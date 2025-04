El boletín de River en el gran triunfo contra Boca: Mastantuono, Armani y Enzo Pérez, los faros del vencedor

La formación de River Plate en la victoria por 2 a 1 ante Boca Juniors en el Monumental (REUTERS/Rodrigo Valle)

River Plate, en un Monumental repleto y con asistencia récord para un Superclásico, se quedó con un triunfo histórico ante Boca Juniors al imponerse por 2 a 1, gracias a los tantos de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi (Miguel Merentiel puso la igualdad transitoria para la visita). Con este resultado, el Millonario se ubicó como escolta de Rosario Central en la Zona B, a una fecha para la finalización de la fase regular del Torneo Apertura.

Las claves para el triunfo de los dirigidos por Marcelo Gallardo pasaron por la magia del joven Mastantuono para abrir el marcador con un exquisito tiro libre y el olfato goleador de Sebastián Drissi, a quien se le abrió el arco en un momento justo del semestre. También fue para destacar la presencia de los experimentados, especialmente la de Enzo Pérez, quien con oficio fue dueño de la zona media y aportó quites clave para evitar los embates de los de La Ribera en algún contragolpe; o la de Franco Armani, que sobre el final tuvo dos salvadas fenomenales para sellar los tres puntos.

Franco Armani (8): aunque tuvo poca participación en el juego y no pudo evitar en el gol de Miguel Merentiel, el Pulpo demostró nuevamente por qué es uno de los arqueros más importantes en la historia del Millonario. Sobre el final tuvo dos voladas fantásticas para evitar los últimos embates de Boca Juniors y cerrar el triunfo.

Gonzalo Montiel (5.5): Llegó con lo justo y no pudo lucirse. Tuvo un gran quite promediando la media hora y no mucho más. Salió reemplazado en el entretiempo.

Germán Pezzella (5): Tuvo un error de cálculo importante que le permitió a Miguel Merentiel escaparse y marcar un único gol de la visita. Ofreció salida, pero por momentos se mostró dubitativo.

Lucas Martínez Quarta (7): El más firme de la defensa. Se lo vio sólido tanto por arriba como por abajo. Además logró inquietar en la pelota parada en el área contraria.

Marcos Acuña (7): No tuvo grandes problemas en defensa y envió varios centros con veneno, de los que llevan su marca. en uno de ellos llegó el gol de Driussi.

Kevin Castaño (6.5): Por momentos logró ser una rueda de auxilio en la zona media y consiguió aportar juego desde su buen pie. Luego pasó a ser doble cinco junto a Rodrigo Aliendro tras la salida de Enzo Pérez.

Enzo Pérez (7.5): Caudillo. Es la palabra que ilustra el partido del mendocino. Con su experiencia fue vital para cortar dos contragolpes clave de Boca en la primera parte y se hizo dueño de la zona media.

Giuliano Galoppo (6): Grageas de su dinámica, más allá de que por momentos le faltó peso en ofensiva. Cuando entró en el circuito ofensivo, aportó. Fue reemplazado por Maxi Meza al inicio del complemento.

Franco Mastantuono (8): El joven de Azul volvió a demostrar que está tocado por la varita mágica y a sus 17 años se despachó con un golazo de tiro libre para abrir el Superclásico. Tuvo una más para liquidar el pleito, pero definió mal ante la salida de Agustín Marchesín. En el final fue amonestado por un encontronazo con Ayrton Costa.

Facundo Colidio (6.5): No estuvo fino en los últimos metros, pero siempre se mostró voluntarioso para bajar unos metros y asociarse en el juego o aportar en la presión.

Sebastián Driussi (7.5): El delantero está en un momento de gracia. Tras cortar su sequía goleadora, el punta aportó su olfato para marcar el segundo. Tuvo otras para aumentar su cuenta, pero chocó con el arquero rival. Lleva tres conquistas al hilo.

Fabricio Bustos (6.5): Entró en el inicio del complemento. Mostró algunas cosas interesantes en ataque y no pasó sobresaltos en defensa

Maxi Meza (5.5): Irregular lo del ex Independiente. Se lo vio algo impreciso con la pelota y las veces que intentó no logró desnivelar. No obstante, le tapó justo una pelota sobre el final a Rodrigo Battaglia.

Rodrigo Aliendro (-): Pocos minutos para la resistencia.

Manuel Lanzini (-): Intentó tener la pelota.

Miguel Borja (-): Trató

Marcelo Gallardo (7,5): Leyó bien el partido en el inicio del encuentro y River fue superior.