La tajante respuesta de Carlo Ancelotti ante los rumores de salida del Real Madrid y el interés de Brasil

Carlo Ancelotti podría dejar su cargo en Madrid (Foto: Reuters/Matthew Childs/Foto de archivo)

Tras la dolorosa eliminación en la Champions League a manos del Arsenal, en el Real Madrid solo se habla del futuro de su entrenador, Carlo Ancelotti. Los rumores indican que el italiano podría abandonar la Casa Blanca anticipadamente y tomar las riendas de la selección de Brasil.

En este contexto de incertidumbre, el DT fue consultado por primera vez sobre su futuro. En la conferencia de prensa previa al enfrentamiento entre el Real Madrid y el Athletic Bilbao, por La Liga de España, el estratega de 65 años aclaró que esperará al cierre del calendario antes de dar precisiones sobre los pasos a seguir.

“No hay que decir absolutamente nada. Al final de la temporada hablaremos de esto”, fue la contundente frase de Ancelotti al ser consultado por la posibilidad de ser el próximo seleccionador de la Verdeamarela.

Luego, sumó: “Tenemos que hacer una evaluación para el futuro al final de la temporada. Seguimos compitiendo por títulos importantes: La Liga, tenemos una final en una semana, tenemos el primer Mundial de Clubes de la historia al final de la temporada... Creo que hablar de esto en este momento no es lo correcto. Pero lo hablaremos, obviamente”. ¿El detalle? Muchas versiones aseguraban que terminaría su ciclo el próximo fin de semana tras la final de la Copa del Rey ante Barcelona, pero él planteó su horizonte en el Mundial de Clubes que se desarrollará a mitad de este año.

Ancelotti tiene contrato hasta 2026 con el Real Madrid (Reuters/Lee Smith)

Ante las insistentes consultas sobre su futuro, Carletto evitó ahondar en la situación. “A final de temporada hablaré de esto con el club”, agregó sin dar mayores precisiones cuando le plantearon los rumores de una posible salida el próximo fin de semana tras la final de Copa del Rey. “No quiero hablar hoy de mi futuro. Contesto a una pregunta que es bastante obvia. Por eso digo: hablaremos al final de la temporada”.

“No me arrepiento. Siempre he tenido una óptima relación con el club desde que he llegado aquí y siempre la voy a tener. No hemos tenido nunca, y no vamos a tener nunca, ningún tipo de enfrentamiento. Decir que hay enfrentamiento entre el club y yo no es la realidad. Significa engañar a la gente”, advirtió.

Ancelotti ya había aclarado en la semana: “Puede pasar que el club decida cambiar, puede ser este año, el próximo cuando acabe contrato, no hay problema. El día que termine aquí solo puedo agradecer, mañana, en diez días o en un año. Si el contrato se acaba o no se acaba a mí me da exactamente igual”. “Tengo contrato con el Real Madrid y estoy feliz. Mientras no digan lo contrario, no voy a escuchar propuesta alguna”, reiteró ante los ruidos en torno a su continuidad en España.

Se tratan de las primeras declaraciones de este estilo de Ancelotti en el último tiempo, ya que las dudas sobre su futuro se habían terminado cuando renovó su contrato con el club español hasta 2026. “Pensar en ser el seleccionador brasileño es una gran ilusión, pero no sé si en el 2026 el equipo nacional de Brasil me querrá. No sé si estarán contentos de mi decisión de renovar”, se había sincerado el italiano a inicios del 2024 cuando se conoció que finalmente declinaría la oferta brasileña para renovar en Madrid.

Con esta incertidumbre creciente, en Brasil crece la expectativa por una posible salida anticipada del entrenador. Aún así, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no tiene apuro para cerrar un nombre en el puesto, debido a que el próximo compromiso del Scratch será en junio, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El Real se encuentra en la segunda colocación de la tabla de posiciones de La Liga española y deberá enfrentar al Barcelona en la final de la Copa del Rey, el 26 de abril, en Sevilla. Por lo pronto, este domingo jugará por la 32ª fecha de la Liga ante Athletic Club en el Estadio Santiago Bernabéu.