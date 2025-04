Cuánto dinero perdió Alpine en el inicio de la Fórmula 1: por qué Franco Colapinto puede ser la llave para torcer el rumbo

Franco Colapinto tiene todo para que Alpine sume puntos: manejo prolijo, es rápido, sabe administrar las gomas y detrás suyo se edifica una unidad de negocios enorme (@KymIllman)

Pasaron cuatro fechas de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y Alpine apenas sumó sus primeros seis puntos el domingo pasado gracias al séptimo puesto de Pierre Gasly en Bahréin. La situación de la escudería francesa es compleja con su segundo piloto, Jack Doohan, quien aún no cosechó ninguna unidad y generó gastos millonarios por sus accidentes. El team galo tiene la solución en casa y se llama Franco Colapinto, quien está listo para subirse a uno de los monopostos A525.

El argentino de 21 años sigue haciendo méritos para ser titular en el equipo. Por lo demostrado en Williams en sus primeros nueve Grandes Premios y por su labor en las pruebas TPC (Tests Previous Cars) donde en las tres ocasiones (Barcelona, Monza y Qatar) fue más veloz que el otro piloto de reserva, Paul Aron (21 años), ex rival suyo en la Fórmula 2 y Fórmula 3.

La F1 es la máxima categoría del automovilismo, pero también un gran negocio. Cada punto vale miles de dólares y en una época en la que las escuderías tienen un límite presupuestario de 215 millones de dólares, todo sirve. Más en un año de transición, en el que las balas en lo económico están puestas en los nuevos autos del año próximo, más chicos, con menor carga aerodinámica, gomas más pequeñas y motores con los combustibles sintéticos para reducir la contaminación. A propósito, hoy la vuelta de los impulsores V10 sería una quimera y se continuará con la tecnología híbrida.

El reparto de dinero en la F1 se rige de acuerdo al Pacto de la Concordia, que establece una ganancia para las escuderías del 50 por ciento del total de los derechos comerciales (televisación y publicidad, entre otros ítems) obtenidos durante la temporada. El resto va para la empresa que es dueña de la categoría, Formula One Management (FOM), cuyas acciones fueron compradas a Bernie Ecclestone en 2016.

Flavio Briatore comenzó a perder la paciencia con Jack Doohan (@AlpineF1Team)

¿Cuánto vale cada punto ganado en la F1? Si se toma la referencia total de 2024, se repartieron entre las diez escuderías unos 1.266 millones de dólares y hubo un global de 2.640 puntos. El cálculo promedio lineal da 479.545 dólares por punto. Aunque cabe destacar que la distribución no es lineal, porque mientras más adelante se ubique un equipo más valen esos puntos, y mientras más atrás termine, menos. Pero, en promedio, el aproximado rondaría los 480.000 dólares.

Si se toma esa referencia para hacer una cuenta parcial estimada, Alpine llevaría ganados 2,8 millones de dólares por las unidades obtenidas por Gasly en el Circuito Internacional de Sakhir (6 x 480.000). Sin embargo, podría haber ganado otros 960.000 dólares por los 2 puntos que estaba logrando Doohan al ser noveno, pero se cayó en las últimas diez vueltas. Cruzó la meta en el 14º puesto, aunque fue penalizado con 5 segundos por superar los límites de la pista y fue reubicado en la 15ª colocación. Si al mencionado monto se suman los 1,7 millones de dólares (estimados) por los daños del choque de Jack en Suzuka, la suma ascendería a 2,6 millones de dólares en menos de un cuarto de campeonato.

Esta cuenta es provisoria, ya que el dinero se reparte al final de la temporada. Pero sirve para tener una idea del dinero que estaría dejando de percibir el team galo, que antes del comienzo de la temporada apuntaba a mejorar su sexta posición final del Campeonato Mundial de Constructores de 2024. Ese es el gran objetivo de su asesor deportivo, Flavio Briatore, quien reformuló la estructura del equipo con sede en Enstone.

La paciencia parece haberse terminado en el empresario italiano, que fue el mentor de Michael Schumacher y Fernando Alonso. “Conoce muy poco de automovilismo. Pero es muy hábil en lo comercial y en la parte de lograr objetivos. En la parte de negocios es el número uno. No hay duda de eso. Después si le preguntás al tipo si el auto lleva 20 o 18 libras en las gomas de adelante, no tiene ni idea, pero tiene gente que se ocupa de eso o la consigue y no tiene ningún problema en cambiarlos si no funcionan. Es un líder espectacular”, lo definió Juan Cruz Álvarez, ex piloto argentino que corrió en GP2 en 2005, en diálogo con Infobae. El arrecifeño lo trató a Briatore, ya que tuvo un ofrecimiento para sumarse al programa de desarrollo de pilotos de Renault F1 a mediados de la década de 2000 y por un tema contractual no pudo aceptar esa posibilidad.

