9 frases de Gallardo tras la victoria: su reflexión sobre las críticas, la semana “superclásica” y el funcionamiento de River

River Plate fue de menor a mayor en La Plata y se llevó una victoria que alimenta el espíritu en una semana especial con vistas al Superclásico ante Boca Juniors. La goleada 3-0 contra Gimnasia le dio el boleto a los octavos de final del Torneo Apertura y dejó buenas sensaciones de cara a lo que se viene, que lo tendrá viajando a la altura de Quito para medirse a Independiente del Valle por la Copa Libertadores antes de recibir al rival de toda la vida en el Estadio Monumental.

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se mostró muy conforme con el rendimiento de su equipo en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, que lo elevó al tercer lugar de la Zona B con 25 puntos y dejó atrás una racha de tres empates seguidos.

A propósito de esta situación, el Muñeco se mostró tranquilo frente a las críticas recibidas en su segundo ciclo como DT de la Banda: “Convivo muy bien con ella porque son las reglas del juego y las entiendo así. Pasé por un montón de circunstancias, he vivido a lo largo de mi carrera como futbolista y entrenador un montón de alegrías, y el fútbol me las sigue dando. Y lo más importante es el afecto y amor de los hinchas, el respeto de mis jugadores, del mundo del fútbol y los periodistas”. “No me molesta la crítica, no me confundo cuando me elogian, y no me molesta que me critiquen cuando la cosa va mal. La llevo bien de las dos maneras porque soy un agradecido. El fútbol me dio muchas más satisfacciones, alegría y amor que la crítica dañina que genera un odio. Eso lo dejo, no lo tomo porque me resbala, por no decir que me chupa un huevo”, sentenció.

Además, se refirió a Miguel Borja, quien entró en el complemento, pero se retiró lesionado en el final y se fue de la cancha con lágrimas en sus ojos. “Tuvo que salir con una molestia en el aductor, en la inserción del aductor y el pubis. Veremos qué es lo que se diagnostica a partir de los estudios que le harán mañana y cuál es el proceso de recuperación. Si fuera una lesión mínima, va a tener una semana para recuperarse. Mañana haremos el análisis”, declaró y encendió las alarmas porque faltan solo ocho días para enfrentar a Boca Juniors.

*La declaración de Gallardo sobre Borja

En consonancia, evitó concentrarse en ese duelo, porque antes habrá un exigente traslado a Ecuador: “Un día a la vez. Hoy necesitábamos arrancar la semana con una buena sensación. Lo conseguimos. Veremos cómo nos recuperamos. Tenemos un viaje largo, y prepararemos el partido del miércoles para afrontarlo de la mejor manera. Es importante el partido de Copa y veremos cómo terminamos de resolver la situación del fin de semana que viene”.

A continuación, profundizó sobre cómo le traslada ese mensaje al plantel en el inico de una semana superclásica: “Creo que poniendo las cosas en su lugar. Nosotros jugamos Copa y tenemos un compromiso importante antes del clásico, no podemos desviar la mirada. Es una semana de suma importancia. La iniciamos bien, esperamos tener un buen viaje a Ecuador, hacer un buen partido de visitante y volver con la cabeza en el próximo fin de semana”.

River Plate volverá a jugar este miércoles desde las 21:30 (hora argentina) ante Independiente del Valle en Ecuador por el Grupo B de la Libertadores y el próximo domingo chocará a partir de las 15:30 con Boca Juniors por la fecha 15 del Torneo Apertura.

*La importancia de los goles de Driussi, Mastantuono y Aliendro

Más declaraciones de Marcelo Gallardo

Su análisis del triunfo contra Gimnasia en La Plata: “Hicimos un partido donde pegamos y fuimos contundentes, que era tal vez lo que nos estaba faltando. En los anteriores partidos, el análisis se quedaba en que parecía que nada era bueno. Se opinaba sobre el resultado, pero nosotros hacíamos cosas buenas. Debemos terminar de redondear para que parezca bueno, sino se diluye. Hoy redondeamos una buena labor del equipo con sus matices. Viene bien para arrancar una semana linda de competencia: viajamos a Ecuador y después tenemos el clásico. Les viene bien a los futbolistas”.

Su cruce con un periodista sobre el “funcionamiento ideal”: “¿Qué significa eso? Es jugar bien y ganar. A veces, es eso. Y no te podés quedar con el vaso medio vacío. Hay algunas cosas que se vienen viendo y ustedes en el análisis personal que hacen no encontraban respuestas, pero había respuestas futbolísticas. Se veían buenas cosas y no terminábamos de finalizar. Hoy lo hicimos, convertimos goles y eso lo hace redondo, pero el fútbol argentino es difícil”.

Su alegría por los goles de Driussi, Mastantuono y Aliendro: “Me pone contento por él (Driussi), por Franco y por Rodrigo, que entró y metió gol. Eso da confianza, hace que el equipo pueda encontrar alternativas en goles de no solamente un futbolista. Sebastián venía haciendo un buen trabajo y se va a ir poniendo cada vez mejor. Es un alivio para él también llegar al gol”.

La respuesta a un cronista que aseguró que River no encontraba el funcionamiento por momentos en los partidos pasados: “Funcionamiento, no. Funcionamiento, no. Para mí, había funcionamiento, no estábamos siendo contundentes. Es más, en los últimos partidos fuimos superiores a nuestros rivales y eso en el fútbol argentino no es fácil”.

*El análisis de Gallardo sobre la goleada ante Gimnasia

La tabla de posiciones del Torneo Apertura

Las posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores