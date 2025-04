Maxi López compró el 40% de un club de Suiza: los detalles del ambicioso proyecto

Maximiliano Gastón López se convirtió en uno de los accionistas mayoritarios del club FC Paradiso, de la tercera división de Suiza. Así lo informó la institución europea y el propio ex futbolista argentino a través de las redes sociales: “El FC Paradiso se complace en anunciar que, el 14 de abril de 2025, el Presidente del Club, Antonio Caggiani, y Maxco Capital -fondo de inversión con sede en el Reino Unido, dirigida por el ex futbolista profesional Maximiliano Gastón López, han concluido oficialmente las negociaciones para la transferencia del 40% de FC Paradiso SA a Maxco Capital”.

El proyecto llamado “Sueño Paradiso” cuenta con ambiosas metas y está abocado a inversiones en desarrollo de juveniles, iniciativas comerciales y de marketing más la gestión técnica del Club, donde Maxi López pretende tener mayor injerencia conforme pase el tiempo. El hoy empresario de 41 años se mudó con la familia de su esposa a Ginebra en el tramo final de 2024 y estudió la posibilidad de invertir en el FC Paradiso, que tiene como capitán a otro argentino como Ezequiel Schelotto, quien fue compañero en el pasado.

“Me llamó la atención el proyecto, la tratativa duró seis o siete meses y hace algunos días confirmamos todo. Ya veníamos colaborando, pero será oficial a partir de la próxima temporada”, informó Maxi, en una entrevista con ESPN.

Maximiliano López seguirá ligado al fútbol, pero fuera de la cancha: será accionista y principal directivo del FC Paradiso de Suiza

El ex River, quien admitió que no se veía como director técnico, dio detalles de su ambición dentro del management deportivo: “La base de todo es la pasión, eso te nace adentro. Me gustó esta parte del fútbol. En los últimos años de mi carrera jugué en segunda división y otro en tercera (de Italia) para conocer las categorías y dinámicas, que cambian muchísimo. En el último año, en el acuerdo que había hecho con el presidente de ese club, le dije que quería aprender y estudiar para el futuro. Era el capitán de mi equipo, pero estaba metido en el management para aprender y desarrollar cosas. Me empecé a preparar en los últimos años como futbolista”.

El hecho de sumergirse en las categorías del ascenso italiano, donde vistió las camisetas del Crotone y Sambenedettense hasta la época pandémica, lo llevó a vivir en carne propia la experiencia de las divisiones menores: “Fue intenso. El último año fue duro, más allá de que después llegamos a los playoffs con el equipo, fue duro. Me preparé y me gustó. En base a eso, me di cuenta de que era lo que me apasionaba. Obviamente hago otras cosas, pero esto es lo que más me gusta”.

“En Suiza todo es más chiquito si lo comparás con Italia, Francoa o, en su defecto, Alemania. Los equipos de tercera son chicos, pero el club tiene una historia de 110 años, es un equipo que está bien ensamblado en la historia del fútbol suizo. Las cantidad de público son menores, el primer deporte es el hockey sobre hielo. Pero la cultura del fútbol está creciendo”, ahondó Maxi, haciendo referencia a la fecha de fundación del Paradiso, que data de 1917, y tiene un modesto estadio con capacidad para mil personas llamado Campo Pian Scairolo, en la región de Tesino.

Más allá de arrancar casi desde cero, López se mostró ilusionado con este nuevo plan de vida: “En la selección suiza hay jugadores cada vez más importantes. Hay entusiasmo porque hacen proyectos serios. Hay equipos que participan en las copas europeas. Cuando me comentaron del proyecto, había un amigo que me dio el fútbol adentro y me entusiasmé. Ahora estoy del otro lado de Suiza, pero la idea es que, si todo va bien, estar más cerca y seguir el proyecto mucho más cerca aún”.