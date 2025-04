La historia de Felipe Bergoglio, el sobrino nieto futbolista del Papa Francisco que juega en el ascenso de Italia

El futbolista Felipe Bergoglio, sobrino nieto del Papa Francisco que juega en el Castiglionense de Italia (@felibergoglio_)

Es conocida la conexión entre Jorge Bergoglio y el fútbol. El Papa Francisco fue el socio N°88.235 de San Lorenzo, siempre siguió de cerca las actuaciones de su querido Ciclón a pesar de sus funciones como máxima figura de la Iglesia Católica y uno de sus sobrinos nietos se desempeña como futbolista en el ascenso de Italia.

Felipe Bergoglio nació en Córdoba el 16 de febrero de 2004 y en la actualidad integra el plantel del US Castiglionense 1919, un club situado en la provincia de Arezzo que milita en la Serie D del fútbol italiano. Con 21 años, el sobrino nieto de Jorge Bergoglio llegó a préstamo desde el club Trestina hasta el 30 de junio de 2026 y juega como defensor.

El apellido no pasó desapercibido en Italia y dada a conocer la noticia del fallecimiento del Sumo Pontífice, Felipe comenzó a ser tendencia y su historia resurgió en los medios de comunicación. "En este momento no tengo muchas ganas de hablar, ya lo entenderán... Lo único que quiero decir, en un día tan difícil, es que es un momento muy triste para toda mi familia y para mí también. El Papa Francisco fue un ejemplo; su pérdida es realmente dolorosa para el mundo entero. Lo extrañaremos", fue su comentario al sitio Tutto Mercatto Web.

En una entrevista con La Nazione, Felipe había contado un poco más acerca de su pasado y el vínculo familiar que lo unió a Francisco. “Mi abuelo, Jorge Bergoglio, es primo directo del Papa; lleva el mismo nombre que el Santo Padre y, cuando fue nombrado el 13 de marzo de 2013, muchos en aquel entonces creían que era mi abuelo”, dijo al diario italiano.

Felipe Bergoglio, el sobrino nieto del Papa Francisco, es defensor del Castiglionense de la Serie D de Italia (Instagram Castiglionense)

“Yo no tenía ni diez años, pero recuerdo bien aquellos momentos de celebración en casa. Mi hermana y yo planeamos ir a Roma en los próximos meses y conocerlo en persona: estoy deseando conocerlo, seguro que será una gran emoción. Mi padre me contó que el Papa Francisco suele preguntar por nuestra familia, quiere saberlo todo. Obviamente, cuando estaba en Argentina, nuestras ciudades estaban lejos, así que con el tiempo nos perdimos de vista, pero, de hecho, el vínculo, como recuerdan a menudo mis padres, siempre ha estado ahí”, amplió Felipe Bergoglio en aquella entrevista publicada en agosto de 2024.

Luego, el joven que se inició como futbolista en el Club Social y Deportivo Lasallano de Córdoba antes de emigrar al Misano de Italia, brindó otros detalles acerca de su parentesco con líder religioso que falleció a los 88 años el 21 de abril de 2025 y los insólitos pedidos de sus compañeros de equipo: “Me piden a menudo la bendición antes de cada partido. También me pasa cuando se lesionan... Llevo poco más de un año en Italia y ya me he acostumbrado. Sonreímos juntos siempre. Ser Bergoglio es un honor, para mí no es una carga llevar este apellido".

“Cuando salgo con amigos y, sobre todo, con nuevos compañeros, otros conocidos empiezan a hacerme muchas preguntas sobre el Papa. Obviamente, esto no me causa ningún problema, no me pesa en absoluto. Llevo mi apellido con mucho orgullo, siempre lo he hecho, y espero obtener más satisfacción con esta nueva camiseta, para poder contarle a Francisco sobre mi carrera como futbolista en Italia", expresó Felipe en aquella oportunidad.

Felipe Bergoglio, el sobrino nieto futbolista del Papa Francisco. Tiene 21 años y se desempeña como defensor (Instagram @felibergoglio_)