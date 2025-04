Las dudas de Marcelo Gallardo en la mitad de la cancha para disputar el Superclásico ante Boca Juniors

Marcelo Gallardo buscará agigantar su leyenda ante Boca Juniors (AP Foto/Jorge Saenz)

En su cabeza, Marcelo Gallardo ultima detalles para el esperado Superclásico frente a Boca Juniors, que se disputará el domingo 27 de abril a las 15:30 en el estadio Monumental. Con entradas agotadas y más de 85 mil hinchas asegurados en las tribunas, el Muñeco perfila su once inicial con varias modificaciones respecto del equipo que viene de empatar ante Independiente del Valle en la altura de Quito por la Copa Libertadores.

El director técnico recuperó en las últimas horas a Miguel Borja y Maximiliano Meza, ambos superando sus respectivas dolencias, aunque quedaron descartados Paulo Díaz y el Pity Martínez, que buscarán llegar en condiciones para disputar la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura.

Entre los regresos confirmados destacan los de Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña y Enzo Pérez. Todos ellos se ausentaron en el reciente compromiso internacional para llegar en óptimas condiciones al duelo frente al clásico rival. Además, Franco Armani se mantiene en el arco como una fija indiscutida.

En relación con la igualdad en Quito, el equipo sufrirá varias variantes. Fabricio Bustos, Leandro González Pirez, Milton Casco y Santiago Simón saldrían con seguridad del once inicial. En sus lugares ingresarán Montiel, Martínez Quarta, Acuña y Enzo Pérez.

En el mediocampo, Kevin Castaño repetiría su presencia. A su lado estará Enzo Pérez, quien se quedó en Buenos Aires durante el viaje a Ecuador para preservarse. La tercera pieza del sector es la principal incógnita: Galoppo, Meza y Aliendro pelean por un lugar en el once. Por estas horas, el que pareciera estar por delante en esta carrera es el ex Banfield, quien viene de marcar un tanto en Quito.

Franco Mastantuono, señalado como uno de los proyectos más prometedores del club y seguido de cerca por los principales clubes de Europa, continuará como enlace, mientras que el ataque se mantendría con Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Si bien Miguel Borja evolucionó favorablemente, su ingreso desde el inicio es considerado poco probable.

No obstante, no hay que descartar ninguna sorpresa de último momento, algo habitual en el Muñeco en esta clase de partidos. En su regreso de Ecuador el entrenador advirtió que podría realizar algún cambio en los últimos metros. ¿Su as bajo la manga será la inclusión de Manu Lanzini, alguien que sabe disputar esta clase de partidos?

De no mediar inconvenientes, el equipo que saltaría al campo del Monumental sería el siguiente: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo o Maximiliano Meza o Rodrigo Aliendro; Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

River Plate afronta este compromiso con optimismo tras haber empatado 2-2 frente a Independiente del Valle en la altura de Quito por la Copa Libertadores, luego de revertir una desventaja de dos tantos. En el certamen local, el equipo dirigido por el Muñeco se ubica en el cuarto puesto de la Zona B con 25 unidades, detrás de Rosario Central (29), Independiente (28) y San Lorenzo (26).

Por su lado, Boca Juniors, tras haber quedado afuera en la fase preliminar de la Copa Libertadores, concentra todos sus esfuerzos en el campeonato nacional, donde acumula tres victorias consecutivas y suma seis triunfos en sus últimas siete presentaciones. El equipo conducido por Fernando Gago lidera la Zona A con 32 puntos, con una ventaja de tres sobre Argentinos Juniors, su escolta, cuando restan dos jornadas para el cierre de la etapa regular.

Cabe señalar que esta edición del Superclásico será histórica, ya que se espera una asistencia récord de 85.018 espectadores en el estadio Monumental. La Subcomisión del Hincha, junto a socios y filiales, organizó la entrega de 50 mil banderas de palo, 50 banderones de gran tamaño, 100 tiras por tribuna en las plateas San Martín y Belgrano, y 30 mil globos picudos, todos bajo la estética de los colores rojo y blanco. También gestionaron los permisos para desplegar la camiseta gigante con la inscripción “El más Gr4nde de la historia” y el tradicional telón de los ídolos.

El árbitro designado para dirigir el encuentro será Nicolás Ramírez, quien ya impartió justicia en el último cruce entre ambos equipos, un triunfo 1-0 de River con gol de Manuel Lanzini.