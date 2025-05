Las confesiones del Dibu Martínez: cómo cambió su vida desde que es campeón del mundo y el récord que lo obsesiona en la Selección

La temporada en Inglaterra está llegando a su fin y todavía resta una fecha FIFA en la que Emiliano Martínez se presentará con el buzo de arquero de la selección argentina, una de las máximas motivaciones que tiene siempre. En diálogo con ESPN, el Dibu contó algunas intimidades de los cambios que le generaron ser campeón del mundo y también puntualizó cuál es el récord que lo obsesiona en el arco albiceleste. En tanto, también reveló cuestiones vinculadas a su futuro.

“Ser campeón del mundo no me cambió nada porque sigo mi misma vida y rutina, pero obviamente con todo lo que conseguimos tenemos un plus a la hora del respeto. Con los árbitros, los oponentes, la gente… eso te da un plus de respeto en el fútbol que es difícil conseguir”, dijo primeramente el arquero del Aston Villa, que más tarde contó cómo su fama le juega en contra dentro de su país.

Sobre eso, comentó: “Obviamente cuando voy a Argentina hago menos cosas de las que puedo. No puedo ir a una plaza a la calesita con mi sobrina porque no tenemos privacidad. Pero tengo casas en Europa y podemos estar tranquilos con mi familia. Hay cosas que no podés hacer, pero vivimos una vida tranquila y feliz. Hemos sido felices sin nada, imagínate ahora que tenemos la posibilidad de tener todo. Seguimos siendo iguales y eso es lo que más rescato. La plata no cambia a uno. Y eso, a nosotros, no nos cambió”.

Cómo le afectó al Dibu Martínez a nivel personal el hecho de ser campeón del mundo (REUTERS/Carl Recine)

En cuanto a las críticas, expresó: “A mí sinceramente qué opinan o dicen de mí no me afecta. Pueden opinar mucho bueno o malo, pero la verdad yo sé quién soy, cómo trato a mi familia y amigos. Muchos te juzgan por un partido o en el campo de juego, pero va mucho más allá. Yo salgo a la cancha y quiero ganar, me da exactamente igual contra quién juego. Voy a morir y vivir por el fútbol. Afuera de la cancha soy un papá, un marido, un hermano y un hijo normal común y corriente. Solo que adentro de la cancha yo quiero ganar, nada más”.

Animal competitivo, el Dibu siempre piensa en nuevas metas. “A nivel club y personal, siempre busco mis objetivos. Peleo yo contra yo, me quiero superar año a año, futbolística y físicamente. No solo es ganar o conseguir algo, jugar 60 partidos y terminar físicamente 10 puntos también es ganar”, aseguró. Más allá de la buena temporada con los Villanos, que igualmente terminará sin títulos, el marplatense persigue un objetivo con la selección: ser el arquero con más vallas invictas de la historia. Le faltan 11 arcos en cero para empatar a Chiquito Romero (ostenta 47 en total).

“Trato de superarme año a año a mí mismo. Quiero tener la mayor cantidad de arcos en cero en la Selección. Cada vez que hablo, lo quiero. Tengo el récord de la mayor cantidad de minutos sin recibir goles y el de los títulos, pero quiero eso también”, admitió el Dibu. Quien además, piensa en las generaciones futuras que está inspirando: “Que un día alguien joven que me quiera superar en 15 años diga ‘ufff, para superar al Dibu tengo que trabajar muchísimo’. Al final incentivás a la gente a trabajar muchísimo más y quela selección siempre tenga alguien a exigirse. De eso va el fútbol, progresar, crecer. Quiero dejar la vara bien alta”.

El Dibu Martínez opinó que Aston Villa recién podrá pelear por una Premier League en tres o cuatro años (Reuters/Andrew Boyers)

Por último, habló de su “fecha de caducidad” con la Albiceleste: “Prometí que si salía campeón del mundo de vuelta, era momento de dejarle la posibilidad a otro. Si eso se da, obviamente ya lo hablé con mi familia, es algo personal que un día se dará”.

SU FUTURO EN ASTON VILLA

“Estoy orgulloso de mi rol. Desde que llegué, el club fue en crecimiento. Trajimos jugadores de nivel top mundial, crecimos como equipo, estuvimos en Champions League muy cerca de ir al tiempo extra (ante PSG en cuartos de final), jugamos en Wembley después de 20 años por la FA Cup, estamos por entrar a la Champions League. Me pone orgulloso. No estoy contento por lo individual, porque no conseguí los objetivos que quería este año, pero sí por lo colectivo”.

“Todavía nos falta para pelear la Premier League, faltan cosas. Uno da lo mejor, intenta lo mejor, pero al final ese paso se puede dar en tres o cuatro años más y no sé si voy a estar. Yo di lo mejor acá y hoy en día quedan las puertas abiertas”.