4 historias del libro que evoca el épico 4-3 de Argentinos ante Independiente y el título de 2010: la charla salvaje y el efecto Maradona

El festejo de Argentinos y la tapa del libro que evoca aquel partido histórico y el título

Hace 15 años, Argentinos Juniors vivió su “Día de la Victoria”: venció 4-3 a Independiente en un partido increíble en La Paternal, asaltó la punta del Torneo Clausura y quedó a un paso del título, el último que logró en Primera División, con Claudio Borghi como entrenador. Llegó a perder 3-1, descontó, y sobre el final dio vuelta el resultado con tantos de Juan Sabia y Matías Caruzzo. En la jornada siguiente, venció 2-1 a Huracán, dio la esperada vuelta olímpica y dejó su marca en la historia.

Una historia que revive en un libro y un documental llamados “4-3, El Día de la Victoria”, ideados por los periodistas Diego Santonovich, Diego Lombardi y Hernán Russo Zyseskind, quienes presentarán las obras este viernes desde las 19, junto a varios de aquellos héroes, en el estadio Diego Armando Maradona.

“Fue una épica batalla futbolística comandada por el Bichi Borghi y llevada a cabo por un plantel que respetó a rajatabla los preceptos futboleros de la institución. Los protagonistas revivieron aquel partido en este proyecto, que cuenta con 20 más de entrevistas con el cuerpo técnico, jugadores y testigos presenciales de la hazaña del Bicho”, reza el comunicado sobre el libro y el material fílmico, que toca las fibras más íntimas de los hinchas de Argentinos. Aquí, como anticipo, cuatro historias incluidas en el libro.

EL ANTICIPO DE LA PIZARRA DEL DT Y UN FINAL ALOCADO

Capítulo 1: “Que de la mano del Bichi Borghi”

Embarcado en recuerdos, Borghi abre la puerta, se anima y hasta muestra el pizarrón: “En esa previa también habíamos hablado del Tolo Gallego, cómo dirigía a Independiente: a partir de ganar él solía hacer algunos cambios que indicaban que su equipo se iba a defender más que a atacar. Se dio un conjunto de todo: el resultado, cómo se vivió... Me acuerdo de que el Gordo Núñez pateaba al arco, era peligroso y nos pedía perdón: en un momento le dije ‘no ofrezcas más disculpas pero no patees más, jeee’. Y dentro del plantel que teníamos, con algunas bajas como las de Sosa, Coria y Hernández, y chicos que todavía no habían debutado o tenían poco rodaje, sabíamos que, por ejemplo, contábamos con Canuto, quien tenía dos virtudes. Nunca tuvimos la desgracia de perder a los dos arqueros, pero Canuto atajaba bien, muy bien atajaba; y era un jugador muy bueno técnicamente. Jamás lo soñé de 10, pero viste cuando mirás para todos lados y ves que no tenés opciones para lo que necesitás. Y en el partido veníamos de perder a Peric, por quien entró el Negro Ojeda, que tuvo que bancarse que le hicieran un gol olímpico. Esos son mensajes que te liquidan: perdí un jugador, metí el cambio y el que entra y necesita confianza sufre un gol olímpico. Con cosas así decís ‘estamos liquidados, no hay posibilidades’. Pero después pasa de todo: el Tolo saca al Gordo Núñez, Mareque quiere salir jugando y llega el gol de Caruzzo. La ventaja y desventaja que tiene la cancha de Argentinos es que tenés todo al lado: desventaja cuando te va mal porque escuchás todo lo que pasa. Ventaja porque mirás para atrás del banco de suplentes y tenés al tipo emocionado”.

LA CHARLA TÉCNICA MÁS SALVAJE

Capítulo 2: “Y la vida nunca más nos separó”

Oveja Prósperi narra la anécdota entre risas: “Al jugar nosotros por los dos costados, Bichi nos daba la libertad de que decidiéramos dentro de la cancha si rotábamos o nos manteníamos, dependiendo de cómo atacara el rival: si iban más por el lado de Cache -Oberman-, cambiábamos así yo marcaba más y él se soltaba por el otro frente. Con eso claro, cuando nos daba la última charla iba nombrando a los titulares y decía: ‘Vamos a formar así ta ta ta ta, Cachete por izquierda y Oveja por derecha pero, Cache, vos ya sabés, si quieren cambiar en algún momento lo manejan ustedes, total Oveja juega mal de los dos lados. ¡Incluso antes del partido con Huracán, el más importante de nuestras carreras en ese momento, decía cosas como esa!”.

MARADONA SIEMPRE ESTUVO CERCA

Capítulo 4: La magia del 10 siempre presente

Diego Maradona solía ir a ver partidos de Argentinos con su familia y esa tarde no podía faltar. Oberman señaló: “Sabíamos que Diego iba a la cancha y lo sentíamos cerca, todavía me sigue pasando, por los momentos que tuve la suerte de compartir con él. Diego es Argentinos y Argentinos es Diego. Es un orgullo ser parte de la historia del Semillero del Mundo, ser de Argentinos, haberme criado futbolísticamente en un club reconocido mundialmente.

EL GOLEADOR MENOS PENSADO

Capítulo 8: Sobre superhéroes y tumbas

Juan Sabia, autor del tercer gol, que significó el 3-3 transitorio a segundos de que se cumpliera el tiempo reglamentario, recuerda: “A Borghi le gustaba hacer definiciones. Él era muy abierto a darles la chance de patear a todos los que estaban bien físicamente, sea mediocampista o defensor. Entonces me sumaba ya que nunca me pasaba nada, ni un resfrío tenía, y podía continuar con esa parte del entrenamiento. Bichi me enseñó muchas cosas. Practicamos mucho la definición, a terminar la jugada. Claudio nos hacia patear de zurda, de derecha, y tenía razón. Fue un gran mérito de él. En mi lugar en la cancha puedo parar la pelota, acomodarme para mi pierna hábil y tocar pero en el área rival no hay tiempo, hay que terminar la jugada. Eso hice apenas vi la pelota, busqué definir y se clavó arriba”.