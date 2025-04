“Es mi estilo”: el blooper de Nacho Arce que derivó en un gol de mitad de cancha en la victoria de Instituto ante Riestra

En un encuentro correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura, Instituto se impuso con comodidad por 3 a 0 a Deportivo Riestra. Uno de esos goles fue producto de un grave error del arquero y hbitual figura del Malevo, Ignacio Arce.

El local ya se imponía por 1 a 0 con un tanto de Gastón Lodico, y transcurrían 16 minutos del complemento cuando Nacho Arce agarró el balón en su área, quiso apurar el juego para ensayar un contraataque, pero se topó con la presencia del árbitro del cotejo, Andrés Merlos, cerca de la mitad de la cancha.

Esto hizo que el guardameta perdiera de vista el balón y se lo cediera al rival. Acto seguido, Lodico vio que el arco había quedado desguarnecido y decidió rematar desde larga distancia. El esférico se elevó por encima de todos los que estaban en el camino y terminó ingresando. Finalmente, y tras ver la magnitud de su error, Arce volvió resignado sobre sus pasos y con la mirada perdido en el piso.

La secuencia del error de Arce

A minutos de comenzar el encuentro, el excéntrico arquero había tenido un cruce muy particular con un aficionado del conjunto cordobés. “Si no me hacen goles, yo te afeito y si me hacen un gol yo me saco los bigotes”, apostó Arce.

Es por eso, que post partido, a Lodico lo consultaron por esa situación y sobre el error de su rival. “Es una anécdota. Es un gran arquero, lo viene demostrando en el campeonato”, expresó el autor de dos tantos que le permitieron a la Gloria volver al triunfo tras la salida de Pedro Troglio como director técnico.

“Nos vamos con mucha bronca, con mucha tristeza por como se dio el partido. La verdad que salimos al segundo tiempo a querer ganarlo y no encontramos con ese golazo de afuera”. Más allá de la salida de Nacho o no, la verdad es que hay que bancarlo porque nos ha salvado en muchos partidos. No era lo que esperábamos, tratábamos de llevarnos algo, pero fue un gol de otro partido y se te hace todo más difícil”, manifestó Milton Céliz inmediatamente después de que el encuentro culminó, en apoyo a su compañero.

“Es mi estilo, me puedo equivocar. Se equivocan los mejores, ¿no me puedo equivocar yo?”, buscó bajarle el tono a su falla el propio guardameta.

No es la primera vez que le sucede algo similar a Arce. De hecho, en diálogo con TyC Sports relató cómo fue que perdió la titularidad del arco de las juveniles en la selección argentina, en una jugada de iguales características.

“Un día, salgo gambeteando hasta mitad de cancha, yo vuelvo caminando y le pega un venezolano. Me paré con manos en jarra pensando que se iba, yo iba re canchero. Cuando siento el ruido del travesaño, me doy vuelta, me pega en la canilla y entra. Perdimos 2-1. El Tata (Brown) me cagó a pedos, me dejó de lado, lo empieza a poner al Dibu (Martínez), él la rompía y (el Tata) me dijo: ‘Te doy la última oportunidad, no hagas cagadas’. Íbamos ganando 8-0 contra Guatemala, me patearon de mitad de cancha y yo la paré de pecho. El Tata me puteaba”, contó en aquella oportunidad.