Pierre Gasly sumó los primeros 6 puntos para Alpine en 2025 luego de ser séptimo en Bahréin (REUTERS/Rula Rouhana)

Pero si de negocios se trata, Briatore es el hombre indicado. Habría puesto 20 millones de dólares para conseguir la cesión por cinco años de Colapinto de parte de Williams. El corredor bonaerense habría arribado con un capital de 30 millones de dólares en sponsors; el más importante, la conocida empresa de venta electrónica fundada en la Argentina y que es multinacional. Entre otros patrocinantes, el pilarense conserva su vínculo con la petrolera estatal, que acaba de firmar un Memorando de Entendimiento (MOU) con empresa la italiana ENI para exportar Gas Natural Licuado (GNL) de Vaca Muerta. La firma de energía europea es uno de los principales sponsors de Alpine y que se consiguió gracias a la gestión de Briatore.

Con un Colapinto que logra mejorar la puesta a punto de los autos luego de cinco horas en el simulador en Enstone, a 6.400 kilómetros de Bahréin (clave para que Gasly sume unidades); que en pista plasmó su superioridad sobre Aron, que sabe lo que es sumar puntos en la F1 ya que lo hizo en su segunda carrera en Williams (4 unidades al ser 8º en Azerbaiyán), el periodo de decantación sigue su rumbo hacia buen puerto.

Franco, además, sabe administrar el consumo de los neumáticos y hasta logró convencer a su entonces ingeniero en Williams, Gaetan Jego, para el armado de estrategia y largar con gomas duras en Austin 2024. Ese día logró otra unidad al completar el top diez. Y podría haber cosechado otra si Esteban Ocon no le quitaba el récord de vuelta con su Alpine. A su excelso manejo se suma su capacidad de rápida adaptación al auto que tiene el pilarense.

El campeón de la Fórmula 4 Española en 2019 también sabe cuidar el auto. De sus tres choques el año pasado solo puede atribuírsele cierta responsabilidad en el de la clasificación de Las Vegas, aunque el propio jefe de Williams, James Vowles, dijo que ellos eran los responsables. El incidente en Brasil fue en el momento de mayor lluvia y en una condición de pista en la que nunca Franco había corrido en F1. Y en el de Qatar fue embestido por el propio Ocon.

Colapinto brilló en el simulador y en la pista en los tests TPC. Merece su chance como titular

Los méritos de Colapinto son irrefutables y Briatore lo tiene claro. Lo buscó al argentino durante dos meses y logró conseguir sus servicios. El Padrino sabe que su “ahijado” es el indicado para cosechar puntos. Pero la estrategia de Flavio no es solo deportiva: es consciente de la unidad de negocios que se genera a través de Franco y el acuerdo de las petroleras argentina e italiana no es una casualidad. Todo está vinculado.

Briatore tiene un límite y está ávido de que Alpine mejore su performance y deje el penúltimo puesto en el Campeonato Mundial de Constructores. Por ahora no recurrió a ninguna de sus artimañas porque la labor de Doohan -hasta ahora- le viene dando la razón al magnate italiano, amigo de Luciano Benetton y ex pareja de Naomi Campbell. Los hechos por ahora le permiten ganar la pulseada en la interna con el director del equipo, Oliver Oakes.

Doohan camina por la cornisa y solo de él depende no caerse. Este fin de semana tendrá una prueba de fuego en el desafiante circuito callejero de Yeda, en Arabia Saudita. Sobrevivir a los muros será la misión para el australiano de 22 años, que se jugaría una de sus últimas cartas. No puede ni debe volver a fallar luego de sus accidentes en Australia y Suzuka y sus penalizaciones en China y Bahréin. Sus errores son dignos de alguien que aún está en las categorías promocionales y no corresponden a un piloto que llegó a la cúspide del automovilismo.

Flavio Briatore lo tiene claro y está en alerta. Su expediente se sigue llenando de pruebas y cuando se reúna con el CEO de Renault, Luca De Meo, y el resto de la mesa chica del grupo empresarial francés, expondrá por qué Franco Colapinto merece su chance. El argentino es la llave a mejorar los resultados deportivos, sumar puntos y ganar más dinero para Alpine en la Fórmula 1.

