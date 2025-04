El deporte argentino logró un hito nunca antes visto en una Copa del Mundo: “Hicimos magia”

Julián Gutiérrez y Fernanda Russo tras ganar la medalla de bronce en la Copa del Mundo ISSF que se llevó a cabo en Buenos Aires

El majestuoso nuevo edificio del Tiro Federal Argentino fue el escenario de un evento que reunió a los mejores tiradores del mundo. Que incluyó a medallistas olímpicos y leyendas de la disciplina, pero lo mejor fue que tuvo resultados nunca antes vistos para el deporte argentino. Y demostró que, gracias al esfuerzo y la dedicación, es posible recibir torneos de calidad en nuestro suelo.

Buenos Aires recibió la primera edición 2025 de la Copa del Mundo de tiro de la ISSF, la federación internacional que organiza un circuito anual que cuenta con la participación de varias etapas con los atletas más destacados. Y entre ellos, dos argentinos sobresalieron por haberse subido a dos podios históricos. En primer lugar, Julián Gutierrez, el joven que sorprendió en los Juegos Olímpicos de París 2024 al llegar a la final de la prueba de rifle de aire 10 metros, logró la medalla de bronce en la prueba individual. Pocos días más tarde, junto a Fernanda Russo, se alzaron con el tercer lugar en la competencia mixta tras batir a una dupla de la India, uno de los países con mayor tradición de tiro en el planeta.

El torneo reunió a 410 atletas de 45 naciones en las distintas disciplinas (pistola, rifle y escopeta). Fue en ese marco donde dos deportistas argentinos tuvieron un resultado histórico para el tiro, porque fue la primera vez que en una misma Copa del Mundo hubo dos representantes en el podio. Justo 27 años después de la última ocasión que el país fue sede de un certamen de esta clase.

“Es una locura. Yo creo que a todos nos va a demostrar que se puede. O sea, que lo que venimos mentalizándonos desde hace rato, que creo que empezó desde el Panamericano del 2019. Te diría un poco empezó conmigo, pero yo no era tan consciente de eso y era una sola. Después, el hecho de que los chicos hayan podido subir su nivel y superarme a mí en ese sentido, de que no sea solamente Fernanda es la que está dentro de los podios. Y ver que Julián (Gutiérrez) ya puede entrar en finales mundiales y lo que pasó en los JJOO, de alguna manera es como a todos nos da esa sensación de ‘si se puede’”, analizó Fernanda junto a Infobae tras ganarle la definición por el bronce a la dupla india.

Al lado de Russo y tras bajar del podio, Gutiérrez también dejó su mirada. “Yo la verdad que estoy hecho realmente. Tiro tres especialidades ahora. Una la usé más que nada para todo lo que es el tema presión, como descomprimir. Esa fue la estrategia del equipo. Y después ir a las dos, que realmente bueno, había un chance o en donde yo soy más fuerte. Por suerte salió todo el trabajo del equipo, salió la estrategia. Con Pablo (Álvarez, entrenador) venimos trabajando en muy buena forma, así que me voy con mucha seguridad y mucha tranquilidad de cómo salió esta estrategia y cómo se está trabajando. Así que la verdad que contento con el resultado”, dijo el oriundo de Catamarca.

El último año de Julián roza lo brillante en su naciente carrera. Después de quedarse en la puerta de participar de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, un año después se presentó en sociedad: fue bronce en los Panamericanos de Lima y, otra vez en compañía de Fer Russo, fueron oro en la prueba mixta. Y en los Odesur de Asunción 2022 repitió los mismos resultados. El gran impacto llegó en París, cuando, tras lograr la clasificación en Buenos Aires, terminó como el mejor en la clasificación y luego logró un diploma en la final tras acabar en el 8° puesto.

Julián Gutiérrez hizo historia al subirse al podio en la prueba individual de rifle de aire 10 metros

En ese proceso, Gutiérrez hizo un click y hoy es uno de los tiradores con mayor proyección de su disciplina en el mundo. ¿Cómo repercutió en su vida lo hecho en los JJOO? “Yo sigo haciendo exactamente lo mismo. O sea, soy bastante tranquilo, sigo trabajando con todos los chicos. Entendemos de que el resultado en los Juegos son una seguridad para la forma en la que veníamos trabajando con todo el equipo y entendimos que empujando al otro es como uno va a crecer también. Entendiendo que si el otro sube, yo en algún momento lo voy a superar y él me va a superar. Y esa escalera es la que nos lleva a terminar teniendo un buen resultado como el logró Argentina en esta Copa del Mundo. Y el tema público y eso por ahí es como bueno, te conocen un poquito más o por ahí Catamarca, que es muy chico, bueno, te saludan y yo no lo registro”, mencionó entre risas sobre el afecto que recibe cada vez que está en su provincia tras su debut olímpico.

Detrás de los atletas están los entrenadores. Y en este caso, el guía de los especialistas en rifle es Pablo Álvarez, alguien que supo competir y ahora se encarga de orientar el futuro de estos jóvenes en la selección.

“Estoy muy contento. Muy agradecido a todo el cuerpo técnico, a la FAT, principalmente por confiar en mí y agradecido con Fernanda, con Julián, que se pusieron el equipo al hombro. Yo creo que tiraron una muy buena final. Esto es histórico para el tiro y para nosotros. Al principio mi miedo era ser local. La presión del público, la gente. Yo pensé que los chicos lo iban a sentir, pero lo estuvimos trabajando mucho, lo estuvimos hablando, ellos confiaron y más que un peso fue un apoyo, porque la verdad que yo creo que muchas de las medallas, en momentos el que colaboró fue más el público que los tiradores rivales, se hizo sentir esa presión. No están acostumbrados a la gente, a esa euforia, esa alegría que tenemos acá. Y la verdad que ese apoyo se hizo notar y yo creo que fue una presión para los extranjeros y no para nosotros”, analizó Álvarez, que en su etapa como tirador ganó dos medallas en los Juegos Panamericanos y representó al país en dos citas olímpica.

