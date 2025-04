“Pasé uno de los peores momentos de mi vida, tardé seis meses en probar mi inocencia por el doping”

El brasileño Nicolás Zanellato estuvo provisionalmente suspendido seis meses por doping positivo (Foto: Prensa AAT/Omar Rasjido)

El brasileño Nicolás Zanellato estuvo seis meses suspendido provisionalmente por el Programa Antidopaje de Tenis (TADP) debido a la ingesta de carne que contenía Boldenona. Retrocedió 532 posiciones en el escalafón mundial, perdió su sponsors y gastó más de 20.000 dólares para comprobar su inocencia. En su regreso al circuito en el AAT Challenger Santander edición Tucumán volvió a reencontrarse con el triunfo al superar la etapa de clasificación, Infobae tuvo la oportunidad de dialogar con el jugador sobre lo acontecido.

En junio de 2024 se disputó el Challenger de Ibagué, situado en el oeste de Colombia, a 200 kilómetros de Bogotá. Zanellato, nacido hace 23 años en San Pablo, fue parte de los 32 jugadores que lucharon por el título, que finalmente quedó en manos del ecuatoriano Álvaro Guillén Meza. En su debut, perdió en sets corridos frente al chileno Matías Soto. Durante su estadía en el certamen colombiano, el 25 de junio, se le realizó un control antidopaje espontáneo de orina. Dos meses más tarde, tras perder en la primera ronda del Challenger de Bonn, Alemania, la Agencia de Integridad Internacional de Tenis le envió al jugador brasileño una notificación previa de infracción de las normas antidopaje, en virtud del artículo 2.1 (presencia de una sustancia prohibida) o del 2.2 (uso de una sustancia prohibida sin una autorización de uso terapéutico válida).

Nicolás Zanellato tuvo que contratar dos abogados colombianos y dos brasileños para que llevaran adelante su caso (Foto: Prensa AAT/Omar Rasjido)

Según el Programa Antidopaje de Tenis, la muestra recolectada contenía Boldenona, un agente anabólico prohibido por el TADP. El jugador no contaba con una autorización de uso válida para esta sustancia, que también apareció en el análisis de la muestra B.

La boldenona está muy presente en la carne de vaca, ya que se le suministra al ganado para poder sacar mayor provecho del animal y tener un mejor producto final. La sustancia tiene uso veterinario autorizado en Colombia.

A pesar de la derrota en la primera ronda del Challenger de Tucumán ante el uruguayo Franco Roncadelli por 6-1 y 7-5, se podía percibir la felicidad del brasileño por volver a competir. Aceptó dialogar con Infobae y rápidamente confesó: “Me asusté, pensé que eras del doping”.

Nicolás Zanellato pasó uno de los peores momentos de su vida y de su carrera profesional (Foto: Prensa AAT/Omar Rasjido)

-¿Cuáles son tus sensaciones en tu regreso a la competencia?

-Estoy muy contento y motivado. Tenísticamente no estoy muy bien porque estuve mucho tiempo sin competir, pero mentalmente he estado fuerte. Pude superar la clasificación, pero hoy me tocó perder en el debut. Pasé uno de los peores momentos de mi vida y de mi carrera profesional. Tardé seis meses en probar mi inocencia por el doping positivo, más dos meses con un problema físico.

En cuanto a su suspensión provisional, Zanellato contó: “Fue una locura lo que me pasó. Ya había escuchado años atrás sobre la contaminación en la carne, pero estando en Colombia, enfocado en mi juego, no lo recordé y durante todos los días comí carne. Al tiempo recibí un correo electrónico y no sabía qué estaba pasando. La pasé muy mal, perdí muchas posiciones en el ranking, gasté más de 20.000 dólares porque tuve que contratar dos abogados en Colombia y otros dos en Brasil. Perdí el sponsor que tenía, que me permitió por primera vez en tres años viajar con un entrenador. Sinceramente, perdí todo; pensé que se iba a resolver rápido y tardaron seis meses”.

Y agregó: “Es muy duro. Yo no hablo mucho sobre eso, pero muchos jugadores hablaron conmigo y dijeron que nunca habían escuchado sobre esto. Creo que es algo que la organización debe alertar a los tenistas, porque una cosa así puede destruir la carrera. Tuve la suerte de estar en una mejor condición económica por ser el 400 del mundo, por sponsors, gané algo de dinero en Interclubes, lo que me permitió pagar a los abogados. Pero si le pasa a un chico que recién está dando sus primeros pasos en el profesionalismo, su carrera está totalmente destruida”.

El brasileño Nicolás Zanellato volvió al circuito profesional en el ATP Challenger Santander edición Córdoba (Foto: Prensa AAT/Omar Rasjido)

El brasileño recordó que el mismo día que le hicieron el test, la organización envió un comunicado a los jugadores alertándolos sobre la prevención de comer carne. Dijo que fue gracias a Renzo Olivo, quien habló con la organización para que informaran a los tenistas sobre lo que podía suceder.

Al conocerse la noticia del doping del jugador brasileño, Olivo se expresó en redes sociales: “El doping de Zanellato es una ridiculez. Es una sustancia que tiene la carne vacuna en Colombia y que la ATP muy bien lo sabe. Yo jugué el mismo torneo donde dio positivo y tuve que ir yo a decirle al supervisor que mandara un mail a los jugadores para que no comieran carne, porque había jugadores que no sabían al respecto. ¿Qué me dijo? ‘Ah, tienes razón, hay que mandar. ¡TARDE!”.

Zanellato ejerció su derecho de apelar la suspensión provisional ante el presidente de un tribunal independiente, expuso sus argumentos a la ITIA, pero su reclamo fue desestimado.

Durante el proceso de su suspensión provisional, Zanellato tuvo prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Federación Francesa, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional. “Durante ese tiempo me entrené con unos amigos que tienen una cancha en las afueras de San Pablo. Estar dentro de la cancha me hacía bien a la mente; no quería quedarme parado y apartarme del tenis”.

El italiano Jannick Sinner dio positivo de dio positivo por Clostebol y fue sancionado por tres meses (Foto: IMAGES OF THE DAY)

El 10 de marzo de 2024, en el Masters 1000 de Indian Wells, el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, dio positivo por Clostebol, un anabolizante derivado de la testosterona que está prohibido. Ocho días después, volvió a detectar restos de la sustancia. El europeo presentó sus explicaciones a la Agencia Internacional de Integridad del Tenis. La noticia por parte de las autoridades se hizo pública tarde; el tenista pudo competir, finalizar la temporada y consagrarse campeón en el Abierto de Australia a inicios de 2025. Ante esta situación, hubo varios desacuerdos por parte de los jugadores que no estuvieron de a favor con el tratamiento que recibió Sinner. Al final, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) comunicó que la suspensión sería de tres meses.

“Quedé bastante mal al ver que hay diferencias entre los jugadores. Solo porque no estoy en el top, fui tratado de manera diferente, y eso es muy malo para el tenis en general. Por ejemplo, Iga Swiatek fue sancionada por dopaje solo un mes y fue en diciembre, cuando no hay competencia; fueron como vacaciones, y en enero ya estaba jugando. Para Sinner, tampoco hubo sanción y al tiempo dijeron que solo lo sancionarían por tres meses. Pero aún así, no se puede comparar con lo que me pasó a mí”.

El tenista de Brasil, en las próximas semanas, seguirá disputando torneos profesionales por Sudamérica con la intención de recuperar terreno perdido y terminar la temporada lo más arriba posible en el ranking mundial.