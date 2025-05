La agenda con los cuatro partidos que definirán los últimos cupos en juego de la Zona A del Torneo Apertura

Estudiantes (LP), Defensa y Justicia, Newell's y Central Córdoba (SdE) se juegan el último boleto a los octavos de final

La fase inicial del Torneo Apertura culminará con un apasionante cierre en el que se pondrán en juego los últimos cupos a los los octavos de final. En simultáneo, desde las 15:30, este viernes se pondrá en marcha la 16ª jornada con cuatro partidos en simultáneo que entregarán precisiones sobre el octavo lugar de la zona A: Argentinos Juniors recibirá a Estudiantes (LP), mientras que Independiente Rivadavia hará lo propio con Defensa y Justicia. A su vez, Racing se enfrentará a Newell’s y Banfield jugará contra Central Córdoba. Más tarde, desde las 18, Unión se medirá con Belgrano.

Vale recordar que Boca Juniors, el Bicho de La Paternal, Huracán, Tigre, la Academia, el equipo mendocino y el Guapo ya aseguraron su boleto a la fase final del certamen. De esta manera, las últimas dos plazas se las pelearán entre el Pincha de La Plata, la Lepra rosarina, el Halcón de Varela y el Ferroviario.

RACING VS. NEWELL’S

Racing recibe a Newell's

Racing logró revertir un comienzo adverso en el certamen local y consumó su clasificación a los octavos de final al imponerse por 1-2 sobre Defensa y Justicia en su última presentación. La Academia de Gustavo Costas quedó quinta con 25 unidades y aspira a escalar hasta la tercera ubicación, aunque depende de los resultados de Tigre (26) y Huracán (27).

Situación similar está transitando Newell’s, ya que desde la llegada de Cristian Ogro Fabbiani al banco de suplentes encadenó una serie de triunfos que lo pusieron a tiro de los puestos de clasificación. Con 19 unidades, la Lepra necesita imponerse en Avellaneda y esperar que Estudiantes (21) no le gane a Argentinos. Además, que Defensa y Justicia (19) no pase del empate o, en su defecto, que no se imponga por más goles que el elenco rosarino.

Posibles formaciones

Racing: Gabriel Arias, Marco Di Césare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Facundo Mura, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas, Luciano Vietto, Adrián Martínez, Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas.

Newell’s: Keylor Navas; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Tomás Jacob, Ever Banega; Valentino Acuña o Fernando Cardozo, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Felipe Viola.

Estadio: Presidente Perón - Cilindro de Avellaneda.

Hora: 15.30

TV: TNT Sports.

ARGENTINOS JUNIORS VS. ESTUDIANTES DE LA PLATA

Argentinos juega contra Estudiantes

Argentinos Juniors fue uno de los equipos más regulares en la fase de grupos del Torneo Apertura y se ubica en la segunda ubicación con 30 puntos, solo por detrás de Boca Juniors (32). Es por eso que los dirigidos por Nicolás Diez buscarán la victoria para finalizar en lo más alto de la zona A, a la espera del duelo entre Tigre y el Xeneize del domingo. El Bicho de La Paternal llega tras haber empatado 1-1 con Belgrano en Córdoba.

El presente de Estudiantes en diametralmente opuesto: no gana hace cuatro jornadas y puso en riesgo su clasificación a la fase final. El equipo de Eduardo Domínguez suma 21 unidades que lo posicionan en el octavo lugar. En caso de ganar asegurará su lugar en los octavos de final. Si empata deberá esperar a que ni Newell’s y Defensa ganen por más de cinco y seis goles, respectivamente. Mientras que si el Pincha cae en La Paternal, precisa que ninguno de los dos equipos mencionados sumen de a tres.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Román Vega; Alan Rodríguez, Federico Fattori y Nicolás Oroz; Alan Lescano, Tomás Molina y Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.

Estudiantes (LP): Matías Mansilla; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodriguez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Gabriel Neves, Tiago Palacios; Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Ariel Penel.

VAR: Fernando Echenique.

Estadio: Diego Armando Maradona.

