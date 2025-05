“Tiene fuerte presencia y liderazgo”: Demichelis, candidato a dirigir a un importante club de Europa

Martín Demichelis, candidato a dirigir a Bayer Leverkusen (REUTERS/Daniel Becerril)

El futuro de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen sigue siendo una incógnita, pero en Alemania ya se preparan para su posible salida. Según una investigación publicada por el diario Bild, la directiva del club alemán ya trabaja en una lista de potenciales reemplazantes si, como se espera, el actual entrenador acepta una oferta para convertirse en el nuevo director técnico del Real Madrid. Entre los nombres que figuran en el radar del conjunto alemán, uno llama la atención por su experiencia en la Bundesliga: Martín Demichelis.

Demichelis, de 44 años, actualmente dirige al CF Monterrey en la Liga MX, tras haber tenido un paso como entrenador de River Plate en Argentina. Su vínculo con el fútbol alemán es de larga data: fue defensor del Bayern Múnich durante varias temporadas y, tras su retiro como jugador, se desempeñó durante tres años y medio como entrenador en las divisiones juveniles del club bávaro. Según Bild, su perfil encaja con lo que busca la directiva del Leverkusen: un técnico que tenga presencia, liderazgo y que domine el idioma alemán.

La experiencia del argentino en distintas culturas futbolísticas, sumada a su paso por clubes de relevancia tanto como jugador como entrenador, le otorgan una perspectiva integral del fútbol europeo y latinoamericano. “Las posibilidades del ex profesional del Bayern Martín Demichelis (44) podrían ser mayores. El argentino actualmente entrena al CF Monterrey en México, habiendo trabajado anteriormente en River Plate y antes de eso durante tres años y medio como entrenador en el equipo juvenil del Bayern. Habla alemán, tiene fuerte presencia y un liderazgo claro”, destacó el rotativo alemán.

El interés del Real Madrid por Xabi Alonso es conocido desde hace tiempo. El entrenador español, de gran campaña con el Leverkusen, donde conquistó la Bundesliga de manera invicta la pasada temporada, es considerado el principal candidato para suceder a Carlo Ancelotti, cuyo contrato finaliza al término de esta temporada. Aunque la salida de Alonso todavía no fue confirmada oficialmente, en Leverkusen ya trabajan en anticipar los posibles escenarios. Solo cuando el club madrileño formalice su desvinculación con Ancelotti, Alonso podrá comunicar oficialmente su deseo de marcharse.

Ante esa eventualidad, el Leverkusen ya definió una lista de posibles técnicos. La búsqueda es global y abarca perfiles diversos, desde jóvenes estrategas emergentes hasta entrenadores con experiencia internacional.

Entre los principales nombres que aparecen junto a Demichelis, se destacan Francesco Farioli, actual entrenador del Ajax de Ámsterdam, y Fabian Hürzeler, quien tras ascender al St. Pauli fue contratado por el Brighton & Hove Albion en 2024. Farioli, de 36 años, ha logrado reposicionar al Ajax con un estilo basado en la solidez defensiva y la intensidad, una propuesta que seduce en Leverkusen. Hürzeler, de 32 años, es seguido por el Bayer desde hace tiempo y, pese a una caída en el rendimiento de su equipo en la Premier League, mantiene una imagen positiva gracias a su enfoque táctico ofensivo y de presión alta.

Otro nombre que figura en la lista es Xavi Hernández, ex entrenador del Barcelona entre 2021 y 2024. Si bien cuenta con el prestigio de ser una leyenda del fútbol español, su perfil no termina de convencer a la dirigencia del Bayer, ya que —según el reporte— no se lo considera un técnico que logre inspirar a sus planteles.

También aparece como alternativa Sandro Wagner, ex asistente de la selección alemana, con respaldo interno por parte de Rudi Völler, actual director deportivo de la DFB. No obstante, su nombre tendría menos peso específico en comparación con otros candidatos.

Por último, el danés Kasper Hjulmand, ex seleccionador nacional de Dinamarca hasta mediados de 2024, sigue siendo una opción contemplada. Ya había estado en carpeta del Leverkusen en 2021 y nuevamente en 2022 como alternativa a Alonso.

Dentro de este abanico de opciones, la figura de Demichelis se destaca por su conocimiento de la Bundesliga, su paso exitoso por el Bayern y su experiencia como técnico tanto en Argentina como en Europa. Su fuerte personalidad, su capacidad de liderazgo y su familiaridad con el idioma y la cultura alemana lo posicionan como una de las opciones con más proyección.