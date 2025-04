El drama de una ex figura de la selección de Italia por el extraño problema en sus rodillas: “Soy un modelo de laboratorio para muchos cirujanos”

Zambrotta habló de su problema en las piernas (@gianlucazambrotta)

Gianluca Zambrotta, ex futbolista destacado del FC Barcelona y miembro de la selección italiana que se coronó campeona del mundo en 2006, habló del complejo problema de salud que enfrenta y que lo llevará próximamente al quirófano. A sus 48 años, el ex lateral reveló en el podcast BSMT, conducido por Gianluca Gazzoli, que será operado de ambas rodillas para corregir una severa dolencia conocida como "genu varo", una deformidad de las articulaciones que provoca una curvatura excesiva hacia afuera de las piernas.

El italiano compartió detalles sobre su estado de salud, destacando que este problema se debe principalmente a la falta de meniscos en sus rodillas, consecuencia de cirugías realizadas durante su carrera profesional. “Pronto me operarán de ambas rodillas. He visitado a tres o cuatro cirujanos importantes a nivel nacional y no me explican cómo puedo tener estas rodillas ni cómo puedo practicar actividades físicas como el pádel, por ejemplo”, confesó Zambrotta, quien está retirado del fútbol desde 2014.

El “genu varo”, también conocido como “piernas arqueadas”, es una condición rara que, según estudios médicos, suele aparecer en adolescentes que practican deportes con alto impacto para las articulaciones, como el fútbol. Aunque Zambrotta logró mantener una destacada carrera sin sufrir lesiones graves, reveló que las intervenciones que lo dejaron sin meniscos han contribuido significativamente al deterioro de sus rodillas. “Durante mi carrera no he tenido ninguna lesión importante. Me han operado tres veces de los meniscos internos. Actualmente no los tengo ni en el izquierdo ni en el derecho, por lo que con el tiempo mis piernas se han arqueado y hoy soy un modelo de laboratorio para muchos cirujanos”, explicó.

El avance de esta dolencia ha significado para Zambrotta no solo molestias físicas, sino un impacto en su calidad de vida. Los médicos que lo han evaluado no dejan de sorprenderse por sus capacidades motoras, considerando el deterioro visible de sus rodillas. “Los médicos me miran y me preguntan cómo camino. Dentro de unos años tendré que llevar una prótesis completa”, indicó, haciendo referencia al eventual recurso a prótesis articulares para reemplazar completamente las articulaciones afectadas.

El ex futbolista deberá operarse (@gianlucazambrotta)

Para tratar de evitar la colocación inmediata de prótesis totales, Zambrotta se someterá a un procedimiento denominado osteotomía, una cirugía que busca corregir la alineación de las piernas. El ex futbolista describió en detalle este tratamiento: “Tendré que hacerme una osteotomía. Básicamente, me enderezarán las piernas cortando pequeños trozos de hueso por encima y por debajo e insertando placas, para intentar no tener que ponerme una prótesis total ahora, aunque me la tendrán que poner dentro de unos años”.

Zambrotta señaló que la falta de atención temprana al problema pudo haber agravado su situación. “El problema ha empeorado con el tiempo, debido tanto a cierta exposición genética como a la falta de meniscos internos, y entonces quizás debería haber empezado a trabajar en ello antes”, reflexionó.

Durante su carrera, Zambrotta brilló en equipos destacados como el FC Barcelona, Juventus y AC Milan, además de acumular 98 participaciones con la selección italiana. A pesar de su éxito en el terreno de juego, el daño acumulado en sus rodillas es un recordatorio de los sacrificios físicos que exige este deporte. Ahora, lejos de las canchas, se desempeña como analista especializado en fútbol en su natal Italia.

El “genu varo” no es una condición desconocida en el mundo del fútbol; otros grandes nombres como Neymar, Romário o Rivaldo, según detalló el diario As, han lidiado con este problema en menor grado. Sin embargo, pocos casos han alcanzado la gravedad del de Zambrotta.

Zambrotta habla de su lesión en las piernas