Hora: 15.30

TV: ESPN

INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. DEFENSA Y JUSTICIA

Independiente Rivadavia se mide con Defensa y Justicia

Independiente Rivadavia logró una victoria trascendental en Santiago del Estero sobre Central Córdoba por 2-1 y selló su pasaje a los octavos de final. No obstante, con 24 puntos, podría terminar en el octavo lugar en caso de que Barracas Central y Estudiantes ganen su partido correspondiente y la Lepra caiga en Mendoza.

Por su parte, Defensa y Justicia encadena seis presentaciones al hilo sin imponerse en el resultado con cuatro derrotas y dos empates. El Halcón de Varela suma 19 puntos en la décima plaza. Así las cosas, necesita que Estudiantes (21) y Newell’s (19) no sumen de a tres. En caso de que la Lepra venza a Racing, el elenco de Pablo De Muner deberá ganar por más goles que la institución rosarina.

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Sheyko Studer, Iván Villalba, Matías Valenti; Tomás Bottari, Luciano Gómez, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa, Nicolás Retamar. DT: Alfredo Berti.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Emanuel Aguilera, Rafael Delgado, Damián Pérez; César Pérez, Kevín Gutiérrez, Francisco González; Lucas González, Abiel Osorio, Gastón Togni. DT: Pablo De Muner.

Árbitro: Silvio Trucco.

VAR: Franco Acita.

Estadio: Bautista Gargantini.

Hora: 15.30

TV: ESPN

BANFIELD VS. CENTRAL CÓRDOBA

Banfield y Central Córdoba (SdE) se miden desde las 15.30

Banfield es uno de los peores equipos del Torneo Apertura y marcha último de la zona A con 11 puntos. Ahora, con el fin de escapar de la zona del descenso vía tabla anual, la dirigencia del Taladro contrató a Pedro Troglio como nuevo director técnico, el cual ya tomó las riendas del equipo y tendrá su debut en el banco de suplentes.

A pesar de su enorme presente en la Copa Libertadores, Central Córdoba sufrió una dura caída en condición de local por 1-2 contra Independiente Rivadavia y necesita un milagro para clasificarse a la fase final. El Ferroviario, con 18 unidades, está obligado a ganar su duelo y esperar que Estudiantes (21), Newell’s (19) y Defensa y Justicia (19) pierdan.

Posibles formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Joaquín Pombo, Alexis Maldonado, Ramiro Di Luciano; Santiago Esquivel, Gonzalo Ríos, Santiago López; Agustín Alaniz, Geronimo Rivera y Marcos Arturia. DT: Pedro Troglio.

Central Córdoba: Juan Zozaya; Braian Cufré, Lautaro Rivero, Lucas Abascia, Jonathan Galván; José Florentín, Santiago Moyano, Leonardo Heredia; Luis Miguel Angulo, Nicolás Quagliata y Matías Perello. DT: Omar De Felippe.

Árbitro: Brian Ferreyra.

VAR: Diego Ceballos.

Estadio: Florencio Sola.

Hora: 15.30

TV: TNT Sports.

UNIÓN VS. BELGRANO

Unión se enfrenta a Belgrano

Tras la salida de Cristian Kily González del club, Leonardo Madelón iniciará su cuarto ciclo como entrenador de Unión de Santa Fe. El Tatengue viene de perder por 2-1 contra Barracas Central y se ubica decimotercero con 13 puntos.

Por su parte, también sin chances de clasificarse a los octavos de final, Belgrano marcha decimosegundo con 16 unidades. El Pirata cordobés viene de igualar 1-1 contra Argentinos Juniors. Con los dos equipos sin oportunidad de seguir adelante en el certamen, es un duelo para pensar a futuro tanto como para no sufrir con el descenso como para disputar algún ingreso a copas si se tiene un destacado segundo semestre.

Posibles formaciones:

Unión: Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Franco Pardo, Mauricio Martínez y Bruno Pittón; Julián Palacios, Ezequiel Ham, Rafael Profini y Mateo Del Blanco; Marcelo Estigarribia y Lucas Gamba. DT: Leonardo Madelón.

Belgrano: Manuel Vicentini; Gabriel Compagnucci, Mariano Troilo o Fausto Grillo, Aníbal Leguizamón y Tobías Ostchega o Grillo; Lucas Menossi, Santiago Longo, Facundo Quignon y Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Luis Lobo Medina.

Estadio: 15 de abril.

Hora: 18.00

TV: TNT Sports.

TABLA DE POSICIONES