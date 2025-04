El histórico jugador de Los Pumas que presentó un libro, exporta vinos y desarrolla billeteras virtuales

Patricio Albacete, ex jugador de Los Pumas, durante la presentación de su libro, Mil Batallas (Flor Carrozza)

Patricio Albacete dejó su huella en el rugby argentino, siendo una de las piezas importantes en Los Pumas, donde fue parte de la mejor actuación del seleccionado nacional en un Mundial (terceros en Francia 2007). Su carrera de 15 años como deportista de élite ya concluyó y, en medio de proyectos personales y familiares, el ex segunda línea presentó un libro en el que narra con detalles sus memorias dentro y fuera de la cancha.

Mil Batallas, como se titulan las 424 páginas de la obra publicada por la editorial Planeta, nació casi de manera fortuita, ya que a Albacete nunca se le había cruzado por la cabeza escribir un libro. Tras su retiro, en 2019, recibió un llamado inesperado para comenzar un proyecto literario centrado en su trayectoria dentro del rugby. “¿A quién le puede generar interés esto?”, fue su primera impresión. Pero del otro lado había optimismo de que podía funcionar y las charlas avanzaron.

“Yo nunca tuve la idea de hacer una biografía. Pero cuando dejé de jugar, me contactaron para ofrecerme hacer un proyecto. En aquel momento pregunté si de verdad podía generar interés que cuente mi carrera, pero el tipo estaba convencido que iba a ser interesante mi historia y empezamos a trabajar. Este señor tuvo problemas de salud, después vino la pandemia, retomamos un poco, se cortó todo y, lamentablemente, este hombre falleció. El proyecto quedó truncado, pero como había hecho bastante trabajo y no quería dejarlo inconcluso, me contacté con Planeta y nos pusimos de acuerdo para pulir todo lo que tenía. Lo trabajamos y terminamos sacándolo”, le contó Pato a Infobae acerca de los motivos de presentar su biografía, que salió a la venta en febrero de este año.

En las páginas se describen momentos cumbres como su debut en el Club Manuel Belgrano y su estela en el rugby francés, donde jugó para Colomiers, Section Paloise, Stade Toulousain (ganó 4 títulos) y Racing 92. Además de su paso por Los Pumas, con los que participó de tres Copas del Mundo y totalizó 57 encuentros en una década. “El rugby me dio mucho más de lo que jamás hubiese esperado. Me permitió conocer diferentes culturas, hacer amistades en otros países, fuertes y genuinas. También me permitió formarme como persona. Traté de darle todo lo que podía. Creo que yo no le puedo exigir nada al rugby, pero el rugby tampoco puede exigirme a mí”, reconoció.

El libro Mil Batallas del ex Puma Patricio Albacete

De aquel Mundial de 2007 en Francia, donde Los Pumas dieron un batacazo histórico ante el combinado local en el partido por el tercer puesto, Pato Albacete recordó que fue “un momento increíble y una etapa impresionante” en la que se logró “la conjunción de camadas con experiencia y una juventud muy prometedora”. Además, sostuvo que una de las claves de la gesta se dio por el lugar donde se desarrolló la competencia: “Para muchos de nosotros era como jugar en nuestra segunda casa. Conocíamos mucho a los franceses por compartir equipo con ellos, por jugar contra ellos todos los fines de semana, conocíamos su ideología, su temperamento, las cosas que podían llegar a ponerlos nerviosos y sabíamos de la presión con la que iban a estar por ser locales. Hubo un montón de factores psicológicos que tratamos de aprovechar a nuestro favor", agregó.

En cuanto a su relación con el rugby actual, el ex jugador de 44 años se encuentra distanciado del día a día, más allá de alguna participación como analista en medios nacionales. Su dedicación full time es con su familia y emprendimientos personales. Sin embargo, dio un panorama del presente de las selecciones argentinas, como el fenómeno de Pumas 7, que vienen de ser campeones en la Serie Mundial.

“Lo del Seven es algo particular, que la verdad están haciendo un gran trabajo hace muchos años. Para mí lo que ha cambiado, y que es fundamental, es que hoy los jugadores de seven son especialistas. Se dedican prácticamente a jugar todo el año al rugby de siete y eso obviamente los hizo progresar un montón. Creo que era el paso que faltaba a Los Pumas para para pegar el salto. Están teniendo actuaciones muy contundentes, como el rugby de 15. Han tenido un gran año y hay jugadores jóvenes con mucho potencial todavía para seguir creciendo. Es un buen augurio para para el futuro", opinó Albacete, quien tras colgar sus botines probó como técnico del club de sus orígenes, Manuel Belgrano, por cuatro años.

