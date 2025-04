El llamativo tatuaje que se hizo Nicolás Otamendi en su cabeza: “Un día a la vez”

El nuevo tatuaje que se realizó Otamendi

Nicolás Otamendi es uno de los emblemas de la selección argentina. El defensor campeón del mundo en Qatar 2022 tiene una personalidad aguerrida dentro del campo de juego y es uno de los pilares del Benfica. Además de eso, tiene otra faceta que le gusta exponer en sus redes sociales y es su fanatismo por los tatuajes.

El zaguero surgido en Vélez Sársfield y que tuvo pasos destacados en clubes de Europa como el Manchester City, Valencia y Porto tiene gran parte de su cuerpo tatuado y continúa incorporando tinta a su piel.

Esta vez mostró en su cuenta de Instagram un tatuaje en su cabeza con una leyenda que indica: “Un día a la vez”. Rápidamente la imagen se viralizó y causó furor en las redes sociales. Vale recordar que Otamendi tiene impactantes tatuajes en su espalda y que la gran mayoría de ellos son en alusión a series y programas de televisión, como Breaking Bad, Vikingos, Prison Break y Peaky Blinders, entre otros.

Otamendi mostró el proceso de su nuevo tatuaje

Además, tiene inmortalizado a Lionel Messi en en su costilla izquierda, cuando el capitán argentino levantó por primera vez la Copa América, tras ganarle la final a Brasil, en la edición 2021 que culminó en el Maracaná.

En ese sentido, tiene marcadas las demás conquistas con la selección argentina: la Copa del Mundo, la Finalissima, que obtuvo la Albiceleste al vencer a Italia, y la ya mencionada Copa América. A su lado, se aprecian dos dibujos de un cerebro y un corazón separados por la palabra “Equilibrio”.

“Vi un montón de cosas espectaculares que se hicieron de mí de la copa, pero que un compañero, un amigo como Nicolás Otamendi, se haga este tatuaje es algo más que especial. ‘Muchas gracias, Ota!’”, escribió Messi en su cuenta de Instagram, luego de ver la obra que se había hecho su compañero de selección.

Otro de los tattoos que exhibe el defensor de 37 años es una frase en su tríceps del brazo derecho que expresa: “Familia, donde la vida comienza y el amor nunca termina”. También tiene en el muslo de su pierna izquierda una imagen de Cristo altamente realista.

Los impactantes tatuajes en la espalda de Otamendi

Los dibujos que se ven en la espalda son: arriba a la izquierda, el rostro del mítico guerrero nórdico Ragnar Lothbrok (personificado por Travis Fimmel) de Vikingos. En la parte superior, en el medio el profesor narcotraficante Walter White (Bryan Cranston) de Breaking Bad en la clásica imagen en la que se encuentra sentado con su traje amarillo. De lado derecho, a media altura, al gánster y político Thomas Shelby (Cillian Murphy) de Peaky Blinders. Debajo, a Rick Grimes (Andrew Lincoln), protagonista de The Walking Dead. En la parte inferior de su espalda está Michael Scofield (Michael Scofield) de Prison Break. Y en la parte inferior izquierda, a El Rey de la Noche (ficticio), de Game Of Thrones (GOT), el primero de los caminantes blancos que aterran los siete reinos.

El Benfica se encuentra en la segunda colocación de la tabla de posiciones de la Primeira Liga de Portugal, a tres puntos del líder, Sporting Lisboa y su próximo compromiso será ante el Vitória Guimarães, el sábado desde las 16:30 (hora de Argentina)

Las otras fotos que compartió Otamendi: