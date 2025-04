Sigue la fecha 15 del Torneo Apertura: agenda de partidos y la tabla de posiciones

Además del Superclásico hay otros tres partidos en la jornada del domingo

Además del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, que captará todas las miradas en la jornada de domingo, habrá otros tres partidos correspondientes a la penúltima fecha del Torneo Apertura.

A partir de las 19, habrá dos juegos en simultáneo por la Zona B. Instituto recibirá en Córdoba a Sarmiento de Junín y en La Fortaleza, Lanús será local ante San Martín de San Juan. El cierre será para Independiente y Riestra en Avellaneda, desde las 21.15.

LANÚS VS SAN MARTÍN (SAN JUAN)

Lanús recibirá a San Martín de San Juan

Lanús buscará dar un paso clave rumbo a la clasificación a octavos de final del Torneo Apertura ante San Martín de San Juan. El encuentro se jugará a partir de las 19 en el estadio conocido como La Fortaleza, tendrá como árbitro a Andrés Merlos y televisación de TNT Sports.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino llegan con desgaste al duelo, ya que vienen de empatar 0-0 en Brasil frente al Vasco da Gama por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Por el torneo local, vienen de igualar 1-1 en el Clásico del Sur frente a Banfield.

El Granate tiene una gran chance de volver al triunfo ante su público y quedar a un paso de los playoffs, ya que suman 17 puntos. Si se dan algunos resultados favorables, hasta podría trepar a la quinta posición.

Distinta realidad afronta San Martín, que logró una victoria por 1-0 en su derbi cuyano ante Godoy Cruz, lo que le permitió sumar tres puntos claves en su lucha por la permanencia en Primera División. Por el momento, los dirigidos por el Pipi Romagnoli se encuentran en zona de descenso por tabla anual y necesitan seguir sumando para salir del fondo.

Probables formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús o Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore o Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Bruno Cabrera o Alexis Canelo. DT: Mauricio Pellegrino.

San Martín: Matías Borgogno; Esteban Burgos, Alejandro Molina, Tomás Lecanda, Leonel Álvarez; Ayrton Portillo, Sebastián Jaurena, Marco Iacobellis, Nicolás Watson; Juan Cavallaro, Franco Toloza. DT: Leandro Romagnoli.

Estadio: Ciudad de Lanús (La Fortaleza)

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Pablo Dóvalo

Hora: 19

TV: TNT Sports

INSTITUTO VS SARMIENTO (JUNÍN)

Instituto va por una victoria clave ante Sarmiento

En Alta Córdoba, Instituto afrontará un partido de vital importancia de cara a la clasificación a playoffs ante Sarmiento de Junín. El cotejo comenzará a las 19, será arbitrado por Nazareno Arasa y transmisión en vivo de ESPN Premium.

Para la Gloria será “una final” en el estadio Monumental Presidente Perón, ya que posee 14 puntos y ocupa el octavo puesto de la Zona B del Apertura, clasificando hasta el momento entre los mejores. Sin embargo, deberá revertir la mala imagen que dejó en Rosario, donde fue goleado 3-0 por Central.

Del otro lado estará el equipo de Javier Sanguinetti, con el objetivo de sumar para engrosar su promedio y cumplir el objetivo principal de mantener la categoría. No obstante, los de Junín tienen 13 puntos y matemáticamente están con chances de clasificar al “mata mata”. Deberán mejorar, ya que vienen de caer 1-0 como locales contra Platense.

Probables formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar, Elías Pereyra; Jonás Acevedo, Franco Díaz, Gastón Lodico, Jeremías Lázaro; Alex Luna, Luca Klimowicz. DT: Daniel Oldrá.

Sarmiento: Lucas Acosta; Jeremías Vallejos, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Joaquín Gho, Elián Giménez, Carlos Villalba, Gabriel Díaz; Leandro Suhr, Iván Morales. DT: Javier Sanguinetti.

Estadio: Juan Domingo Perón

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Adrián Franklin

Hora: 19

TV: ESPN Premium

INDEPENDIENTE VS RIESTRA

Independiente quiere seguir sumando en el Apertura ante Riestra

Independiente recibirá a Deportivo Riestra en el último de los duelos de domingo por la penúltima fecha del Torneo Apertura. El encuentro se disputará desde las 21.15 en el estadio Ricardo Bochini/Libertadores de América, tendrá a Pablo Echavarría como juez y transmisión de ESPN Premium.

El Rojo, clasificado a octavos de final, llega con el desgaste de la doble competencia, ya que disputó su partido por Copa Sudamericana en la semana con caída en Paraguay ante Guaraní. Los de Julio Vaccari buscarán cambiar el chip y afianzar su buen andar en el ámbito local, en el que están segundos en la Zona B, a dos unidades del líder Rosario Central, pero con un partido pendiente ante Atlético Tucumán.

Por su parte, el Malevo también se encuentra en zona de clasificación a playoff, pero aún no selló su pasaje desde lo numérico. Para no pasar sobresaltos, el conjunto del Bajo Flores deberá sumar como visitante. En su última actuación, los dirigidos por Gustavo Benítez igualaron sin goles contra San Lorenzo y hace dos partidos que no ganan.

Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Pablo Galdames, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Álvaro Angulo; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Diego Tarzia, Gabriel Ávalos, Lautaro Millán. DT: Julio Vaccari.

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Nicolás Caro Torres, Cristian Paz, Mariano Bracamonte; Rodrigo Gallo, Jonatan Goitia, Pedro Ramírez, Milton Celiz; Nicolás Benegas, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Estadio: Libertadores de América/Ricardo Bochini

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Silvio Trucco

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