Según su visión, Los Pumas, que actualmente comanda Felipe Contepomi, podrían soñar con ser campeones mundiales, como dijo el entrenador australiano Michael Cheika antes de la Copa del Mundo de Francia 2023, donde Argentina alcanzó las semifinales. “Depende mucho de la forma actual de cada equipo. Creo que Los Pumas han ido creciendo, tal vez algún año tuvieron un retroceso, pero después rápidamente se pusieron a nivel”, consideró. Y dio ejemplos de otras potencias: “Nueva Zelanda sufrió un recambio muy importante. Australia está muy complicada, tanto a nivel económico como a nivel de interés general en el deporte en el país. Hay muchos jugadores que emigran cada vez siendo más jóvenes y como ejemplo está el caso de algunos jugadores australianos que se fueron a jugar a Francia y se nacionalizaron franceses. Hay un montón de cosas para analizar y ver. Lo que sí creo es que Sudáfrica está muy fuerte hace varios años y se mantiene en un nivel constante, que de hecho ha ganado los dos últimos Mundiales. Gales también ha sufrido un recambio muy importante de jugadores y hoy no tiene el nivel que supo tener en el pasado. Es muy difícil analizar, hacer futurología... pero si Los Pumas logran mantenerse con un nivel estable y una estructura que los acompañe, yo creo que pueden pueden alcanzar campeonatos y éxitos”, se explayó.

Patricio Albacete en uno de sus partidos con Los Pumas. El segunda línea disputó tres Copas del Mundo, incluyendo la histórica actuación en Francia 2007 (Paul Zammit Cutajar/Shutterstock)

En cuanto a su vida personal, Albacete prioriza su tiempo para disfrutar de su esposa y familia, además de trabajar en sus emprendimientos, como la producción vitivinícola con su marca de vino 2456 Wines, que lleva adelante con sus amigos y ex jugadores de rugby Manuel Carizza, Eusebio Guiñazú y Julio Farías. “Fue un proyecto que arrancó tal vez como hobby, solamente con la excusa de tener algo para juntarnos y estar en contacto permanente. El primer año me acuerdo que hicimos una producción solo de de 7.000 botellas. Hicimos un muy buen producto, las etiquetas llamaron la atención, nos ocupamos del diseño y además nuestra historia se cuenta por sí sola. Todas esas cosas influyeron y nos dimos cuenta que gustó. Decidimos afrontar nuevos desafíos y hoy estamos produciendo cerca de 60.000 botellas por año. Exportamos el 40% de la producción a países como Francia, Italia, España, Brasil y Reino Unido. Es un proyecto muy interesante que no para de crecer y al cual ahora le estamos agregando espacios receptivos en Mendoza. Tenemos proyectada la construcción de un hotel, spa y bodega de exhibición con restaurant“, adelantó.

Albacete aporta su conocimiento en la parte comercial, ya que una vez retirado del rugby profesional se recibió en Francia de licenciado en administración de empresas y realizó un máster en marketing, desarrollo de negocios internacionales y mercados financieros. Además, se recibió de coach ontológico para obtener mayores herramientas.

Su principal motivación para estudiar y capacitarse se dio tras finalizar su carrera deportiva porque “veía perdidos” en el rumbo de sus vidas a algunos ex compañeros. Pato eligió prepararse para el post rugby porque, como reconoce, “al dejar de ganar sueldos interesantes, es imposible mantener el estilo de vida”. Primero, terminó la carrera de administración de empresas, que había dejado a medias. “Me quedaba un año y medio para recibirme y mi viejo me dijo: ‘Bueno, andá tranquilo, jugá, divertite, hacé tu vida, tu carrera y hacelo a fondo. Lo único que te pido, por favor, es que te recibas cuando dejes de jugar’. Y le di mi palabra”, le dijo a este medio.

Una vez con el diploma en mano, el licenciado siguió su camino profesional, creó sociedades y continuó con los estudios. “Sabía a lo que quería apuntar. Creí que iba a ser útil para mi futuro y para tener herramientas”, completó el ex jugador que además está construyendo viviendas premium en Pilar y tiene una empresa que desarrolla softwares de pago y gestión, como billeteras virtuales. Actualmente tiene clientes en Chile, donde instalaron un sistema en el transporte público similar al de la Sube. “Estoy muy contento con estos proyectos que los hago con amigos y gente de experiencia, si no sería imposible llevar adelante todo esto solo”, cerró el polifuncional Puma.

Patricio Albacete tiene su línea de vino junto a los ex rugbiers Eusebio Guiñazú, Manuel Carizza y Julio Farías (Instagram @patoalbacete)