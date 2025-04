La ex figura del fútbol francés que debutará en la MMA y desafió a Luis Suárez a un combate

Evra desafió a Luis Suárez

La leyenda del Manchester United Patrice Evra debutará como peleador de MMA el próximo 23 de mayo en París. Pero eso no es todo. El ex futbolista decidió reavivar una vieja enemistad con Luis Suárez y lo desafió a un combate de artes marciales mixtas. “Incluso puede morderme”, polemizó.

Tras colgar los botines, Evra incursionará en el mundo de la lucha dentro del octágono y tendrá una pelea de exhibición. En ese contexto, el francés de 43 años aprovechó para retar al Pistolero, reavivando una disputa que tuvieron cuando el uruguayo vestía la camiseta del Liverpool y el ex defensor hacía lo propio en el United.

“Último momento: Estoy entrenando oficialmente para mi primer combate con @PFLEurope. Ellos elegirán a mi rival... Me preguntaron a quién quería enfrentarme. Les dije: Luis Suárez. Lo pagaré de mi bolsillo. Incluso puede morderme", escribió Evra en una publicación en X (antes Twitter). Esta última frase hace referencia al triste episodio que tuvo a Suárez como protagonista en el Mundial de Brasil 2014, donde clavó sus dientes en el hombro del italiano Giorgio Chiellini.

el posteo de Patrice Evra

Vale recordar que el conflicto entre ambos data de noviembre de 2011, cuando Suárez fue sancionado por la Federación Inglesa de Fútbol, luego que el francés lo acusara de propinarle insultos racistas en un partido entre los de Merseyside y el Manchester United. En aquella oportunidad, Lucho fue suspendido por ocho partidos, pese a negar rotundamente las acusaciones.

Tiempo más tarde, el uruguayo, que supo dejar una huella imborrable en el fútbol inglés, se volvió a enfrentar con Evra. Los ojos estuvieron puestos en la reacción de ambos y el Pistolero dejó una recordada imagen al negarle el saludo antes del inicio del partido en 2012.

A pesar de que el tiempo pasó y que se encuentran en etapas diferentes de sus vidas, el exfutbolista de los Red Devils no olvida aquel incidente y retó al delantero, que hoy se desempeña en el Inter Miami junto a su amigo Lionel Messi.

Patrice Evra y Luis Suárez tuvieron un altercado cuando jugaban en la Premier League (REUTERS/Phil Noble)

“Ya deberíais saberlo, ¡a mí también me encanta este deporte! He actuado en los escenarios más importantes del mundo, he ganado todos los trofeos importantes del fútbol, pero la PFL Europe Paris será una noche muy especial para mí“, declaró Evra.

El francés estuvo durante más de diez años en la élite del fútbol europeo y en ese tiempo llenó su vitrina de trofeos. Con la camiseta del Manchester United obtuvo 15 títulos, entre los que se destacan cinco Premier League, una UEFA Champions League y un Mundial de Clubes (2008).

Además, ganó la Serie A (2014/15) dos Copa Italia (2014/15, 2015/16) y una Supercopa de Italia cuando fue parte del plantel de la Juventus. En Francia, donde inició su carrera vistiendo los colores del Mónaco, conquistó la Coupe de la Ligue en dos oportunidades.

Ahora, ya alejado de las canchas, se encuentra preparándose para su debut en la MMA junto con su amigo y estrella de la Professional Fighters League (PFL), Cédric Doumbé.

Es por eso que Evra declaró: “Llevo años entrenando con los mejores del mundo, y ellos también les dirán que estoy listo para esto. Voy a dar un espectáculo en el Accor Arena el 23 de mayo, así que vengan a verlo”.

Por su parte, Suárez lleva cuatro goles y seis asistencias en la temporada con Las Garzas. El delantero disputó 15 partidos en el equipo que dirige tácticamente Javier Mascherano y que tiene a Leo Messi como principal figura.