Segundo Castillo, el DT de Barcelona de Ecuador, causó furor con otro look excéntrico: el estilo que eligió para ir a votar

La excéntrica vestimenta de Segundo Castillo en las Elecciones en Ecuador

Luego de su visita a la Argentina, en donde vistió un elegante smoking rosa cuando enfrentó a River Plate por la segunda fecha de la Copa Libertadores, Segundo Castillo, DT del Barcelona de Quito, volvió a causar furor en las redes sociales con otro excéntrico look.

En Ecuador se están llevando a cabo las Elecciones para definir a su futuro presidente. Fiel a su estilo, el Mortero acudió a emitir su voto con unas prendas muy particulares.

Sir Second Castle, el apodo que se ganó justamente por su finura y elegancia a la hora de dirigir, se presentó al proceso eleccionario con un look propio del Medio Oriente. Se apersonó con un thobe blanco (la prenda que va hasta los tobillos) y un keffiyeh (la parte superior de la cabeza).

La excéntrica vestimenta de Segundo Castillo en las Elecciones en Ecuador

No es la primera vez que Castillo, de 42 años, causa furor en las redes sociales por su apariencia. El entrenador se llevó todas las miradas tras presentarse a dirigir la ida de la Fase 3 de la Libertadores entre Barcelona y el Corinthians con un smoking blanco. “Sobre la vestimenta ya lo he dicho antes, siento que tengo que estar a la altura del equipo que estoy y el torneo que estamos jugando”, fue el argumento que esgrimió el entrenador, quien está al frente de los Canarios desde 2023, en su primera experiencia como técnico.

“Una elección de estilo que coincide a la perfección con la temática Black Dandy de la próxima Met Gala 2025. Y quién sabe si el entrenador Segundo Castillo se puso este esmoquin blanco a propósito...”, escribió Giacomo Aricó, un periodista colaborador de Lifestyle para Cinema & Costume para Vogue Italia. El entrenador se volvió un icono fashion y se ganó los elogios del mundo de la moda.

Segundo Castillo, entrenador de Barcelona de Ecuador con su smoking blanco

Más allá de las repercusiones, el DT explicó que su elección no fue adrede. “Dije ‘este es el momento para sacarle una sonrisa a los chicos cuando me vean saliendo de mi camerino’. Cuando me vieron todos dijeron: ‘¡Uf!‘, pero solo sonreían. Me sentía muy bien, porque sabía que ese partido era especial frente a un equipo contra el que para nada éramos favoritos. Sabíamos que podíamos dar el golpe porque tenemos un gran plantel, es un club con carácter, que ha jugado este torneo”, expresó Castillo en diálogo con Forbes Ecuador.

Finalmente, el Ídolo del Astillero se impuso por 3 a 0 ante el Timao en ese encuentro y posteriormente consiguió la clasificación a la fase de grupos del torneo continental.

“Esos chalequitos y todo el traje los compré cuando estaba en Europa y me han durado porque los conservo bien cuidados. Cuando jugaba en Inglaterra teníamos muchas actividades con los dueños de los equipos y siempre teníamos que ir bien vestidos o usar los trajes que el club nos hacía para eventos especiales o partidos, es una cultura que fui teniendo”, agregó.

Teniendo en cuenta esa explicación, se podría especular que Sir Second guarda la vestimenta con la que acudió a los sufragios de su época como futbolista. Es que el Mortero disputó una temporada en Medio Oriente, donde vistió los colores del Al Hilal de Arabia.