La increíble salvada de chilena en la línea de un futbolista argentino en Brasil que se hizo viral: “Absurdo”

La increíble salvada de Agustín Giay en Palmeiras

Palmeiras se impuso por 1-0 frente a Vasco da Gama en el estadio Arena BRB Mané Garrincha, en un partido correspondiente a la séptima fecha del Brasileirao, y consolidó su liderazgo en la tabla de posiciones, con 16 unidades; dos más que su escolta, el Flamengo. El único tanto del encuentro lo anotó Vitor Roque a los 14 minutos del segundo tiempo.

El delantero de 20 años, con pasado en el Barcelona y el Betis, fue el futbolista más destacado del partido, al marcar el gol del triunfo para el equipo que dirige Abel Ferreira: compartió la ofensiva con Estêvão, dentro de un esquema 4-4-2. Sin embargo, la otra acción más destacada del pleito le correspondió a un argentino, que se convirtió en viral: Agustín Giay.

El lateral-volante ex San Lorenzo se transformó en protagonista en el tiempo extra de la primera etapa. Tras una mala salida de Weverton con los puños, el defensor João Victor pateó de emboquillada y la pelota inexorablemente se metía en la valla visitante. Pero el ex jugador de la selección argentina Sub 20 no dio por cerrada la acción, corrió a toda velocidad y despejó en la línea de chilena, para asombro de los espectadores y televidentes.

Las reacciones en los medios de Brasil y en las redes de los fanáticos del Verdao no tardaron en aparecer. “El único que merece el reconocimiento. Quién diría que Giay iba a ser el mejor jugador de Palmeiras”, soltó un usuario en X (antes Twitter). “En junio”, sumó otro, junto a una imagen saludando a Messi, anticipando una citación a la Selección, que en dicho mes jugará una doble fecha de Eliminatorias sudamericanas (ya sacó pasaje para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026).

“Una de las salvadas más bonitas del fútbol brasileño”, añadió un tercero. “Absurdo”, calificó la acrobacia otro aficionado impactado. La intervención clave llegó en un momento importante para Giay, de 21 años. Es que por fin se está ganando un lugar en el elenco titular: lleva siete partidos en 2025.

Giay, con la casaca del Palmeiras, club en el que desembarcó en junio de 2024 REUTERS/Carla Carniel

El juvenil surgido de San Lorenzo, que estuvo bajo la tutela de Diego Placente y Javier Mascherano en las juveniles albicelestes, pasó al Palmeiras en junio de 2024 a cambio de 7.500.000 dólares por el 75% del pase. Tanta fe le tiene el conjunto paulista que le hizo contrato hasta 2029 y le puso una cláusula de salida de USD 100 millones. Sin embargo, hasta el momento, no había conseguido continuidad.

En un desarrollo parejo, el zaguero João Victor, del conjunto local, se destacó con una actuación sólida en la última línea, despejando 9 balones peligrosos. Sin embargo, Giay le negó el gol que pudo ser la apertura de marcador para el dueño de casa. A pesar de los esfuerzos del técnico Felipe Loureiro, quien apostó por un sistema 4-3-3 con Rayan Vitor, Nuno Moreira y Loide Augusto en ataque, no logró vulnerar el arco defendido por Weverton. Y el triunfo fue de Palmeiras. Y del argentino, el dueño de la jugada viral del fin de semana en el Brasileirao.

Giay, con la casaca de la selección argentina: en las juveniles llegó a ser capitán