Las confesiones de un ex compañero de Messi sobre el impacto de su arribo al Inter Miami: “Pasamos a ser el Real Madrid de la MLS”

Messi recibió elogios de un excompañero del Inter Miami (Crédito: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports)

A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha recibido una inmensa cantidad de halagos por sus dotes futbolísticos y por su comportamiento fuera de la cancha. En el mismo sentido, un excompañero de la Pulga en el Inter Miami se deshizo en elogios hacia su figura y el efecto que contagia en cada lugar al que arriba.

Josef Martínez, delantero venezolano que milita en el San Jose Earthquakes de la Major League Soccer (MLS), se refirió a los momentos que compartió con el astro argentino cuando coincidieron en el club de Florida. “Tú lo ves sentado y es el tipo más normal que he visto en mi vida”, indicó en el podcast La Vinotinto.

Surgido del Caracas FC de Venezuela, Martínez pasó por varios clubes de Europa hasta que recaló en el Atlanta United de la MLS, en el 2017. Luego de seis años, en los que ganó cuatro títulos, decidió cambiar de rumbo y encarar el ambicioso proyecto futbolístico que tenían Las Garzas.

Josef Martínez y Messi compartieron plantel durante un año (EFE/Ángel Colmenares)

El delantero reveló: “Cuando yo fui al Inter Miami era el combate FC. No era el Inter. No habían llegado ni Messi ni Busquets ni Jordi. Habíamos perdido como 15 partidos”.

Sin embargo, el desembarco del rosarino cambió todo. “Antes del primer entrenamiento de Messi, ni en Instagram nos conocían, no iban ni siquiera los periodistas. Me escribió gente que yo no sabía que existía, hasta mi padrino, al que yo no había conocido. Afuera había 1000 periodistas, cuando nosotros habíamos visto un periodista antes. Y había 50.000 personas para el primer entrenamiento”, confesó.

Luego, agregó: “Con la llegada de Messi sufrimos un gran cambio. Pasamos de ser el peor equipo a convertirnos en el Real Madrid de la MLS. Todo cambió. El día que debutó Messi estaban Serena Williams y un chamito que se llama LeBron James".

También explicó cual fue transformación que sufrió el equipo tras la llegada de un jugador de la envergadura del capitán campeón del mundo con la selección en argentina en el Mundial de Qatar 2022. “No quiero hablar mal de él... pero (Robert) Taylor no le hacía un gol ni a Dios y con Messi se convirtió en el goleador del equipo. Había jugadores que no te podían dar un pase; con Messi el nivel creció. No nos veía nadie y cuando llegó Messi nos veía hasta Dios”.

Martínez vistió la camiseta del Inter Miami durante solo un año, en el que fue decisivo para ayudar al club a ganar su primer título oficial, la Leagues Cup, inmediatamente después del arribo de Messi y otras figuras de renombre como Jordi Alba y Sergio Busquets.

A lo largo de su estadía se mostró muy a gusto con la participación del argentino en el equipo. De hecho, en ese entonces le confesó a TyC Sports una cuestión muy particular. “Ahora la pelota me llega (risas), antes costaba un poquito más. Hay que estar preparados porque la pelota sí te va a llegar. Estoy contento porque al grupo se lo ve muy bien”, comentó.

Culminó su paso como el segundo jugador mejor pagado por detrás de la Pulga al ganar un salario anual de $4.391.667 dólares. Además, el delantero venezolano registró 12 goles, tres asistencias y 2.570 minutos en 40 partidos con el equipo vestido de rosa.