La alegría se palpaba en el aire de uno de los espacios del Tiro Federal. Y mientras Russo y Gutiérrez estaban parados en el tercer escalón del podio, y aparecía la bandera argentina en la pantalla durante la premiación junto a las de China y la India, dos potencias de este deporte, la emoción brotaba por los ojos de Ariel Martínez. Antes como entrenador y ahora en su rol de presidente de la federación nacional, este fanático de Estudiantes de La Plata -usó de cábala durante las finales una camiseta firmada por el plantel campeón de la Copa Libertadores 2009- no ocultó el desafío que significó para él y para todo el tiro celeste y blanco organizar tamaño evento mundial en casa.

El abrazo entre Ariel Martínez, presidente de la FAT, con Fernanda Russo tras el bronce en la prueba mixta con Gutiérrez

“Todo el sacrificio, todos los problemas, todas las puteadas, todas las cosas que tuvimos que hacer para esto valieron las dos medallas. Encima, el valor de la segunda medalla es que con la primera te pueden decir ‘Y la hicieron de casualidad porque tienen uno ahí que la emboca’. No, no, acá sacamos dos medallas, dos no es casualidad. Entonces si tenemos uno que la emboca seguro y tenemos otra que acompaña y también la emboca y tenemos un montón de chicos atrás que también están empujando esos dos para que se esfuercen, porque si no, se quedan afuera. Por eso yo siempre digo que esto es un trabajo en equipo, por más que sea un deporte individual, hay mucha gente de atrás que empuja y hace que los que están adelante traten de superarse para poder sacar un mejor resultado y no quedar afuera”, fue la primera impresión de Martínez con Infobae.

Acto seguido, el titular de la federación remarcó la necesidad de apoyar a los atletas en el desarrollo de sus carreras y comparó el escenario nacional con el de las potencias de este deporte a nivel mundial. “Esperemos que esto nos posicione mejor. Yo sé que estamos pasando un momento complicado en el país, pero esto no fue casualidad. Tampoco fue casualidad que Julián haya empatado el primer puesto en los Juegos Olímpicos el año pasado y haya entrado en la final. Es decir, esto es una continuidad. Simplemente necesitamos que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando a los chicos, a mí no, a los chicos, para que podamos llegar en otra situación. El presidente de la Federación Internacional me contó que solamente en Italia a la federación de escopeta le dan 120 millones de euros por año. Entonces, hicimos magia. Me preguntan ‘qué blindado habíamos parado para conseguir la plata para hacer esto’. Y bueno, lo hicimos con imaginación, con trabajo, con esfuerzo, con mucho apoyo de gente que no quiere aparecer, con mucho apoyo de gente que colabora y consigue cosas, que se ha puesto la camiseta. Hay gente que está acá en Buenos Aires hace 20 días o más. Federico Gil nos ayudó mucho en todo lo que fue la parte de escopeta y así muchas otras personas más”, agregó.

El 2025 recién comienza para el deporte olímpico. En el primer año del ciclo camino a Los Ángeles 2028 está en marcha y el tiro proyecta su futuro. Para Fernanda Russo, fue volver a sentir esa sensación particular que tiene con una parte especial de su vida y disfrutar de competir con la hinchada atrás, muchos de ellos chicos con sus padres.

En la misma línea, Juli Gutiérrez remarcó la importancia de haber logrado dos podios en una competencia de alto nivel en esta etapa del camino rumbo al objetivo central que será volver a los Juegos Olímpicos. No sólo para su figura, sino para el resto del equipo. “La verdad es algo bueno abrir el ciclo con este tipo de resultado. Fue una cuestión de que sabemos que de acá para adelante se trabaja para algo mucho mejor. Al mismo tiempo, vemos el resultado del ciclo pasado, así que fue bueno y se buscaría mejorar eso. Y luego entender que esto es mi primera y segunda medalla, y se entiende que se pueda bajar y se puede volver a subir, pero ya sabemos, ya dimos el inicio no solo para todo el equipo, sino para los juniors, de que se puede, de que se tiene que seguir trabajando. Así que bueno, por esa parte estoy contento”.

Entonces, ¿cuál fue el impacto que tuvo haber traído una Copa del Mundo de tiro al país? “Primero que vengan grandes competidores de todas las disciplinas a Buenos Aires. Y segundo, estas dos medallas que ganaron Julián y Fernanda. La Federación de Tiro con todos los miembros han hecho un esfuerzo terrible. Yo soy testigo de eso. Han puesto lo que no tienen para para realizar esto, porque costó, costó mucho. Y traer un evento de esta categoría, la verdad que nos pone contentos y tener medalla es algo histórico para nosotros en la parte de rifle. Yo creo que fue muy bueno, porque era difícil traerlo y demostramos que somos capaces de estar en el medallero, de estar en la zona de finales y esto para nosotros nos viene bien, porque esto sin duda después repercute en apoyo”, concluyó Pablo Álvarez.

El tiro argentino logró algo nunca antes visto. Fueron dos medallas para el historial en casa, frente a grandes exponentes de la disciplina que volaron a Buenos Aires a ser parte de una experiencia inolvidable.

Pabló Álvarez, entrenador de la selección argentina de tiro, junto a Julián Gutiérrez en los Juegos Olímpicos de París 2024 (REUTERS/Amr Alfiky)

Fotos: Andrea Caroppo (ISSF)