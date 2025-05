La barra de River volvió a viajar al exterior: el camino para llegar a Ecuador y por qué no estuvo en los partidos anteriores

Los Borrachos del Tablón viajaron a Ecuador para el partido de River frente a Barcelona

Como la gota que horada la piedra, Los Borrachos del Tablón van dando pasos insistentes para intentar el pleno regreso a los estadios. Ya consiguieron meter los bombos y los tirantes en el Monumental aunque toda la cúpula aún no puede ingresar porque siguen teniendo derecho de admisión. Y esta noche, por primera vez en el año, se mostrarán a pleno en Guayaquil, en el partido de River frente a Barcelona. Porque no estuvieron en Perú en el debut contra Alianza Lima ni tampoco en el match frente a Independiente del Valle. De hecho la última salida al exterior había sido en la semifinal de la Copa del año pasado en la derrota 3 a 0 con Atlético Mineiro en Belo Horizonte. Pero esa sequía se cortó ahora y serán 80 los miembros de la barra brava que estarán en la popular alentando al equipo de Marcelo Gallardo.

Una parte de la barra de River viajó en vuelo directo y el resto con una escala

El cambio de situación también se dio con un cambio económico en los aportes Borrachos. Esta vez consiguieron financiamiento externo para los 30 principales miembros de la tribuna y después hubo distintas manos que fueron sumando dólares para que pueda viajar el resto. La salida se programó para primera hora de la mañana de ayer. Se encontraron todos en la puerta del Monumental a la medianoche y desde ahí tomaron un micro para Ezeiza y salieron en dos grupos. Uno principal que viajó en vuelo de Avianca directo hacia Guayaquil que llegó ayer al mediodía y otro que lo hizo con un vuelo con escala previa en Quito. Una vez en tierras ecuatorianas, se reunieron en el aeropuerto y en el hotel contratado para hacer de base de operaciones y de ahí se fueron a recibir al plantel del Muñeco Gallardo junto con las banderas y los bombos que llevaron para hacerse notar. Y vaya si lo lograron.

En la primera fila estaba el trípode donde se asienta hoy el poder de la barra. Los hermanos Mauro y Leandro Ferraras y el Pato Ariel Calvici. Un paso atrás se lo vio también a otro personaje que pisa fuerte en el paravalanchas principal del Millonario: Mariano Golo Patanchón. Todos, obvio, con derecho de admisión. ¿Cómo hicieron entonces para ingresar al país sudamericano cuando por ejemplo a los barras de Independiente en la lista prohibida dos semanas atrás no los dejaron entrar siquiera al Paraguay? Porque a diferencia de los países que integran el Mercosur, no hay un convenio directo entre la Argentina y Ecuador para aplicar el derecho de admisión y como ellos tampoco cuentan con un sistema de restricción de concurrencia nacional, mal pueden aplicárselo al público extranjero. Es por eso que esta noche la barra dirá presente.

La barra de River no viajaba al exterior desde el año pasado

¿Ahora bien, por qué entonces no estuvieron contra Independiente del Valle cuando se jugó en Quito el 23 del mes pasado? La respuesta es puramente económica: sin apoyo, no tuvieron posibilidad de costear el aéreo más el hotel. Y si bien los barras siguen insistiendo que en breve también podrán entrar en el estadio de Núñez, por ahora no existe ninguna modificación de la política del club que haga crecer esa expectativa. River sigue siendo hasta ahora la única institución que tiene a toda la cúpula de la barra en derecho de admisión en una decisión impulsada en 2018 por el club tras la final frustrada de la Copa frente a Boca en el Monumental y refrendada por Patricia Bullrich que por entonces era también ministra de Seguridad de la Nación, en aquel momento del gobierno de Mauricio Macri. Y hoy, en el mismo cargo con Javier Milei como presidente, no ha dado un paso diferente en la dirección de que los barras salgan por resolución ministerial del derecho de admisión. Todo lo contrario, justamente, está cada vez más convencida de esta política como freno principal para la violencia en el fútbol. Así que por el lado del Gobierno no parece que vayan a tener un guiño y si bien a fin de año hay elecciones en River, tampoco da la sensación que como mínimo hasta entonces la dirigencia vaya a cambiar su actual postura restrictiva.

Las banderas de Los Borrachos del Tablón en el hotel de Guayaquil donde se alojaron

Todo lo que hasta ahora se cedió en esa situación es el ingreso de los bombos y algunos tirantes. Es una política que comenzó el mes pasado en ocasión del partido de local frente a Talleres de Córdoba y se profundizó en el Superclásico de diez días atrás. Pero siempre bajo la premisa que las banderas no pueden tener identificación con la barra (los tirantes no llevan las iniciales de Los Borrachos del Tablón) y que los elementos de percusión no pueden excederse de la cantidad de 20. Todo además queda debidamente registrado en el club y en el Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la condición de que ante cualquier movimiento no autorizado la prohibición vuelve a ser total como hasta principios del mes pasado. Por ahora vienen ingresando 250 barras que no están en la lista prohibida bajo la dirección de Matías Joel Sacco, un ex capo de la barra brava de Platense, pero claro, la intención de los Ferraras y de Calvici es estar ellos parados en el centro de la popular, algo que en Argentina parece aún lejano pero que esta noche se materializará apenas River salga a la cancha en Ecuador, para intentar blindar su pase a la próxima fase de la Copa Libertadores.