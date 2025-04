El “Kily” González se despidió entre lágrimas de Unión: los 12 entrenadores que dejaron su cargo en el torneo

En la previa del encuentro ante Defensa y Justicia, Unión de Santa Fe oficializó la salida de común acuerdo de Cristian “Kily” González como entrenador del primer equipo, marcando el cierre de un ciclo de casi tres años al frente del club. El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales de la institución. Tras la derrota en el 15 de Abril, el DT brindó una conferencia de prensa en la que confirmó su despedida, sin aceptar preguntas por parte de los medios.

“No quiero entrar en cosas que no tiene sentido hablarlas, me quedo con los años maravillosos que pasé en este club, con lo que pasó en el vestuario con mis jugadores”, expresó visiblemente emocionado. “Siempre se brindaron, se entregaron, nos vaciamos en todo el sentido, desde una preocupación hasta lo deportivo”.

El ex jugador de la selección argentina agradeció la oportunidad que le brindó la dirigencia tatengue: “Quiero agradecer a Unión la posibilidad de haberme hecho trabajar de nuevo, maduré y crecí mucho, transitando momentos complicados como defender la categoría. Agradezco a la gente genuina de Unión, la que siempre me brindó su cariño y su respeto”.

Durante su ciclo, el equipo logró mantener la categoría en su primer año de gestión y obtuvo la clasificación a la Copa Sudamericana 2025, uno de los objetivos deportivos principales de la institución. “Me voy feliz de dirigir a este equipo tanto tiempo, soy un privilegiado de todo lo que pasó. No es fácil en el fútbol argentino estar tanto tiempo”, sostuvo el Kily González, quien además señaló: “Le deseo lo mejor a Unión porque lo quiero, lo guardo en mi corazón. Ojalá el viernes ganen porque se lo merecen y puedan cumplir los objetivos que tienen como equipo, son buenos chicos”.

Kily González dejó de ser el entrenador de Unión (Fotobaires)

González también relató el momento vivido en el vestuario, donde recibió camisetas como gesto de afecto por parte de sus dirigidos: “Me quedo con esas lágrimas del vestuario, me dieron muchas camisetas, les agradezco a los jugadores por ese gesto. Me voy feliz de haber intentado hacer todo con buena leche, siendo honesto, sincero, diciendo todo en la cara”. Finalmente, dejó abierta la posibilidad de un regreso futuro y compartió un mensaje final dirigido a los hinchas y al plantel: “Nadie es más importante que Unión, yo ya no estoy más. Ojalá puedan lograr el sueño que tienen los hinchas de Unión y el equipo”.

Con la salida del Kily González son 12 los entrenadores que perdieron su cargo en el torneo. Los otros once son: Marcelo Méndez (Gimnasia y Esgrima La Plata), Walter Erviti (Belgrano), Facundo Sava (Atlético Tucumán), Ernesto Pedernera (Godoy Cruz), Mariano Soso (Newell’s), Sebastián Domínguez (Vélez), Andrés Yllana (Aldosivi), Raúl Antuña (San Martín de San Juan), Alexander Medina (Talleres) y Pedro Troglio (Instituto). Además, Cristian Fabbiani abandonó Deportivo Riestra en febrero para dirigir a Newell’s.