinha en el triunfo del Barcelona: de la burla a Mbappé al misterio de la muñequera

Los festejos de Yamal y Raphinha

El clásico entre Barcelona y Real Madrid, disputado en el Estadio Olímpico de Montjuic, fue uno de los encuentros más vibrantes de los últimos tiempos. El duelo dejó varias emociones y giros inesperados, pero los festejos de Lamine Yamal y Raphinha fueron el foco de atención en redes sociales, generando debate y controversia, en lo que fue el triunfo 4-3 del conjunto culé como local.

El partido comenzó cuesta arriba para el Barsa, que se vio rápidamente en desventaja en los primeros 15 minutos. Kylian Mbappé abrió el marcador desde el punto penal y amplió la ventaja tras una jugada polémica. En esta acción, un cruce entre Yamal y Federico Valverde terminó con una recuperación del uruguayo, que asistió a Vinícius para habilitar al delantero francés y concretar el 2-0.

Sin embargo, lejos de rendirse, el equipo dirigido por Hansi Flick reaccionó con fuerza y revirtió el marcador en la primera mitad, terminando 4-2 a favor. Eric García anotó el gol que encendió la remontada, seguido de un espectacular disparo de Yamal y dos tantos consecutivos de Raphinha que sellaron el resultado antes del descanso.

Más allá del resultado parcial, el centro de atención estuvo en las celebraciones de Lamine Yamal y Raphinha. El joven extremo español demostró descaro y personalidad a sus 17 años al festejar su gol, a los 32 minutos, imitando el icónico gesto de Mbappé y combinándolo con el “calma” de Cristiano Ronaldo. En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar.

*La celebración de Yamal Lamine para el empate parcial

“Anota el gol del empate y, en la misma celebración, te mete la de Mbappé y el ‘calma’ de Cristiano. Atrevido, descarado, crack total, Lamine Yamal”, expresó un usuario. Otro mensaje apuntó: “Lamine Yamal recrea la celebración de Mbappé para burlarse de él”.

Por su parte, Raphinha dejó aún más polémica en sus celebraciones. Tras marcar a los 34 y 45 minutos, el brasileño señaló a la muñequera que lleva habitualmente frente a las cámaras, un gesto que algunos interpretaron como una respuesta directa al ambiente madridista, que en las últimas semanas lo había acusado de posibles prácticas irregulares relacionadas con vendajes y dopaje.

“Raphinha tocándose la cinta en la mano para reírse de los que nos acusan de dopaje”, bromeó un aficionado culé en las redes junto a una foto del festejo del brasileño. “Raphinha se tocaba la mano para todo los madridistas jajajaj”, recordó otro, mientras que un tercero, al ver el festejo del segundo gol, agregó: “Raphinha enseñando la venda de nuevo”.

El uso de los vendajes en las muñecas por parte de algunos jugadores del Barcelona ha generado especulaciones, especialmente luego de que Niko Mihic, ex jefe médico del Real Madrid durante siete años, lanzara duros comentarios al respecto en una entrevista con Marca. Mihic cuestionó abiertamente los motivos detrás de la práctica:

*El festejo de Raphinha tras el 4-2 del Barcelona

“No entiendo qué es lo que están haciendo. ¿Cuál es el secreto? Podría ser que estén diseñando juegos de estrategia, jugando mucho al futbolín y la tendinitis, de la misma manera que podría ser que no han sobornado a Negreira. No sé lo que está ocurriendo, pero lo que quiero decir es que cualquier médico sabe que, si quieres tener un acceso venoso más fácil, es en las manos y muñecas”, aseguró el doctor.

Ante la insistencia para que aclarara sus palabras, Mihic añadió: “Es mucho decir, pero yo no entiendo por qué lo están haciendo, y que lo desmientan. Que digan ‘no’, pero demuéstrame qué estás haciendo. ¿Cuál es el secreto? No es por jugar al futbolín, ¿verdad?”. También puso en duda la funcionalidad de estos vendajes: “Yo no creo en modas. Un jugador no juega con un aparataje que diseña una lesión o una carencia, si no es por hacer algo con eso”, sentenció.

Los ecos de las celebraciones y las polémicas no terminaron. Las redes sociales continúan debatiendo el atrevimiento de Yamal y la contundencia de Raphinha en sus expresiones, dividiendo opiniones entre quienes los aplauden y quienes critican el contexto en el que se dieron sus gestos. Más allá de eso, el equipo de Hansi Flick celebró una victoria que lo pone cada vez más cerca del título en la liga de España.

Las reacciones tras los festejos de Yamal y Raphinha: