Fichaje de USD 10 millones, salario Top 5 en Boca y un gesto que lo marcó: Alan Velasco, el hombre a recuperar por Herrón y Riquelme

A Alan Velasco lo marcó su penal errado ante Alianza Lima (Fotobaires)

Alan Velasco quedó marcado a fuego por su penal errado contra Alianza Lima. Las cosas del fútbol: el tipo de los 10 millones de dólares apartó definitivamente del camino del sueño de la Séptima a Boca Juniors. El Top 5 de salarios de un cotizado plantel xeneize no rindió como se esperaba y ni siquiera entró un minuto en el Superclásico frente a River que significó el fin de la era Fernando Gago. Estaba claro: el DT no lo había pedido y tampoco confiaba del todo en su poder de resiliencia ante la adversidad. En eso está machacando ahora Mariano Herrón, el interino, con el aval de Juan Román Riquelme.

Las negociaciones por Velasco se habían truncado a mediados de 2024, cuando FC Dallas rechazó la propuesta cercana a los 7 millones de dólares que Boca le había hecho para fortalecer las filas del por entonces equipo dirigido por Diego Martínez de cara a los mata-mata de la Copa Sudamericana. Pero las charlas se retomaron en cuestión de meses y, pese a haber renovado un contrato en la MLS que superaba el millón de dólares, la franquicia norteamericana le puso un elevado precio y finalmente accedió a venderlo. Al igual que sucedió con Carlos Palacios, Riquelme los tenía apalabrados antes de que llegara Gago como DT. Entiende Román que el entrenador no supo explotar a Velasco y, al chileno, a medias.

Velasco exhibió algunos destellos en el debut por el Torneo Apertura ante Argentinos Juniors y fue de mayor a menor en su primera titularidad, contra Unión en Santa Fe. Seguramente su mejor performance hasta acá fue en el triunfo ante Huracán, donde volvió a ser inicial antes de entrar en un bache del que le costó horrores salir. El ex Independiente, ausente en el estreno oficial en 2025 ante Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina, jugó los nueve siguientes encuentros de forma consecutiva, pero estuvo por debajo de las expectativas generadas y así lo reflejaron los números: 0 goles, 0 asistencias.

El momento fatídico de Velasco y todo Boca (AP Foto/Gustavo Garello)

En la serie contra Alianza Lima, fue titular en Perú (reemplazado por Lucas Janson al minuto 72) y suplente en la revancha, duelo en el que ingresó a falta de un cuarto de hora por Palacios. En medio de una confusión generalizada y evidente improvisación por la sustitución de Agustín Marchesín por el juvenil Leandro Brey, quien desafortunadamente no pudo desviar ningún remate de los peruanos, un Velasco falto de confianza fue designado para el quinto, fatídico. La pelota pareció de hierro, los nervios lo carcomieron y la presión por los billetes que Boca había desembolsado le jugaron una mala pasada. Fallo, eliminación y llanto. Los referentes intentaron lo imposible: consolarlo.

A partir de allí, licencia y recuperación. Se supo que Velasco arrastraba una molestia de tobillo que lo había llevado a infiltrarse para estar ante Alianza Lima. La rehabilitación de la zona, pero por sobre todas las cosas el descanso mental en los siguientes cotejos ante Rosario Central, Central Córdoba de Santiago del Estero y Defensa y Justicia le vinieron bien a Velasco para descomprimir tensiones. El barco de Gago se enderezó con tres triunfos en fila, pero nuevamente tuvo la chance como titular ante Newell’s en Rosario (por la exclusión del chileno Palacios tras faltar a un entrenamiento) y volvió a defraudar. Flojísimo partido, cambio al minuto 60 y derrota de Boca. Con Gago volvió a ingresar 5 minutos contra Barracas Central y 7 ante Belgrano en Córdoba. No entró frente a Estudiantes ni tampoco en el Superclásico, en el que el DT priorizó la línea de cinco, se guardó una quinta variante y colocó en cancha a Brian Aguirre antes que a él.

Herrón y Riquelme buscan activar el poder de resiliencia en Velasco

Uno de los primeros cambios que ejecutó Herrón desde que se hizo cargo del plantel de Boca el martes por la mañana, por no decir el principal, fue la inclusión de Velasco en el once titular. Desde luego que la puerta quedó abierta por las ausencias por lesión de Edinson Cavani y Milton Giménez, en duda para los siguientes compromisos. Pero lo cierto es que Riquelme, que vio la gran mayoría de los partidos del equipo en el palco de la Bombonera con el DT interino a su lado, buscará activar su fibra íntima y poder de resiliencia ante la adversidad. El primer examen será fuera de casa, como para no tener el ojo del hincha encima (mañana ante Tigre).

Mientras el Consejo de Fútbol debate si es acertado prolongar la estadía de Herrón como estratega principal de cara a los octavos de final del Torneo Apertura, algo está muy claro: sobre la mesa en la charla previa con el futuro entrenador, los directivos xeneizes dejarán en claro que la de Velasco es una “inversión” a recuperar. Al margen de sumar títulos, tener un buen desempeño en el Mundial de Clubes y asegurar la clasificación a la Libertadores 2026, el futuro técnico de Boca tendrá la misión de reconstruir futbolística y anímicamente a un plantel que está severamente golpeado. Y Alan Velasco es uno de los principales nombres apuntados para esta empresa.