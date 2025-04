Una promesa argentina relató cómo rechazó el llamado para jugar en la selección de Italia: “Vino el DT al entrenamiento”

Matías Soulé está mostrando un buen rendimiento con la camiseta de Roma esta temporada (Foto: Reuters/Matteo Ciambelli)

Matías Soulé es una de las grandes apariciones que tiene el fútbol argentino con una interesante proyección en la selección nacional, más allá de que todavía no tuvo su debut formal bajo la tutela de Lionel Scaloni. El delantero de 22 años que milita en la Roma estuvo cerca de jugar para Italia, pero tomó la decisión de darle la negativa personalmente al DT del combinado de ese país.

“Había arrancado muy bien el torneo, me llamó el técnico que tenía ahí (Eusebio) Di Francesco en Frosinone y me dijo que me quería llamar (Luciano) Spaletti que es todavía el técnico de la selección italiana. Y que me quería convocar, que ahora se venía creo que la Eurocopa. Me acuerdo que vino hasta el club y me dijeron: ‘Está Spaletti ahí’. Y yo dije: ‘Uh, ¿qué hace acá?’. Me habló y me dijo lo mismo, que me quería convocar, que tenía que tomar la decisión. Ahí en persona le dije que no, que me perdone, que él me lo iba a entender. Nací en Argentina“, recordó en una entrevista que brindó al DSports.

“Me había llamado antes por teléfono y yo no sabía que él después venía. Ahí le dije en el momento que no. ‘Sí, obviamente, te entiendo. Te quiero mucho’, me dijo. Fue así. Le dije que no, que soy argentino y que quería representar a la Argentina”, explicó sobre aquel contacto con el seleccionador italiano.

Si bien se formó en las juveniles de Vélez, el atacante emigró a Italia antes de debutar para continuar su desarrollo en Juventus. Tuvo una breve estadía inicial en ese club hasta que fue cedido al Frosinone de la Serie A donde tuvo su despegue definitivo. Finalmente, la Roma decidió desembolsar más de 25 millones de dólares a mediados del año pasado para adquirir su pase. La temporada 2023/24 marcó su salto con la casaca del Frosinone, donde anotó 11 tantos en 39 juegos.

Soulé llegó al entrenamiento de Juventus teñido y el DT lo obligó a cambiar el look (Foto: @matiassoule11)

Previamente, Soulé vivió una situación particular con el por entonces DT de Juventus, Massimiliano Allegri: “Había vuelto a Argentina y me teñí el pelo platinado, medio rubio. Llego, me ve y me saluda así nomás. No me dijo nada. Al otro día vienen y me dice: ‘¿Qué te hiciste en la cabeza?’. Después llega al vestuario cuando termina el entrenamiento y me dijo: ‘No te quiero ver con este pelo. Mañana te teñís o te cortas el pelo’. Y me pelé todo. Me acuerdo que el Fide (Di María) y Lea (Paredes) me descansaban, me decían qué cagón que sos".

El futbolista, que acumula 35 presentaciones y 5 goles con La Loba entre todas las competencias de la temporada, fue parte de la selección argentina Sub 20 que disputó el Mundial 2023 y también recibió el llamado de Scaloni para la Mayor, aunque por el momento solamente contabilizó una aparición en el banco de suplentes en el triunfo 3-0 sobre Chile por Eliminatorias en septiembre del 2024 sin sumar minutos oficiales.

Soulé ya fue citado por Scaloni, aunque todavía no debutó en la Mayor

Su equipo italiano viene de quedar eliminado en cuartos de final de la Copa Italia ante Milan y también sufrió un duro revés en Europa League, certamen del que se despidió en octavos tras caer contra Athletic Club de Bilbao.

En la Serie A, cuando restan cuatro jornadas para el final, Roma marcha sexto en zona de clasificación a Conference League. Pero, de todos modos, los romanos sueñan con dar el salto a la parte de la tabla que entrega uno de los cuatro boletos a Champions League. Con 60 puntos, están a tiro del Bologna (quinto con 61) y Juventus (cuarto con 62), aunque no pueden perder de vista la presión que ejercen Lazio (60) y Fiorentina (59).

La 35ª jornada los encontrará disputando un duelo clave de local contra Fiorentina, pero por delante tendrá otras presentaciones complejas contra Atalanta (tercero con 65 unidades), Milan y Torino.