El provocador mensaje de Piqué tras la victoria del Barcelona sobre Real Madrid en la Copa del Rey

Los goles del triunfo 3-2 del Barcelona sobre Real Madrid en la final de la Copa del Rey

El FC Barcelona se consagró campeón de la Copa del Rey 2024/25 tras vencer al Real Madrid por 3-2 en la prórroga en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Este partido, considerado uno de los más intensos y polémicos de la historia reciente, dio al equipo dirigido por Hansi Flick su primer gran título de la temporada.

El encuentro, que enfrentó a los dos gigantes del fútbol español, mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos desde el pitido inicial hasta el gol decisivo de Jules Koundé en los minutos finales de la prórroga. El defensor francés se convirtió en el héroe de la noche al marcar el tanto que rompió el empate, sellando la victoria para los azulgranas.

Gerard Piqué, ex referente del Barcelona y una figura siempre influyente en los Clásicos, no tardó en reaccionar a la victoria de su ex equipo. A través de su cuenta en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, Piqué compartió un polémico mensaje: “Al final, los buenos siempre ganan”. La publicación, escrita en catalán, fue interpretada como un dardo al eterno rival, el Real Madrid, y rápidamente se viralizó entre los aficionados culés que celebraban el título compartiendo imágenes de la celebración en el estadio sevillano.

El mensaje de Piqué alimenta una rivalidad que, durante su carrera como jugador, siempre estuvo marcada por su fuerte carácter en los Clásicos. Aunque el exdefensor perdió dos finales de Copa del Rey contra el Real Madrid en 2011 y 2014, el balance general en sus enfrentamientos es positivo: jugó 42 Clásicos, ganó 19, empató 10 y perdió en 13 ocasiones. Entre sus momentos más recordados están sus goles en el 2-6 en el Santiago Bernabéu en la temporada 2008/09 y en el Camp Nou en 2015/16, así como el gesto de la “manita” tras el histórico 5-0 en 2010.

Esta final también estuvo rodeada de controversia arbitral. La actuación del árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea y del VAR, dirigido por Pablo González Fuertes, quedó bajo el escrutinio público tras varias decisiones discutidas durante el encuentro. El clima polémico ya se había instalado desde horas antes del partido, generando tensiones adicionales en ambos equipos al punto de que se llegó a especular con la posibilidad de que el Real Madrid no disputara el partido si no se cambiaba al árbitro.

Con el triunfo en La Cartuja, Hansi Flick puede presumir de haber logrado dos títulos con el Barça contra el Real Madrid en su primera temporada al mando del equipo catalán, tras haber ganado previamente la Supercopa de España. Sin embargo, el desafío inmediato para el entrenador alemán y sus jugadores será mantener la concentración de cara al tramo más exigente del calendario.

El Barcelona ahora cambia su enfoque hacia las semifinales de la Champions League, donde enfrentará al Inter en el partido de ida, mientras lidera La Liga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Precisamente, el próximo Clásico, que se jugará el 11 de mayo, puede ser decisivo para definir el título de liga.

Piqué, en su época de jugador, en un duelo contra el Real Madrid (REUTERS/Juan Medina)